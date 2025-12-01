ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פרוטקשן

לפנות בוקר: עשרות עצורים בפשיטה על ארגוני פרוטקשן

המשטרה פשטה לפנות בוקר על עשרות יעדים של ארגוני הפשיעה חרירי ואבו לטיף, אשר חלק מהעומדים בראשם כבר מרצים עונשי מאסר • עשרות חשודים נעצרו, כולל בשטחים

עמירם גיל 07:29
משטרת ישראל / אילוסטרציה: Shutterstock
משטרת ישראל / אילוסטרציה: Shutterstock

מאות שוטרים פשטו לפנות בוקר (ב') על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע חרירי ואבו לטיף, כולל על בתיהם של חשודים מרכזיים בשורה של יישובים. עשרות חשודים נעצרו, כולל בשטחים.

הפשיטה בוצעה בתום חקירה סמויה של יותר משנה, שנוהלה במשטרה ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז מרכז. לפי הודעת המשטרה, במסגרת החקירה גובשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות פליליות חמורות נגד חברי ארגון בכירים המשתייכים לארגוני הפשע הגדולים במדינה.

הארגונים חרירי ואבו לטיף פועלים, לפי המשטרה, בגביית דמי חסות, מעורבות במכרזים ציבוריים, השתלטות על עסקים, סחיטה, אירועי אלימות וירי רבים ועל פי החשד קשורים למספר מקרי רצח אכזריים בשנים האחרונות. חלק מראשי הארגונים כבר מרצים עונשי מאסר בישראל בעקבות שורה של פרשות שנחשפו בשנים האחרונות, ובהם נידאל ולטיף אבו לטיף.