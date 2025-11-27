אחרי יותר מ-12 דיונים שבהם עלה ח"כ דוד ביטן לדוכן העדים, היום (ה') הוא חזר אל בית המשפט המחוזי בלוד, והפעם אל החקירה הנגדית. החקירה, שמתנהלת אצל השופטת דנה מרשק מרום, צפויה לקחת אותו מספר דיונים לפחות כמו החקירה הראשית.

במהלך החקירה הנגדית בבית המשפט הציגה היום התובעת, עו"ד אתי בן-דור מפרקליטות המדינה, שורה ארוכה של קטעים מחקירותיו של ביטן, בניסיון להראות כי הוא התחמק מלמסור תשובות מלאות, ביקש לראות ראיות מלאות לפני שיתייחס לשאלות, ולעיתים לא השיב והפנה את החוקרים לעדים אחרים.

מנגד, ביטן התעקש לאורך כל הדיון כי איננו מסתיר דבר, וכי תשובותיו בחקירות ניתנו בהתאם לחשדות שהוצגו לו ובמסגרת זיכרונו. הוא שב וטען כי החוקרים הפנו אליו קטעי תמלול חלקיים מתוך עשרות עמודים, וכי לא ניתן לצפות ממנו לזכור כל מילה שנאמרה בשיחות שנערכו חודשים לפני החקירה.

תזה התביעה: ביטן עונה כשנוח לו

כתב האישום נגד ביטן הוגש באוגוסט 2021. ביטן מואשם באשמת קבלת שוחד בסכום כולל של 715 אלף שקל בשבע פרשות, לצד עבירות של הלבנת הון, הפרת אמונים ועבירות מס. המעשים לכאורה בוצעו כאשר ביטן היה מבכירי תחום הבנייה בעיריית ראשון לציון, חבר כנסת ויו"ר הקואליציה.

לפי כתב האישום, בשנים 2017-2011 לקח ביטן טובות הנאה ממספר יזמים ובעלי אינטרסים, ובתמורה פעל לקידום אינטרסים שלהם במסגרת תפקידיו הציבוריים, תוך ניצול מעמדו, קשריו והשפעתו בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה.

במהלך החקירה נשאל ביטן האם הוא אדם בעל יכולת שכנוע, וכזה שיודע לחבר בין אנשים. לכך השיב ביטן כי אכן הוא יכול לשכנע והוא לעיתים הצליח בכך. לדבריו, מתוקף תפקידו כיו"ר הקואליציה הוא איפשר הגשת הצעות חוק פרטיות גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה. "אני לא הלכתי קואליציה או אופוזיציה, אם הצעת חוק טובה למה לא נעביר אותה?", אמר.

כאמור, התביעה ניסתה להראות לאורך הדיון כי במסגרת חקירותיו במשטרה ביטן לעיתים התחמק, לעיתים השיב בצמצום או סירב לענות על שאלות החוקרים, והכל כדי לא להציג תמונה מלאה ולשים "מקלות בגלגלים" בחקירה. לגישת התביעה, הוא שמר על שתיקה מתוך ידיעה של התשובות ובחירה מודעת שלא להשיב. לשיטתם, בנקודות מסוימות ביטן הבין שהוא מסובך עד צוואר עם האישומים, ושהוא יכול לקבל יתרון ולחלץ את עצמו על ידי שמיעת השאלות מבעוד מועד, אי מענה ולאחר מכן היערכות מחודשת להמשך החקירות.

כך למשל, עו"ד בן-דור שאלה את ביטן: "כשנשאלת לגבי ד', אמרת שאין לך עסקים איתו, ואנחנו יודעים בהמשך שהעדת שהיו לך עניינים איתו". ביטן השיב שבהתחלה השאלה הייתה כללית ומאוחר יותר נשאל לגביו באופן ספציפי ויכל לספק התייחסות מדויקת.

כשהתביעה עימתה אותו עם העובדה שהיו דברים שהוא יודע להשיב עליהם, ואילו בחקירה בחר שלא להשיב, ביטן אמר: "בסוף אני לא יכול לזכור את כל הפרטים ב-12 שעות חקירה. ברגע שקראתי את כל התמליל, אז אני זוכר בהרבה יותר טוב מאשר מה שהיה בחקירה. לפעמים זוכרים אחר כך הרבה יותר טוב מבחקירה".

אחת הטענות שהועלו ע"י התביעה היא שביטן אמר לחוקרים "אני לא שטינקר". לשיטתם, לכאורה, "שטינקר" הוא אדם שיודע משהו, כך שביטן בחר להסתיר דברים. על כך ביטן טען שהוא מייחס משמעות אחרת למילה שטינקר: " שטינקר זה לא מלשן, זה בדיבור של שכונה שגדלתי בה. אני לא יעליל על בן אדם בלי עובדות מצודקות". בשלב הזה הוא גם הפנה ביקורת לחוקרים: "לא מעניין אותם האמת, מעניין אותם דוד ביטן, אתה מפנה אותם לקו מסוים והם לא חוקרים".

"איך העיתונאים ידעו שאני הולך לחקירה?"

לאורך הדרך ביטן טען שהוא שותק כי הוא חושש מהדלפות, וכעת התביעה עמדה על כך שאין קשר בין הדברים. "כשנוח לך אתה מוסר מסמכים, וכשלא נוח לך אתה לא משיב לשאלות", נאמר לו.

ביטן השיב והדגיש את הקושי שעברו הוא ומשפחתו בגלל ההדלפות והתעקש שהן היו הגורם לשתיקה בחקירה. "נתתי לכם צ'אנס, אמרתי לכם כל עוד אתם תדליפו אני אשתוק. תפסיקו להדליף ואני אענה. היו מחכים לי 20 עיתונאים בפתח הבית, איך הם ידעו שאני הולך לחקירה?" .

במהלך היום, ביטן גם הסביר מה עבר עליו בחקירות. "במשך 100 שעות שלושה חוקרים ממטירים עליי שאלות, היו הרבה פעמים שרציתי להשלים והם עברו איתי לשאלה הבאה.

"אני לא יכול לזכור את כל השיחות בע"פ, כל שיחה שעשיתי עם מישהו על כל נושא, אמרתי להם תראו לי הכל. הם רוצים שהכל יהיה מהזיכרון ואחר כך אומרים לי פה טעית בקצת".

ביטן שב והדגיש שגם אם הוא לא זכר דברים, הוא תמיד אמר אמת. "אם אני לא עונה על משהו זה לא אומר שאני משקר, בכל דבר ובכל פרויקט אני עניתי אמת".

***חזקת החפות: ח"ד דוד ביטן לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות