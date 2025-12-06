ברחוב מקס נורדאו 23 בשכונת דרום־מערב בבת ים, נמכרה דירת 5 חדרים בשטח של 111 מ"ר, תמורת 2.63 מיליון שקל. הדירה בקומה שלישית, היא משופצת חלקית, ויש לה שלושה כיווני אוויר ונוף פתוח. לדירה גם חניה שמתאימה לשני כלי רכב. הבניין משופץ עם מעלית ונמצא בקו שלישי לים.

● ניתוח | תל אביב עדיין הכי יקרה בישראל, אבל מה קורה למחירי הדירות אצל השכנות?

● 6 חברות נדל"ן הגישו תשקיף באותו סוף שבוע, ויש להן מכנה משותף אחד

לדירה יש היתר לבניית מרפסת בשטח של 19 מ"ר ופרויקט הוספת המרפסות צפוי לצאת לדרך בקרוב.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 2.9 מיליון שקל והיא עמדה על המדף כחודשיים וחצי.

המוכרים הם משקיעים שהשכירו את הדירה תמורת כ־7,000 שקל לחודש והקונים הם משפרי דיור מהעיר.

לפני כשנתיים נמכרה דירה זהה בבניין, בקומה הרביעית, תמורת 2.8 מיליון שקל. הדירה הייתה משופצת ועם נוף חלקי לים.

בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בבת ים? / צילום: שירי נועה חסון

"מחיר טוב ביחס למצב השוק כיום"

המתווכת שירי נועה חסון, שייצגה את שני הצדדים בעסקה, מספרת כי "אמנם יש פער של כמעט 200 אלף שקל בין העסקה לפני שנתיים לעסקה היום, אבל מדובר במחיר טוב ביחס למצב השוק כיום". לדבריה, "הדירה מלפני שנתיים עברה שיפוץ ברמה גבוהה יותר וגם הנוף החלקי לים - משני חדרים - משחק פה תפקיד.

בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בבת ים? / צילום: שירי נועה חסון

"בסוף השוק היום זה גם לא השוק של לפני שנתיים - יש היום הרבה יותר היצע, גם של יד ראשונה וגם של יד שנייה, אבל את ירידת המחירים מרגישים יותר בדירות יד שנייה. מדובר באזור מאוד מבוקש בעיר וקשה למצוא בו דירות יד שנייה עם 5 חדרים. זאת שכונה שקרובה לים ולראשון לציון.

"אני מרגישה שהשוק מתחיל להתעורר. אין עדיין הרבה סגירות, אבל בהחלט יש יותר טלפונים והתעניינות. אנשים יושבים על הגדר ומחכים לראות לאן השוק ילך ולכן למרות שמתחילים להרגיש יותר ביקוש, אין תזוזה במחירים".

דירות יד שנייה שנמכרו

גבעת שמואל

ברחוב אלונים, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

ברחוב יצחק שמיר, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 12 מתוך 25, נמכרה ב־3.45 מיליון שקל.

ברחוב הציונות, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב הזיתים, דירת 5 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 6 מתוך 14, עם חניה כפולה, נמכרה ב־3.27 מיליון שקל.

בת ים

ברחוב פרלשטיין, דירת 3 חדרים, 83 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־1.8 מיליון שקל.

בשדרות גיורא יוספטל, דירת 3 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־2.27 מיליון שקל.

ברחוב הרב לוי, דירת 3.5 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, נמכרה ב־1.95 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב קנדל הנרי, דירת 5 חדרים, 153 מ"ר, בקומה 5 מתוך 18, עם חניה, נמכרה ב־1.52 מיליון שקל.

ברחוב חגלה, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, נמכרה ב־879 אלף שקל.

ברחבת מבצע ברוש, דירת 3 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־1 מיליון שקל.

ברחוב נחל קדרון, דירת גן בת 5 חדרים, 240 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.27 מיליון שקל.

נהריה

ברחוב קפלן, דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־1.58 מיליון שקל.

ברחוב מקס שטינמץ, דירת 4 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־880 אלף שקל.

ברחוב ויצמן, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, נמכרה ב־2.1 מיליון שקל.

נוף הגליל

ברחוב לולב, דירת 3 חדרים, 65 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב־1.01 מיליון שקל.

ברחוב ירדן, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חצר בשטח 30 מ"ר וגג בשטח 19 מ"ר, נמכרה ב־1.62 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה