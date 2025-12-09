שמאים מכריעים נגד ועדות מקומיות: מעכבות תשלומים עבורנו

כמה משרדי שמאים טוענים כי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה ברחבי הארץ מעכבות את העברת שכר הטרחה עבורם בנוגע להכרעות של היטלי השבחה. "מדובר במהלך שמוביל לעיכוב במתן החלטות בשומות היטל השבחה ולפגיעה ישירה ביזמים ואנשים פרטיים כאחד", מציינים באותם משרדים.

בכמה משרדי שמאים אומרים כי התופעה נפוצה בוועדות מקומיות ירושלים, בית שמש, עמק חפר, חדרה, נתניה ורמלה, שבהן לפי הנטען העיריות לא משלמות בזמן את חלקן בשכר טרחת שמאי מכריע, המשמש כבורר במחלוקות סביב היטל השבחה שהוטל על נישום או בתביעה לפיצוי בגין פגיעה מתוכנית.

על פי תקנות התכנון והבנייה, שני הצדדים - הוועדה המקומית (עירייה) והנישום (חברות ופרטיים) - יישאו כל אחד במחצית שכרו של השמאי המכריע שהתמנה לצורך הכרעה עקב מחלוקת בגובה היטל ההשבחה. החלטת השמאי המכריע תימסר רק לאחר תשלום מלוא שכר טרחתו. אולם משרדים של שמאים מכריעים טוענים כי במקרים רבים הוועדות מתמהמהות בתשלום, ובכך מונעות את מסירת ההחלטה לנישומים.

"הוועדות נהנות מתזרים חיובי של מיליוני שקלים"

רז אברהם, שמאי שותף במשרד תמם־אברהם, מסביר כי "העיכוב בתשלום גורר עיכוב בקבלת ההחלטה, ומכאן לפגיעה ישירה בנישומים, שביניהם יזמים גדולים, המתמודדים עם תזרים שלילי ועם פגיעה באיתנות הפיננסית שלהם. בה בעת, במקרים שבהם השמאי המכריע קובע החזר כספי, העיכוב במתן ההחלטה מונע את השבת הכספים לנישומים בזמן שהוועדות נהנות מתזרים חיובי של מיליוני שקלים".

אברהם הציג כמה דוגמאות לעיכובים בתשלום מתיקים שהתנהלו או עדיין מתנהלים במשרדו. למשל, מול ועדה מקומית עמק חפר, שבה הודעה על קבלת החלטה הומצאה לצדדים על ידי השמאי המכריע ביום 23.12.2024, הוועדה העבירה תשלום כעבור מספר שבועות בחודש ינואר - מה שגם עיכב את מתן ההחלטה הסופית ל־23.1.2025.

בוועדה המקומית נתניה, הודעה על קבלת החלטה הומצאה לצדדים ביום 24.6.2024, אולם בפועל הוועדה העבירה תשלום בחודש פברואר 2025 - עיכוב של שמונה חודשים, שהוביל לעיכוב בהחלטה ל־18.02.2025.

דוגמה נוספת שנתן היא מוועדה מקומית ירושלים שם הודעה על קבלת החלטה הומצאה לצדדים ביום 5.10.2025, אך הוועדה טרם העבירה תשלום.

תגובות: העירייה מייחסת חשיבות לקיצור לוחות זמנים

​מעיריית ירושלים נמסר כי "הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים מייחסת חשיבות רבה לקיצור לוחות זמנים בכלל ובהליכי שמאי מכריע בפרט. חשבונות שמאים מכריעים מטופלים באופן שוטף ובהתאם ללוחות הזמנים המקובלים בעירייה".

מעיריית נתניה נמסר כי "הופתענו מהגשת התלונה. עיריית נתניה מנהלת תשלומים בהיקף של 3 מיליארד שקל ולא ידועות תלונות כלשהן על עיכוב כספי. לגופו של עניין - העיכוב בתשלום הסתכם בכחודשיים בלבד ולא כפי שנטען, וזאת בשל חילופי מנהלים במחלקת ההשבחה".

מהמועצה האזורית עמק חפר נמסר כי "השומה נערכה ע"י השמאי המכריע ב־23.12.2024 והתשלום בוצע ב־12.01.25".