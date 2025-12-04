אמ;לק הן זכו לכינוי "אלמנות שחורות", נשים ברוסיה שנישאות לחיילים רק כדי לזכות במענק אם יהרגו בחזית באוקראינה. הסכומים מגיעים עד 200 אלף דולר - פי 20 מההכנסה השנתית הממוצעת. מחוקקים טוענים כי מדובר בתופעה נרחבת ומציעים חוקים להילחם בה והרשויות טוענות שכנופיות פשע מעורבות. הוול סטריט ג'ורנל מצא רק מקרים בודדים בהם בית משפט קבע כי אכן מדובר בנישואים פיקטיביים, אבל מה שברור הוא שהכסף הגדול שנועד לעודד גיוס הפך לכר פורה למזימות וסכסוכים.

כשסרגיי חנדוז'קו התחתן יום לאחר גיוסו באוקטובר 2023, משפחתו וחבריו היו מבולבלים. החייל הרוסי בן ה־40 מעולם לא הזכיר את הכלה. הוא גם לא דיבר על נישואים.

תמוה אף יותר היה טקס החתונה - שנמשך 20 דקות, ללא תמונות או החלפת טבעות ונכח בו אורח אחד בלבד. לאחר מכן אשתו החדשה של חנדוז'קו אפילו המשיכה לגור עם בעלה לשעבר וילדיהם, כך על פי עדות ופסיקת בית משפט, שסקר הוול סטריט ג'ורנל.

אך פעמוני האזהרה החלו לצלצל לאחר שחנדוז'קו מת מפציעות שנגרמו לו בשדה הקרב באוקראינה, וכלתו קיבלה את המענק החד־פעמי שמשולם לכל קרוב משפחה של חייל שנפל, אמרה גיסתו של החייל בראיון. התשלום, 200 אלף דולר, הוא כמעט פי 20 מהשכר השנתי הממוצע ברוסיה.

שופט בבית משפט אזרחי ברוסיה פסק מוקדם יותר השנה כי כלתו של חנדוז'קו, אלנה סוקולובה, הונתה אותו וגרמה לו להינשא לה כדי שתוכל לזכות בירושה שלו. הנישואים בוטלו, והיא נאלצה לשלם קנס של 3,000 רובל, סכום שווה ערך ל־37 דולר. סוקולובה, שערערה על פסיקת בית המשפט, לא השיבה לבקשות לתגובה.

התמקדות בחיילים רוסים לשם הפקת רווח כספי נעשתה כה נפוצה ברוסיה של ימי המלחמה, עד שאנשים הדביקו לנשים שעושות זאת את הכינוי "אלמנות שחורות". בתי המשפט שמתמודדים עם הבעיה מנסים לקבוע אם הנישואים היו אמיתיים או שמא האישה חתמה עליהם אך ורק למטרות רווח כספי לאחר מות בעלה.

מחוקקים רוסים הציעו חוקים שיטילו עונשים מחמירים יותר על העומדים מאחורי מעשים כאלה, או יגבילו את ההטבות המוענקות בעקבות הנישואים לחייל.

הכסף מציף אזורים עניים

התופעה נובעת בחלקה מן התשלומים הגדולים שרוסיה נאלצה להציע לגברים כדי לשכנע אותם לסכן את חייהם בחזית המלחמה האכזרית שלה עם אוקראינה. התגמולים כוללים משכורות גבוהות ובונוסים עבור הצטרפות ותשלומים גדולים למשפחותיהם של אלה שנהרגו בחזית.

התשלומים למשפחות של חיילים שמתו מגיעים לעיתים קרובות ליותר מ־14.5 מיליון רובל, או 180 אלף דולר, בהתאם לדרגה ולנסיבות. הכסף הציף אזורים עניים ברוסיה שמהם מגיעים חיילים רבים בחזית, הצית סכסוכים בין קרובי משפחה על ההליכים ומשך את אלה שמבקשים להשיג נתח ממנו.

אבות שניתקו קשר צצו מחדש ותבעו חלק מן התגמולים, על פי הצהרות שנמסרו בבית המשפט ואותן סקר הג'ורנל. סבים וסבתות ביקשו כסף כפיצוי על שבילו שנים בטיפול בנכד שלבסוף נפל בקרב.

אלא שמלבד כל זאת יש מזימות זדוניות במיוחד, כך לדברי מחוקקים רוסים ובכירים אחרים: נשים, לבדן או בקבוצה, משכנעות חיילים להינשא להן לפני צאתם למלחמה - בתקווה להפיק תועלת ממותם בקרב.

קבוצת ''היכרויות עם חיילים'' ברשת. הנשים זכו לכינוי ''אלמנות שחורות'' / צילום: צילום מסך

"המפלצות הללו בחרו לבזות את הדבר הקדוש ביותר - הדאגה למשפחותיהם של גיבורים שנפלו", אמר הקיץ חבר הפרלמנט ליאוניד סלוצקי. הוא השווה את הנשים המעורבות בכך לבוזזים שפעלו במהלך המצור על לנינגרד במלחמת העולם השנייה.

מומחי משפט רוסים אומרים שקשה לקבוע את ההיקף האמיתי של התופעה. הג'ורנל איתר שישה תיקי בית משפט רוסיים שבהם נטען או נקבע כי כסף שחייל רוסי הרוויח בשוחות נגזל במרמה ממנו או מקרוביו באמצעות נישואים מזויפים.

הרשתות החברתיות מקלות על נוכלים פוטנציאלים למצוא חיילים. בפלטפורמת VK הרוסית ישנן עשרות קבוצות המיועדות לנשים המחפשות גברים המשרתים באוקראינה, הנושאות שמות כמו "דייטים עם חיילים" ו"דייטים עם סימן על הכתף", כינוי למישהו במדים.

"זו תוכנית עסקית"

הרשויות ברוסיה אומרות שבחלק מן ההונאות מעורבות כנופיות פשע, ולפעמים הן מנסות להפיל ברשת כמה חיילים בו זמנית.

אחת הכנופיות שפעלו באזור חנטי מנסיסק במרכז רוסיה חיפשה גברים רווקים ושכנעה אותם לחתום על חוזי שירות בצבא, כך על פי ועדת החקירה שפעלה באזור. הקבוצה ארגנה לאחר מכן נישואים מזויפים לגברים ושכנעה אותם להעביר את השליטה על כספם, מסרה הוועדה.

לא פורסם מספר החיילים שנפלו קורבן להונאה זו, שהכניסה לנוכלים כ־30 מיליון רובל, או 370 אלף דולר, וטופלה בבית המשפט בהתאם לחוקי הפשע המאורגן.

בפברואר תובע רוסי בחלקה המזרחי הרחוק של המדינה טען כי זוג נשוי הוליך שולל גבר בן 46 ללא קרובי משפחה, גרם לו להתחתן עם אישה בת 63 ששיתפה עמם פעולה, ואז שכנע אותו לחתום על חוזה עם הצבא. "המטרה הייתה לגנוב את הכסף במקרה שיהיה תשלום לקרובי משפחה, משום שהם הבינו שלגבר אין יורשים אחרים", נמסר ממשרד התובע.

כאשר האיש מת, הקבוצה פתחה חשבון בנק על שם אלמנתו והגישה בקשה לכספים המגיעים לבני משפחה מדרגה ראשונה. הם חלקו ביניהם 8 מיליון רובל, שווה ערך לכמעט 100 אלף דולר, על פי משרד התובע. הנישואים הוכרזו כבלתי תקפים, והתיק, שבו לא נמסרו שמות החייל או שמות החשודים, עדיין מתנהל.

כמה מחוקקים קראו להטיל אחריות פלילית על נשים שנישאות לחיילים בנישואים מזויפים כדי לקבל הטבות מהמדינה. שני ​​מחוקקים נוספים הציעו חקיקה שנועדה למנוע מנשים גרושות את הזכות לחלק מתשלומי השירות של בעליהן לשעבר, אם בני הזוג נישאו לאחר תחילת המלחמה.

באפריל בית משפט בסיביר האשים סוכנת נדל"ן בהסתה משום שעודדה נשים להתחתן עם חיילים "מסיבות של אינטרס עצמי". הסוכנת, מרינה אורלובה, סיפרה בפודקאסט שפגשה נשים שניסו לרכוש בתים בסכומי כסף גדולים שהשיגו בירושה מחיילים. "זה פשוט מאוד. מִצאו בחור שמשרת בחזית, וכשהוא ימות תקבלו 8 מיליון", אמרה בפודקאסט, "זו תוכנית עסקית". אורלובה לא השיבה לבקשת תגובה.

בסרטון שפרסמה באינטרנט המשטרה המקומית התנצלה אורלובה על דבריה בפודקאסט, ששודר גם כראיון ביוטיוב. "אני רוצה להביע את התנצלותי הכנה על הסרטון שפורסם באינטרנט, במיוחד בפני משתתפי 'המבצע הצבאי המיוחד', האלמנות, האמהות והרעיות", היא אמרה, והשתמשה בכינוי המכובס של הקרמלין למלחמתו באוקראינה.

11 ימים של נישואים

חלק מן המקרים שסקר הג'ורנל כללו סכסוכים משפחתיים סוערים בנוגע לתשלומים שהתקבלו עבור חיילים שנפלו.

באוגוסט בשנה שעברה נישאה אנג'לינה וריוקינה לחייל גאורגי קוסטירקו (27) בעיירה מדרום־מזרח למוסקבה. בני הזוג, שהכירו ברשתות החברתיות, חיו יחד 11 ימים לפני שקוסטירקו חזר למלחמה, כך על פי מסמכי בית המשפט המציינים את החלטתו בנוגע למערכת היחסים של בני הזוג.

קוסטירקו הגיש בקשה לגירושים כמה חודשים לאחר מכן, ובפברואר ביטל שופט רוסי את הנישואים, והקצה חודש לערעור על ההחלטה. שבועיים לאחר מכן נהרג קוסטירקו בחזית במחוז קורסק ברוסיה. יום לאחר מכן ערערה וריוקינה על ביטול נישואיה. כך אמרה אמו של קוסטירקו, אולגה, לערוץ הטלוויזיה הרוסי NTV.

לכן וריוקינה נותרה המוטבת של תשלום פיצויי המוות של קוסטירקו, על פי אנדרניק גריגוריאן, עורך הדין המייצג את משפחת קוסטירקו. אמו תבעה אותה בטענה שבגדה בו לכל אורך נישואיהם הקצרים, וכעת מבקשת להרוויח ממות בנה, על פי מסמכי בית המשפט שפרסם גריגוריאן באינטרנט.

בעת שההליך המשפטי התנהל, וריוקינה פרסמה באינסטגרם סרטונים של הזוג משתולל בדירה ומתלבש בתלבושות מצחיקות. "האם מישהו עדיין בספק שאנחנו מתאימים זה לזו?", כתבה בפוסט באפריל, חודש לאחר מותו של קוסטירקו. היא אמרה ל־NTV באפריל שהיא זקוקה לתשלומים כדי לכסות חובות שמשפחתה הסתבכה בהם בגלל קוסטירקו.

וריוקינה (22) לא השיבה לבקשת תגובה ולא יוצגה בידי עורך דין בבית המשפט. היא הפסידה בתיק ביוני וזכותה לתשלומים נשללה.

גריגוריאן אמר כי התיק הוא לקח לחברה הרוסית ולמספר הגדל של לוחמים משוחררים שהיא מתייחסת אליהם בהערצה. "ניסיונה להרוויח מדמו של בעלה המנוח אינו רק בלתי מוסרי, זו בגידה של ממש", אמר.