הפסקת אש | סיקור שוטף

הראיות שהציגה ישראל לארה"ב על חיזבאללה - והרמז להמשך

העצרת הכללית של האו"ם אישרה החלטה הקוראת לישראל לסגת מרמת הגולן • השב"כ בהודעה מיוחדת לתושבי בת ים: "האיראנים הגיעו - וזו לא בדיחה" • מפקד אוגדת עזה העניק תעודות הצטיינות לתצפיתניות שזיהו יותר מ-20 המחבלים במרחב רפיח - והכווינו את הכוחות לחיסול המחבלים • עדכונים שוטפים

כוחות צה''ל בגבול לבנון (ארכיון) / צילום: דובר צה''ל
כוחות צה''ל בגבול לבנון (ארכיון) / צילום: דובר צה''ל

עדכונים שוטפים

01:38 - העצרת הכללית של האו"ם אישרה החלטה הקוראת לישראל לסגת מרמת הגולן. 123 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, 7 מדינות הצביעו נגד ו-41 נמנעו

00:09 - השב"כ בהודעה מיוחדת לתושבי בת ים: "האיראנים הגיעו - וזו לא בדיחה"

מקרים רבים של ניסיונות לגייס אזרחים ישראלים לריגול עבור איראן מתגלים גם בתקופה זו. בשב"כ פנו באופן חריג לתושבי בת ים דרך ראש העירייה צביקה ברוט, שאמר: "ידוע לנו שיש תושבים שממש בימים האלה מקיימים קשרים כאלה". ברוט הפציר בתושבים: "גם אם כבר ביצעתם משימות שונות, אל תחכו עד שידפקו לכם בדלת - זה מרוץ נגד הזמן". בעירייה פתחו קו וואטסאפ ייעודי לקבלת פניות בנושא. לכתבה המלאה

00:05 - הראיות שהציגה ישראל לארה"ב על חיזבאללה - והרמז להמשך

שליחתו של הנשיא טראמפ ללבנון, מורגן אוטרגס, הגיעה לישראל אתמול (שלישי) וכבר קיימה שורת פגישות עם ראש הממשלה ושר הביטחון, כשבחדר נמצא גם ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר, ושמעה גם משר החוץ על קצב ההתחמשות הבלתי נתפס של חיזבאללה. בעוד שהאמריקאים מנסים בכל הכוח לעצור את ההידרדרות ואת קריסת הסכם הפסקת האש, בישראל הציגו היום לשליחה האמריקאית את המידע שיש בידינו לגבי הניסיונות של חיזבאללה להשתקם ולהתעצם מחדש.

לשליחה הוצג כל מענד הראיות הישראליות, שלפיהן צבא לבנון לא מסוגל וגם לא רוצה לאכוף את ההפרות של חיזבאללה. בכיר ישראלי ששוחח אמש עם חדשות 12 אמר כי "ישראל צריכה את הלגיטימציה האמריקנית לכל צעד שיוחלט עליו".

"יש העברת כספים מאיראן לחיזבאללה דרך טורקיה, צריך לקטוע את זה", הבהיר סער. במקביל חשש כבד בביירות מפני תקיפה ישראלית - בצל כישלון ממשלת לבנון. לכתבה המלאה

22:30 - "הרבה מאוד מההישגים של אוגדת עזה הם בזכותכן": מפקד אוגדת עזה העניק תעודות הצטיינות לתצפיתניות שזיהו יותר מ-20 המחבלים במרחב רפיח - והכווינו את הכוחות לחיסול המחבלים.

"אתן חלק מאוד משמעותי מכל תפיסת הלחימה שלנו. גדוד 414 הוא כבר מזמן לא רק חלק ממערך ההגנה, הוא חלק מיכולות האוגדה לעמוד בכל משימותיה", אמר מפקד האוגדה

