OpenAI רוכשת את נפטון של פיטנגו הישראלית

הפעילות של פיטנגו בפולין השתלמה לה: ענקית הבינה המלאכותית OpenAI רכשה אמש (רביעי) את חברת הבינה המלאכותית הפולנית נפטון (Neptune AI) שהמשקיעה הראשונה בה היא פיטנגו, קרן ההון סיכון הישראלית של חמי פרס ורמי קאליש בשותפות עם חברת השקעות פרטית פולנית בשם TDJ.

שווי הרכישה לא פורסם, אך החברה הגיעה כבר לפני שנתיים לשווי של 62 מיליון דולר במהלך סיבוב גיוס הון, כך שניתן להניח שהיא נמכרה בפרמיה במאות מיליוני דולרים. אחד מאדריכלי הרכישה הוא המדען הראשי של OpenAI, יאקוב פצ'וקי, יליד גדנסק שבפולין, שהחליף את הישראלי לשעבר איליה סוצקבר בתפקידו לאחר שזה עזב להקמת החברה המתחרה SSI.

נפטון, שפועלת מוורשה ומפאלו אלטו ומעסיקה כמאה עובדים, מפתחת כלי בדיקה ופתרון תקלות בשלב האימון של מודלי בינה מלאכותית. טרם הרכישה כבר עבדו שתי החברות יחד על פיתוח כלי בדיקה לפיתוח ואימון מודלים עבור OpenAI ולקוחותיה - שלב קריטי בפיתוח בינה מלאכותית, שבו נדרשת הבנה של מודלים וזיהוי באגים במהלך תהליכי אימון מורכבים שעשויים להימשך חודשים. המנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות, פיוטר נידז'ווידז', שאמר בהודעת הרכישה כי "זו היתה נסיעה של פעם בחיים", צפוי לסגור את פעילותה מול לקוחות קיימים ולהתמקד בצרכיה של OpenAI בלבד.

הרכישה תופסת את OpenAI בתקופה קריטית שבו עליה לשמור על מעמדה כספקית המובילה של מודלי בינה מלאכותית, שמאותגר כעת בידי ג'מיני של גוגל שהמודל האחרון שלו, ג'מיני 3, זכה לביקורות חיוביות ואף הביא מנהלים כמו מארק בניוף מסיילספורס להכריז כי הם "לא חוזרים ל- ChatGPT". היא נערכת בתקופה קריטית לחברה שבה הכריז המנכ"ל סם אלטמן על "קוד אדום", מעין הערכות ארגונית מיידית לשיפור הקוד של GPT וזונחת פרויקטים צדדיים.

המשקיעה הראשונה

נפטון גייסה סך הכל 18 מיליון דולר, ממשקיעים זרים דוגמת AI Venture Labs מדובאי ו- Almaz Ventures האמריקאית, שאחד משותפיה הוא הישראלי יואב סאמט, לשעבר מנהל השקעות ההון סיכון של סיסקו. פיטנגו, כאמור, היתה למשקיעה הראשונה בנפטון בסיבוב הסיד שלה שעמד על 2 מיליון דולר בלבד בשנת 2018, כך על פי מאגר הסטארט-אפים PitchBook.

היא עשתה זאת באמצעות זרוע ההשקעות הפולנית שלה, Pitang-TDJ, שותפות עם חברת ההשקעות המקומית TDJ, שנוסדה על ידי דניאל סטאר, ישראלי המתגורר בפולין, ובמעורבות של רמי קאליש, אחד ממייסדי קבוצת פיטנגו. פיטנגו-TDJ, הרשומה בלוקסמבורג, הגדילה בשנתיים האחרונות את השקעותיה בפולין ובסטארט-אפים במדינות נוספות במזרח ובמרכז אירופה כמו הונגריה וצ'כיה. הקרן, ששינתה את שמה ל- Fullspeed Ventures, מסתמכת על הזרמות הון ממשלתיות שאושרו לקרן הלאומית PFR, על עלויות ההקמה של חברות שהן זולות פי 2-3 מישראל, ועל כח אדם טכנולוגי שממשיך לזרום לערי ההייטק של המדינה: וורשה, קרקוב וורוצלאב, ומכ-70 אוניברסיטאות בעלי פקולטות למדעים מדויקים. את החברות היא מעודדת להקמה בדלאוור בארה"ב, בריטניה או סינגפור, כאשר הקניין הרוחני שלהן מוחזק בארה"ב.

OpenAI רכשה עד כה מספר חברות, חלקן במיליארדי דולרים - כמו io Products של ג'וני אייב ב-6.5 מיליארד דולר או את חברת סטאטסיג ב-1.1 מיליארד דולר.

אייל ניב, שותף בפיטנגו פירסט, שיתף בלינקדאין שלו כי "לא כל יום OpenAI רוכשת חברה מפיטנגו, אבל היום זה קרה. ברכות למנכ"ל פיוטר נידז'ווידז' שגרם לכל זה לקרות ולשותפי רמי קאליש שתמך בחברה לאורך הזמן".