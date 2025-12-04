עדכונים שוטפים

06:25 - משרד ראש הממשלה: זוהתה גופתו של החטוף החלל סותדיסאק רינתלאק

משרד ראש הממשלה: מתאם השבויים והנעדרים גל הירש מסר למשפחתו של סותדיסאק כי סידורי השבתו לקבורה בארצו יבוצעו בתיאום עם שגרירות תאילנד בישראל וכי ממשלת ישראל משתתפת בצערם הכבד של משפחת רינתלאק, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים.

סותדיסאק רינתלאק ז"ל, בעל אזרחות תאילנדית, נרצח ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה והוחזקה בידי מחבלי הג'יהאד האיסלאמי. הוא היה בן 42 במותו, עבד בחקלאות ונחטף ממטעי קיבוץ בארי. הוא הניח אחריו זוג הורים ואח.

החטוף החלל סותדיסאק רינתלאק ז''ל

עם השבתו של סודתיסאק רינתלאק, חטוף חלל אחד נותר בשבי חמאס - לוחם היס"ם רס"ל רן גואילי, שחיסל 14 מחבלים ב-7 באוקטובר והציל חיים של רבים

00:28 - אחרי התקרית בעזה צה"ל תקף מפקד שטח בחטיבת רפיח, ברצועה מדווחים על 6 הרוגים

אחרי שחמאס הפר פעם נוספת את הפסקת האש בתקרית במזרח רפיח ופצע 4 לוחמים, בהם אחד באורח קשה, חיל האוויר תקף אמש (רביעי) בדרום הרצועה וניסה לחסל מפקד שטח בחטיבת רפיח. לפני התגובה הישראלית ראש הממשלה קיים דיון עם הצמרת הביטחונית שבו עסקו באופי הפעולה. הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר: אי אפשר בשום פנים ואופן לעבור על האירוע הזה בשתיקה.

בסביבות השעה 22:00 החלו לזרום דיווחים מהרצועה על תקיפה של חיל האוויר באל-מוואסי, האזור ההומניטרי שסמוך לח'אן יונס. בעזה טענו ל-6 הרוגים בתקיפה. צה"ל מסר שתקף מחבל בארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה והדגיש: "הכוחות פרוסים במרחב וימשיכו לפעול להסרת כל איום".

לפני התגובה הישראלית נתניהו כינס דיון עם הצמרת הביטחונית, הרמטכ"ל זמיר הבהיר: "אי אפשר לעבור על האירוע הזה בשתיקה". בכיר ישראלי ל-N12: "זו הפרה חמורה של ההסכם - הבהרנו את חומרת הדברים לאמריקאים". לכתבה המלאה

23:24 - הנשיא טראמפ: "שלב ב' בהסכם לסיום המלחמה בעזה מתקדם - זה יקרה בקרוב"

21:30 - היתקלות ברפיח: ארבעה לוחמים נפצעו, אחד מהם במצב קשה

מחבל הגיח מפיר וירה RPG לעבר הנמ"ר שבו שהו לוחמים מסיירת גולני. הכוח הסתער על המחבלים - אחד חוסל ואחד הצליח להימלט. נתניהו מאיים על חמאס: "המדיניות שלנו ברורה: ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה"ל ותגיב בהתאם". לכתבה המלאה

