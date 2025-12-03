מתקן סולארי של חברת "משק אנרגיה", שלא קיבל את אישור מועצה אזורית הגלבוע, אושר לבסוף על ידי רשות הרישוי הארצית במינהל התכנון. מדובר בתקדים משמעותי, שבו גורמי התכנון הארציים מתערבים באופן ישיר בחסמים שמציבות רשויות מקומיות. בשלב זה הרשות מפעילה את סמכותה רק כלפי פרויקטי תשתית, אך בהמשך ייתכן שתפעיל את הסמכויות החדשות שקיבלה באפריל האחרון גם כלפי מבני מגורים.

רשות הרישוי הארצית, שהוקמה לפני כשנתיים וקיבלה סמכויות מורחבות באפריל השנה, נועדה להאיץ תהליכי תכנון ולהסיר חסמים בדיור ובתשתיות. היא מוסמכת להחליף את הרשויות המקומיות בהוצאת היתרי בנייה סופיים - ובכך לעקוף אותן לחלוטין. שירה ברנד, סגנית יו"ר מטה התכנון הלאומי, אמרה לאחרונה בראיון לגלובס כי "במטה התכנון יצרו מסלולים מהירים לאישור תוכניות תשתית, בעזרת רשות הרישוי הארצית שנותנת שירות המהיר ומקצועי ביותר למי שרוצה לממש תוכנית תשתית לאומית. מדובר במסלול שטיח אדום, שמאפשר למיזמים ולגורמים ממשלתיים להוציא את התוכניות לפועל בצורה קלה ונגישה".

המועצה הערימה קשיים מהותיים

במקרה הנוכחי, שדה סולארי (פוטו־וולטאי) בהספק 16 מגה־ואט, שתוכנן על ידי משק אנרגיה, אמור היה לקום בתחומי מועצה אזורית הגלבוע. המתקן עמד בכל דרישות התכנון, ונדרש רק לאישור ועדת התכנון המקומית של המועצה. בפועל, הוועדה הערימה קשיים מהותיים על קבלת היתר הבנייה, בין היתר בשל מיקום חדר השנאים, תעלת הניקוז, והיעדר התייעצות עם משרד החקלאות, הבריאות והיחידה הסביבתית של עמק יזרעאל. יש לציין כי השדה הסולארי נמצא ב"שטח משבצת" שאיננו כלול כלל בשטח השיפוט של מועצה אזורית הגלבוע.

רון רקח, מנהל רשות הרישוי הארצית / צילום: רז רוגובסקי

משק אנרגיה עתרו נגד ההחלטה לוועדת הערר של מחוז צפון, שדחתה מכל וכל את טענות הוועדה המקומית. ועדת הערר אף הגדירה חלק מהתשובות של הוועדה המקומית כ"מקוממות", וקנסה אותה ב־7,000 שקל. הוועדה הורתה למועצה "ליתן לעוררות את ההיתר המיוחל בהתאם למועד שנקבע בחוק".

אולם בפועל, למרות הוראות ועדת הערר ובקשות חוזרות של היזמים, הוועדה המקומית המשיכה להתעכב ולא הנפיקה את ההיתר. התמשכות זו הובילה להתערבות רשות הרישוי הארצית, שהחליטה לעקוף לחלוטין את הוועדה המקומית ולהוציא בעצמה את היתר הבנייה למתקן הסולארי של משק אנרגיה.

מדובר בהחלטה תקדימית שבמסגרתה היא נכנסת לנעליה של הרשות המקומית. בעבר, יזמים נאלצו להגיע עד בג"ץ כדי לחייב ועדות מקומיות להנפיק היתר - הליך שאורך חודשים ואף שנים - ואילו כעת ההיתר ניתן במהירות יחסית על ידי הרשות הארצית.