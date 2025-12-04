ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
השכר הממוצע במשק באוקטובר: 13,620 שקל. ומה קורה בהייטק?

לפי הלמ"ס, מדובר בעלייה של 2.9% לעומת אוקטובר 2024 • קצב האינפלציה באוקטובר 2025 עמד על 2.5%, כך שגם ריאלית מדובר בעלייה קלה לעומת החודש המקביל בשנה שעברה

עידן ארץ 13:00
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski
השכר הממוצע בישראל עומד על 13,620 שקל, נכון לחודש אוקטובר 2025 - כך על-פי אומדני הבזק של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בעלייה של 2.9% לעומת אוקטובר 2024, אז השכר עמד על 13,320 שקל. קצב האינפלציה של אוקטובר עמד על 2.5%, כך שגם ריאלית (בהתחשב בעליית המחירים) עדיין מדובר בעלייה קלה לעומת החודש המקביל בשנה שעברה.

שר האוצר מציג את תקציב 2026: "יהיה מס על בנקים. הוא יהיה קבוע וגדול"
השכירות החודשית זינקה, אך השכר הממוצע זינק יותר

מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים עמד באוקטובר על 4.069 מיליון, עלייה של 2.2% לעומת אוקטובר 2024, אז מספר המשרות עמד על 3.981 מיליון - כלומר, מעט מעל קצב גידול האוכלוסייה.

ככלל, שוק העבודה נחשב חזק והדוק, והדבר מתבטא הן בשיעורי אבטלה נמוכים (3%) והן בכמות משרות גבוהה ושכר עולה. זאת למרות האינפלציה שנוגסת ברוב קצב עליית השכר.

בענף ההייטק, אליו זמינים רק נתוני חודש ספטמבר, השכר הממוצע עמד על 33,366 שקל לחודש, עלייה משמעותית של 6.3% לעומת ספטמבר 2024. כלומר, גם אחרי ניכוי האינפלציה, עדיין מדובר על עליית שכר גבוהה יחסית.

מספר המשרות נמצא בעלייה קלה של 0.5% לעומת ספטמבר 2024, ועומד על 401.8 אלף לעומת 400 אלף בדיוק אז. מספר המשרות בענף ההייטק עומד על 9.9%, שיעור דומה מאוד לזה הנרשם בשוק העבודה בשנים האחרונות.