טראמפ מתכנן להודיע על הקמת גוף שלטוני חדש בעזה

23:02 - טראמפ מתכנן להודיע בתוך כשבועיים על הקמת גוף שלטוני חדש בעזה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכנן להודיע - לפני חג המולד שיצוין בעוד כשלושה שבועות, על המעבר לשלב השני של ההסכם לסיום המלחמה בעזה ועל הקמת גוף שלטוני חדש שינהל את הרצועה, כך לפי שני בכירים אמריקאים ומקור מערבי המעורב ישירות בתהליך.

הפסקת האש השברירית בעזה, שהושגה בתיווך אמריקני, הייתה ההישג המרכזי של טראמפ במדיניות החוץ בתקופת כהונתו השנייה עד כה. לאחר שהשלב הראשון של ההסכם יושם כמעט במלואו, ארה"ב רוצה להתקדם לשלב השני - כדי למנוע מהפסקת האש להתמוסס ולמנוע מהלחימה להתחדש.

השלב השני של ההסכם כולל המשך נסיגה של צה"ל מאזורים נרחבים בעזה, פריסת כוח הייצוב הבינלאומי והקמת גוף שלטוני חדש בעזה. מועצת הביטחון של האו"ם כבר אישרה את פעולתם של שני הגופים הללו ברצועה. לטענת בכירים אמריקאים, הם נמצאים בשלבים האחרונים של גיבוש הכוח הבינלאומי ושל מסגרת הממשל החדשה בעזה, והם מקווים להשיק אותם בתוך שבועיים-שלושה.

מקור מערבי המעורב ישירות בתהליך אמר: "כל המרכיבים נמצאים בשלב מתקדם למדי".

ארה"ב, קטאר, מצרים וטורקיה מנהלות מו"מ עם חמאס על נסיגה מניהול הרצועה ותהליך פירוק מנשק. "המשוואה תהיה: צה"ל יוצא מעזה - וחמאס יוצא מהשלטון". לכתבה המלאה

22:17 - צה"ל: במהלך מבצע נרחב בעיר קלקיליה, בהשתתפות 3 גדודים, נוטרל מחבל שהשליך חפץ חשוד לעבר הכוח. בוצעו מעצרים במרחב.

21:29 - כלי טיס מאויש מרחוק ביצע נחיתת חירום צפונית למשמר העמק בעקבות תקלה טכנית. עם נחיתת הכלי, כוחות צה"ל הגיעו לנקודה, אבטחו ואספו את כלי הטיס

20:19 - ברק הזהיר מפני תרחיש של "התפרצות לקפיטול" כלפי מערכת המשפט: "האולם של בית המשפט הפך להיות כיכר להפגנה. המרחק בין הפגנה באולם בית המשפט, לבין התפרצות לבית המשפט וללשכות השופטים אינו רב"

20:11 - אהרן ברק: "בית המשפט, בכוחותיו הוא בלבד, לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההתדרדרות שלנו. בית המשפט - לא יוכל להגן על הכרזת העצמאות ועל האמנה החברתית שלנו אם העם אינו רוצה בהן"

20:05 - לשכת רה"מ: משלחת יצאה לקהיר במטרה להביא להשבה מיידית של החלל החטוף האחרון

