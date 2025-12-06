דיווח: ג'וני סרוג'י, הישראלי הבכיר באפל, הודיע שבכוונתו לעזוב

זעזוע נוסף בצמרת ההנהלה של אפל על רקע פרישתו האפשרית של המנכ"ל טים קוק: הישראלי הבכיר בחברה, ג'וני סרוג'י, שמנהל את פיתוח השבבים בענקית האלקטרוניקה, הודיע לקוק כי הוא שוקל ברצינות לעזוב את החברה בעתיד הקרוב, כך על פי בלומברג. לפי הדיווח סרוג'י מחפש תפקיד חדש, ובאתר WCCF-Tech אף מעלים את האפשרות כי סרוג'י עשוי למצוא את עצמו בתפקיד דומה במטא , או בענקית הבינה המלאכותית OpenAI.

עזיבה אפשרית של סרוג'י עלולה להוות מכה למרכז הפיתוח הישראלי של החברה שהוקם בזכותו ותחת הנהגתו. סרוג'י משמש כבר משנת 2011 בתפקיד האחראי על פיתוח מעבדי הליבה של האייפונים, האייפדים ולאחרונה גם שבבי המק (סדרות שבבי ה-A וה-M), והחל מ- 2015 הוא האיש הבכיר ביותר בתחום המוליכים למחצה בחברה. סרוג'י היה זה שלפי ההערכה יזם את הקמת מרכז הפיתוח בהרצליה תחת פיקוחו של המנכ"ל דאז סטיב ג'ובס וניצח על רכישות גדולות כמו אלה של אנוביט ופריימסנס - שתי חברות שבבים גדולות בישראל לפני כעשור.

תחת ניהלו, הפך מרכז הפיתוח בהרצליה ובחיפה למרכיב דומיננטי בפיתוח שבבי סדרת ה-M למחשבי המק, שבבי אחסון פלאש, רכיבי WiFi ותקשורת. סרוג'י הוא ערבי-נוצרי יליד שכונת עבאס שבחיפה, הוא גדל באינטל וב- IBM והצטרף לאפל סמוך כחלק מהמאמץ של ג'ובס להפוך את החברה לעצמאית יותר בפיתוח הסיליקון שלה ולהקטין את התלות שלה באינטל .

לאחרונה ניצח סרוג'י על השקת שבבי תקשורת אלחוטית דור חמישי, וכן שבבי WiFi שפותחו ככל הנראה עם תרומה משמעותית של מרכז הפיתוח הישראלי המתמחה בתקשורת. לפי הדיווח, הוצעו לסרוג'י חבילות שכר משמעותיות יותר והועלתה אפשרות לקדמו לתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי בחברה, דבר שיהפוך את הישראלי לאיש השני בחשיבותו בחברה, אך סרוג'י השיב כי הוא מעדיף שלא לעבוד תחת מנכ"ל אחר.

אם יעזוב סרוג'י את תפקידו, הוא יהיה החמישי שעוזב את החברה כחלק מהטלטלה הניהולית שפוקדת אותה בחודשים האחרונים. בשבוע האחרון הודיעו על עזיבתם שורה של בכירים בהם המעצב הראשי אלן דאי, ראש תחום ה-AI, ג'ון ג'יאנאנדריאה, היועצת המשפטית קייט אדמס, וסגנית נשיא לתחום הסביבה והמדיניות ליסה ג'קסון. גם מנהלת תחום החנויות דירדרה אובריאן וסמנכ"ל השיווק העולמי גרג "ג'וז" ג'וזוויאק צפויים לעזוב בקרוב. ומעל לכל מרחפת עזיבתו האפשרית של קוק שמשמש כמנכ"ל מאז אוגוסט 2011. קוק זוכה לביקורת בשנה האחרונה על גרירת רגליים בתחום הבינה המלאכותית והמנייה עלתה ב-11% בלבד מאז תחילת השנה, נמוך בהשוואה ל-S&P 500 ולנסאד"ק ולרוב מניות הביג-טק.