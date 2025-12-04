ניו יורק טיימס: כלי רכב אוטונומיים מעורבים ב-91% פחות תאונות

החברות המסקרנות בתחום, המהלכים החשאיים והטכנולוגיות שמעצבות את העתיד: המדור שמציג בגלובס את החדשות המרכזיות מהשבוע החולף בענף ההייטק.

1 צ'ק פוינט מגייסת עד שני מיליארד דולר בהנפקת אג"ח להמרה

צ'ק פוינט השלימה הלילה מהלך גיוס הון מהגדולים שבוצעו על ידי חברת טכנולוגיה ישראלית בשנים האחרונות: הנפקה פרטית של אג"ח להמרה בהיקף 1.75 מיליארד דולר, עם אופציה להגדלה ל־2 מיליארד דולר אם החתמים יממשו את מלוא זכויותיהם ב־13 הימים הקרובים. מדובר באחד מגיוסי הקונברט (Convertible) הגדולים שבוצעו על ידי חברת טק מאז 2020, וגופים בשוק מעריכים כי זהו הגיוס הגדול ביותר מהסוג הזה שביצעה חברה ישראלית אי פעם.

האג"ח שהונפקו אינן נושאות ריבית, מיועדות לפירעון ב־2030 וניתנות להמרה למניות לפי מחיר של 243.65 דולר, פרמיה של 27.5% על מחיר הסגירה בנאסד"ק ביום ההנפקה. בנוסף, כדי לצמצם את השפעת ההמרה על בעלי המניות, ביצעה החברה עסקאות מסוג Capped Call- מנגנון שמציב תקרה לדילול במקרה שהאג"ח יומרו למניות בעתיד.

לדברי החברה, הביקוש בהנפקה היה גבוה משמעותית מהמוצע, וכל משקיעי ה־Convertible השתתפו. עוד לפי החברה, כספי הגיוס ישמשו למטרות כלל־ארגוניות- רכישות אסטרטגיות, פיתוח מוצרים חדשים, הרחבת טכנולוגיות ליבה ורכישה חוזרת של מניות.

2 דו"ח חדש מציג פער דרמטי: כלי הרכב האוטונומיים של ווימו מעורבים בעשרות אחוזים פחות תאונות

מאמר שפורסם השבוע בניו יורק טיימס, ונכתב על ידי הנוירוכירורג ד"ר ג'ונתן סלוטקין, בחן את מאגר הנתונים המקיף ביותר שנחשף עד כה לגבי ביצועי רכבים אוטונומיים. ווימו, מפעילת צי הרכב האוטונומי הגדול בארה"ב, פרסמה נתונים על כמעט 100 מיליון מיילים של נסיעה בערים שונות עד יוני 2025. המסקנות בולטות: כלי הרכב שלה היו מעורבים ב־91% פחות תאונות עם פגיעות קשות לעומת נהגים אנושיים באותם כבישים, וב־96% פחות תאונות בצמתים, אחד המקומות המסוכנים ביותר לנהיגה אנושית.

הנתונים חושפים תמונה סדורה: האלגוריתמים של ווימו שומרים על מהירות קבועה, מגיבים מהר יותר לגורמי סיכון בזירה העירונית, ומצליחים להימנע מתאונות שהן תוצאה של חוסר תשומת לב אנושית. גם בתאונות שבהן היו מעורבות מכוניות אוטונומיות, מרבית המקרים נגרמו על ידי נהגים אחרים, לא על ידי הרכב האוטונומי. עם זאת, ישנם גם אתגרים: חברות אחרות אינן מפרסמות נתונים מלאים, מה שמקשה על הערכת התמונה הכוללת של השוק.

לדברי סלוטקין, אם הנתונים של ווימו אכן מייצגים את כיוון ההתפתחות של התחום, ארצות הברית נמצאת בנקודת מפנה- פוטנציאל להפחתה של עשרות אלפי מקרי מוות בשנה. במאמר הוא קורא למקבלי ההחלטות להפסיק לעכב את הפריסה של רכבים אוטונומיים, ולהקים מנגנון שקוף שיחייב חברות לדווח על תאונות, מרחקי נסיעה והיקף הפעילות.

3 טיקטוק תשקיע כ-37 מיליארד דולר בחוות שרתים חדשה בברזיל

טיקטוק, שבבעלות ביטדנס הסינית, הודיעה על השקעה חסרת תקדים של כ־200 מיליארד ריאל (כ־37.7 מיליארד דולר) בהקמת דאטה סנטר ראשון מסוגו באמריקה הלטינית. המתקן החדש יוקם במדינת סיארה, צפונית־מזרחית לברזיל, וישתרע על שטח תעשייתי סמוך לנמל פיסם- מהאזורים האסטרטגיים ביותר באזור מבחינת תשתיות תקשורת.

לפי הדיווחים, הדאטה־סנטר יופעל באמצעות אנרגיה מתחדשת בלבד, שתגיע משדות רוח אזוריים, וייבנה בשיתוף חברת Omnia וחברת האנרגיה Casa dos Ventos. בטיקטוק מציינים כי השוק הברזילאי הוא מהדינמיים בעולם, וכי הצורך בתשתית מקומית הולך וגדל ככל שהביקוש לעיבוד וידאו, אחסון ושירותי AI מזנק.

בכלל, ברזיל זוכה לעניין גובר מצד ענקיות הטכנולוגיה בזכות פריסה רחבה של כבלי תקשורת תת־ימיים, שמהווים נתיב מהיר לאירופה ואפריקה, ולתעשיות אנרגיה ירוקה בהיקפים גדולים. נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, הצהיר בטקס ההכרזה כי ההשקעה "צפויה לחולל מהפכה" בכלכלת האזור, ולהפוך את סיארה למוקד מרכזי של תעשיית המידע באמריקה הלטינית.

4 חברת סייבר בפעם השנייה: מייסד PerimeterX חושף סטארט־אפ חדש

לומיה סקיוריטי נחשפת לראשונה עם גיוס סיד של 18 מיליון דולר, ומציגה פלטפורמה שנועדה לתת מענה לאתגרים בשימוש הולך וגובר בכלי וסוכני AI ללא בקרה מספקת. החברה הוקמה על ידי עומרי אילוז, ממייסדי PerimeterX, ועל ידי אל"מ (מיל') בובי גילבורד, לשעבר בכיר במערך הסייבר של 8200. את הקמת לומיה מלווה קבוצת Team8 במסגרת מודל ה־Venture Creation, שהובילה את סבב ההשקעה בהשתתפות קרן New Era.

המערכת של לומיה מאפשרת לארגונים למפות את כל ממשקי ה־AI שבהם משתמשים עובדים, להגדיר מדיניות וניהול הרשאות, ולאתר חריגות או סיכוני אבטחה בזמן אמת- החל מחשיפת מידע רגיש ועד שימוש לא תואם במדעי נתונים. בכך היא מבקשת להביא סדר ונהלים ברורים לתחום שבו הטכנולוגיה נקלטת בקצב מהיר מהיכולת לפקח עליה. עוד נמסר כי בראש הוועדה המייעצת של החברה עומד האדמירל מייק רוג'רס, לשעבר ראש ה־NSA.