הסטארט-אפ של יוצאי סייבריזן מגייס 130 מיליון דולר בסבב A

חברת הסייבר 7AI, שהוקמה על ידי ישראלים בבוסטון, הודיעה על גיוס של 130 מיליון דולר בסבב A בהובלת אינדקס ונצ'רס ובהשתתפות זרוע ההשקעות של בלקסטון ומשקיעים קיימים נוספים. הגיוס הנוכחי מגיע כחצי שנה לאחר שהחברה נחשפה לראשונה, והוא מעלה את סך ההשקעות בה ל-166 מיליון דולר. שארדול שאה, שותף באינדקס ונצ'רס, צפוי להצטרף לדירקטוריון.

7AI פועלת בתחום של סוכני בינה מלאכותית המשמשים לאבטחת ארגונים. הסוכנים שפיתחה החברה בודקים באופן אוטומטי התראות ואירועים שנחשבים חשודים, ומבצעים עבור הצוות האנושי את עבודת הבדיקה הראשונית: איסוף מידע רלוונטי, הצלבת נתונים, הערכת רמת הסיכון וקביעה אם מדובר באיום אמיתי או באזעקת שווא. כך הם מקצרים משמעותית את הזמן שלוקח לאנשי האבטחה להבין מה קורה ולהחליט כיצד לפעול.

לפי נתוני 7AI, בתוך כמה חודשים בלבד הסוכנים עיבדו יותר מ-2.5 מיליון התראות ובחנו מאות אלפי אירועים חשודים. בין הלקוחות שלה כיום נמנים תאגידים מענפי הפיננסים, הטכנולוגיה, הבריאות והקמעונאות.

מנכ"ל 7AI ואחד ממייסדיה, ליאור דיב, שהיה כאמור בין מקימי חברת הסייבר סייבריזן שפעלה בישראל והגיעה בשיאה למעמד של חד קרן, מסביר כי ארגוני אבטחת מידע חייבים להתאים את עצמם לעומס ההולך וגדל של התראות. לדבריו, "אי אפשר להמשיך להגדיל את כוח האדם כמענה יחיד. סוכני הבינה שלנו מבצעים את הבדיקות הראשוניות, כדי שהצוותים יוכלו להתמקד בעבודה שמצריכה שיקול דעת אנושי". המשקיעים בחברה מציינים כי הפתרון של 7AI מוטמע בארגונים גדולים בפרקי זמן קצרים יחסית. כך, בבלקסטון מסרו כי שיתוף הפעולה עם החברה סייע להם לבחון מחדש את מבנה מערך האבטחה הארגוני ולהכניס תהליכי עבודה מבוססי בינה מלאכותית באופן מדורג.

הסטארט-אפ הקודם נמכר

סייבריזן, הסטארט-אפ הקודם שהקים דיב, הוקם בישראל ופיתח מערכות לזיהוי והתמודדות עם מתקפות בתוך רשתות ארגוניות. במהלך שנות הפעילות, גייס מאות מיליוני דולרים ממשקיעים בולטים ובהם סופטבנק, והגיע בשיא כאמור למעמד של חד קרן. החברה תכננה לצאת להנפקה ואף הרחיבה את פעילותה בארצות הברית, אך בשנים האחרונות התמודדה עם האטה עסקית, קיצוצי כוח אדם ושינויי אסטרטגיה.

לאחר תקופה ארוכה שבה סופטבנק הפכה לבעלת השליטה בה, נמכרה החברה בשנה החולפת ללבל בלו, חברת סייבר אמריקאית שהוקמה מפיצול פעילות האבטחה של AT&T, בעסקת מניות שהעבירה את המשקיעים המרכזיים של סייבריזן להיות בעלי מניות בחברה הרוכשת.