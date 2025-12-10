בפעם השלישית ברציפות: הפד הוריד את הריבית בארה"ב

בהתאם לציפיות ובפעם השלישית ברציפות, הפדרל ריזרב הודיע הערב (ד') על החלטתו להפחית את הריבית ברבע אחוז, מרמה של 4% ל-3.75%.

על אף שוועדת השוק הפתוח של הפד אישרה את הורדת הריבית הערב, נדמה כי מדובר ב"הפחתה ניצית", כפי שרבים מן האנליסטים צפו. הפד צופה הורדת ריבית אחת במהלך השנה הבאה ואחת נוספת במהלך 2027, מה שמאותת כי תיתכן מאוד הפסקה במתווה הורדות הריבית בעתיד הנראה לעין. עם זאת, הדוט-פלוט של הפד מראה כי שמונה מתוך 19 בכירי הפד חושבים שיהיו שתי הורדות ריבית במהלך 2026.

ההחלטה התקבלה ברוב של תשעה מול שלושה מתנגדים, כאשר מושל הפד סטיבן מירן, בדומה לעמדתו בפגישה הקודמת, העדיף הורדה של מחצית האחוז.

החלטת הריבית הנוכחית היא בין המורכבות שנרשמו בשנים האחרונות. כפי שציין יו"ר הפד ג'רום פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה באוקטובר, חברי ועדת השוק הפתוח של הפד היו חלוקים במיוחד באשר להמשך המדיניות בדצמבר - דבר שהשתקף גם בפרוטוקולים מפגישת הוועדה שפורסמו, מהם הסתמן כי אפילו ייתכן רוב נגד מהלך של הורדת ריבית בהחלטה הנוכחית.

במידה רבה, המחלוקות בקרב חברי הפד והתחזית להמשך צפויות לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים. ברויטרס פורסם השבוע כי חמישה מתוך 12 חברי ועדת השוק הפתוח בעלי זכות הצבעה, השמיעו לאחרונה התנגדויות או סקפטיות באשר להורדת ריבית בדצמבר. זאת, לעומת שלושה חברים שהשמיעו דעות בעד הפחתה. לפי הדיווח, בקרב ועדת השוק הפתוח של הפד לא נרשמו שלוש התנגדויות או יותר בפגישה מאז 2019, והדבר קרה תשע פעמים בלבד מאז 1990.

המצדדים בהפחתת ריבית מאמינים כי מדובר בצעד הכרחי כדי לתמוך בשוק העבודה המתקרר ולצמצם את הסיכון להאטה כלכלית. מנגד, אלו שמצדדים בהותרת הריבית על כנה מאמינים כי נכון לעשות כן כדי לוודא שהאינפלציה, שעודנה נמצאת מעל 2% - היעד שסימן הבנק המרכזי - לא מרימה ראש. "נראה שהפד מפולג יותר מאיך שהיה כבר הרבה מאוד זמן", אמר לרויטרס מייקל רוזן, ראש ההשקעות ב-Angeles Investments. "רמת הפילוג תרכז עניין, מכיוון שזה ייתן אולי כיוון מסוים לגבי לאן הפד ייטה בעתיד".

המחלוקות בין חברי ועדת השוק הפתוח הועצמו על־ידי השבתת הממשל האמריקאי בארה"ב בין חודשי אוקטובר ונובמבר - הארוכה ביותר בהיסטוריה של ארה"ב - אשר מנעה את פרסומם של נתוני מפתח בהם נעזר הבנק המרכזי כדי לגבש את המדיניות שלו, ביניהם מדד המחירים לצרכן ודוח התעסוקה. כך, נתוני האינפלציה והתעסוקה הרשמיים האחרונים שפורסמו נכונים למעשה לחודש ספטמבר. לינדזי רוזנר מגולדמן סאקס אמרה לאתר Morningstar כי "כמו כיור שלא עבד במשך הרבה זמן, אלו מים ישנים - מידע מלפני כמה חודשים. הם [חברי הפד] עושים החלטה על בסיס סט נתונים שהוא קטן ונחות ביחס לזה שיש להם בדרך כלל".

לצד זאת, נתונים אלטרנטיביים שפרסמו בעת האחרונה חברות פרטיות ציירו תמונה לא מעודדת של שוק העבודה האמריקאי. בולט במיוחד בהקשר זה דוח התעסוקה האחרון של ADP לחודש נובמבר, שהצביע על ירידה מפתיעה של 32 אלף במספר המועסקים, שמקורה כולה בעסקים קטנים. מדובר בירידה חדה לעומת הנתון שנרשם באוקטובר, אז דיווחה חברת כוח האדם על עלייה של 47 אלף בכמות המועסקים; זאת, כאשר הציפייה בשוק הייתה שהכמות המשרות דווקא תעלה בנובמבר ב-40 אלף.

הציפיות להורדת ריבית הרימו את שוק המניות

לנוכח המחלוקות המשמעותיות בקרב חברי ועדת השוק הפתוח, יחד עם האמירה של פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה, לפיה הפחתה נוספת בדצמבר "רחוקה מלהיות מובנת מאליה", השווקים תחילה תמחרו את הפחתת הריבית בדצמבר סביב סבירות של כ-33%. עם זאת, נקודת המפנה הגיעה לפני כשבועיים, אז נשיא הפד בניו יורק, ג'ון וויליאמס, שנתפס כמי שמתואם מאוד עם פאוול, ציין כי הוא "רואה מקום להתאמות נוספות [של הריבית] בטווח הקרוב" - והקפיץ אגב כך את וול סטריט. השווקים ראו בהתבטאות של וויליאמס כאיתות לכך שהריבית תרד פעם נוספת, וההסתברות להפחתה של רבע אחוז בדצמבר עלתה עד כ-89%.

התגברות הציפיות להורדת ריבית הייתה הקטליזטור הבולט ביותר להתאוששות שנרשמה בוול סטריט בשבועיים האחרונים. זאת, לאחר תקופה תנודתית במיוחד שעברה על שווקי המניות במחצית הראשונה של נובמבר, בעיקר על רקע חששות מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט והתפתחות בועה בתחום ה-AI. כך, בין ה-3 בנובמבר ל-20 בנובמבר, הנאסד"ק צנח בכ-7.5%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-4.5% והדאו ג'ונס נחלש בכ-3.5%. מאז, כאמור, הרבה בזכות דבריו של וויליאמס, המדדים התאוששו מהירידות ולפי שעה אינם רחוקים משיאי כל הזמנים שלהם.

סטיבן קולאנו, מנהל השקעות ראשי בחברת הפיננסים Integrated Partners התייחס לעליות שנרשמו בשבועיים האחרונים בוול סטריט, על רקע האופטימיות להורדת ריבית של הפדרל ריזרב. בשיחה עם CNBC, הוא ציין כי "פעילות השווקים שראינו בשבוע או השבועיים האחרונים, בפועל גילמה תמחור של הסיכוי הגבוה מאוד להורדת ריבית של רבע אחוז. אם מסיבה מאוד לא סבירה כלשהי, הם לא יחתכו ריבית, שכחו מזה. אני חושב שהשווקים יירדו בין 2% ל-3%".

בשוק צופים הפסקה במתווה הורדות הריבית

אנליסטים רבים צופים שהפדרל ריזרב יאט את קצב הורדות הריבית בשנה הבאה. במסמך מחקר שפרסם סמואל טומבס מחברת הפיננסים Pantheon Macroeconomics, הוא ציין כי הוא מאמין שיו"ר הפד פאוול יצליח לשכנע את חלק מחברי הפד המתנגדים לתמוך בהורדת ריבית; זאת, על־ידי כך שיציע להם שהדבר ילווה באיתות שיסמן כי הרף להורדות ריבית עתידיות הוא גבוה מאוד - מה שנקרא בוול סטריט "הפחתה ניצית".

בהתאם לכך, רייאן סוויט, כלכלן ארה"ב ראשי ב-Oxford Economics, אמר ל-Morningstar כי "אם יהיו יותר הפחתות עכשיו - יהיו פחות בהמשך". לדבריו, רמת הריבית נמצאת בטווח נייטרלי, כך שאינן מקלה או מרסנת, מה שמסמן שככל הנראה תהיה הפסקה מבחינת הורדות הריבית בהמשך.

בבנק אוף אמריקה צופים שתי הורדות ריבית ב-2026, שתיהן בחודשי הקיץ. בבנק מדגישים כי התחזית שלהם מבוססת על השינוי הצפוי בהנהגת הפדרל ריזרב, יותר מאשר על התנאים המאקרו־כלכליים הנוכחיים.

קווין האסט, ראש המועצה הכלכלית הלאומית והיועץ הכלכלי הבכיר של הנשיא טראמפ, נחשב למועמד המוביל להחלפת פאוול בתפקיד יו"ר הפד בחודש מאי הקרוב. האסט נתפס על־ידי המשקיעים כ"יוני" יותר לעומת פאוול, והמשקיעים מתחילים להיערך לשינוי בהתאם.

קרבתו של האסט לנשיא טראמפ מעוררת חוסר־מנוחה בקרב חלק מהמשקיעים, שחוששים כי הוא יהיה רגיש יותר ללחצים מצדו להפחית את הריבית באגרסיביות - דבר שעלול להוביל לעלייה באינפלציה בטווח היותר ארוך, מה שידרוש מהפד להדק שוב את המדיניות המוניטרית בהמשך הדרך ולהעלות את רמות הריבית.

אנליסטים רבים הצביעו על התנהגות שוק החוב האמריקאי לאחרונה ככזו שמבטאת את חששות המשקיעים לגבי האפשרות שהאסט יתמנה ליו"ר הפד. תשואת האג"ח לעשר שנים קפצה ביותר מ-11 נקודות בסיס מאז שדווח בבלומברג כי האסט הוא המועמד המוביל לתפקיד לפני כשבועיים, בניגוד לכיוון אליהן הולכות לרוב איגרות החוב כאשר השוק צופה בסבירות גבוהה הורדת ריבית.