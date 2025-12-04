ממשל טראמפ ביטל סדרת ראיונות שתוכננה להתחיל השבוע עם קבוצת מועמדים סופיים לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא. זאת, לאחר שצוותו של הנשיא דונלד טראמפ הודיע ​​למועמדים כי הראיונות שתוכננו ליום רביעי עם סגן הנשיא ג'יי.די ואנס - מבלי לתת סיבה ברורה.

גורם המעורה בנושא אמר לוול סטריט ג'ורנל שהביטול נבע מהתנגשויות בלוח הזמנים של סגן הנשיא ואנס, והבהיר שלא ברור אם הפגישות בכלל יקבעו מחדש.

היועץ הכלכלי הוותיק של טראמפ, קווין האסט - הנחשב למועמד המוביל לתפקיד יו"ר הפד - היה בין המועמדים שהיו צפויים להיפגש עם ואנס ועם גורמים בבית הלבן בנוגע לעתיד. מועמדים אחרים לתפקיד כוללים שחקנים מוכרים בכלכלה האמריקאית, כמו קווין וורש וכריסטופר וולר, שהפד לא זר להם.

5 עובדות על קווין האסט 1. מכהן כראש המועצה הלאומית לכלכלה 2. בעייני רבים, הוא נתפס כמי שתומך בהקלות מוניטריות 3. שימש ככלכלן בכיר במועצת הנגידים של הפד 4. היה פרופסור חבר לכלכלה באונ' קולומביה 5. בין היתר, ייעץ לג'ורג' בוש בבחירות 2004

מטעם סגן הנשיא אמנם לא נמסרה תגובה לבקשת וול סטריט ג'ורנל, אך בבית הלבן הבהירו כי ההחלטה טרם התקבלה. "אף אחד לא יודע במי יבחר הנשיא טראמפ לתפקיד יו"ר הפד הבא, עד שהוא יודיע עליה בעצמו. עד אז הכול הוא ספקולציות ותו לא", נמסר בהצהרה מהבית הלבן.

טראמפ: "היו"ר הפוטנציאלי כבר כאן"

בשיחה עם כתבים שהתקיימה ביום שלישי, אמר טראמפ כי הוא צמצם את רשימת המועמדים באופן משמעותי, כך שנותר מועמד אחד. באירוע מאוחר יותר, הוא דיבר ספציפית על האסט - שנכח איתו בחדר - כ"יו"ר פוטנציאלי של הפד". אף שטראמפ רמז שתהליך בחירת היו"ר כמעט הושלם, הוא אמר שלא יחשוף את בחירתו עד תחילת השנה הבאה.

לאחרונה, הנשיא רמז כי הוא אינו מעוניין להשלים את תהליך הראיונות שהחל שר האוצר סקוט בסנט. "בדקנו משהו כמו 10 מועמדים, אבל צמצמנו אותם לאחד", הוא הכריז. באירוע שנערך בהמשך היום, שאליו הצטרף האסט, אמר טראמפ, "אני מניח שגם יו"ר פד פוטנציאלי נמצא כאן. אני לא יודע. מותר לנו לומר את זה? פוטנציאלי?".

הדילמה של יו"ר הפד החדש

באותה מסיבת עיתונאים שהתקיימה השבוע, טראמפ חתר תחת תהליך ראיונות שיועציו הבכירים תכננו לקיים - בחודשים האחרונים, שר האוצר האמריקאי צמצם רשימה ראשונית של 11 מועמדים לחמישה. בנוסף, יועציו של טראמפ תכננו לקיים ראיונות נוספים השבוע, במטרה להגיש ​לנשיא רשימת מועמדים סופית.

בחירת היורש של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שיסיים את כהונתו באמצע מאי, היא ככל הנראה החלטת המינוי המשמעותית ביותר שנותרה בקדנציה השנייה של טראמפ.

יו''ר הפד הנוכחי, ג'רום פאוול / צילום: ap, Jacquelyn Martin

הפד נאלץ לאזן בין הסיכונים של האטה חדה יותר בשוק העבודה, שתדרוש הורדת שיעור הריבית מכפי שהוא היום (4%), לבין הסיכונים של אינפלציה גבוהה ומתמשכת יותר, שיכולה לדרוש את העלאת הריבית.

יורשו של פאוול עשוי לרשת ועדה לקביעת שיעור הריבית שנותרה מפולגת במיוחד בנוגע לאופן שבו יש לאזן את הסיכונים הללו - המונעים בין היתר משינויים במדיניות הסחר וההגירה של ארה"ב. כל זאת, כשהוא במקביל יצטרך להתמודד עם לחץ מצד טראמפ לספק את הריביות הנמוכות יותר.

הגורל של פאוול - לקח למועמד הבא?

במשך חודשים, טראמפ בנה ציפייה לקראת בחירת יורשו של פאוול. הוא היה בקשר רציף עם עוזרים ובני ברית ושאל אותם במי לדעתם עליו לבחור כיו"ר הפד הבא שלו. הוא אמר שוב ושוב לחלק מאותם אנשים שהוא מתחרט על בחירתו בפאוול לתפקיד וכי הוא מאשים את שר האוצר לשעבר, סטיבן מנוצ'ין, בכך ששכנע אותו לבחור בפאוול.

גורמים המעורים בתהליך אמרו שטראמפ יכול עדיין לשנות את דעתו לגבי מינוי האסט. חלק מאותם אנשים אמרו שאין זה סביר שזה יקרה ללא התערבותו של בסנט, שסירב לפניותיו של טראמפ לקחת את התפקיד בעצמו.

עבור בסנט, נקיטת עמדה נחרצת בנוגע למועמד שטראמפ צריך לבחור לתפקיד כרוכה בסיכון של הטלת האשמה עליו - אם הנשיא הפכפך ישנה את דעתו. "מאחר שהוא זה שהציע את פאוול לתפקיד יו"ר הפד, מנוצ'ין נאלץ לספוג עלבונות מהנשיא על המלצתו בתחילת כמעט כל פגישה מאותה נקודה ואילך", כתב האסט מאוחר יותר בספר משנת 2021. "תמיד אזכור את החן שבו עמד מנוצ'ין במתקפה".