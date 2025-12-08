שופרסל עושה מתיחת פנים לזרוע הנדל"ן וממתגת אותה מחדש

שופרסל מקדמת מהלך מערכתי רחב בזרוע הנדל"ן שלה, תחת מותג חדש - LARO נדל"ן. שמה של הזרוע החדשה הופיע לראשונה בדוחות האחרונים כמעט באופן "שקט", והוא חלק ממהלך אסטרטגי שנועד לקדם את פעילות הנדל"ן של שופרסל כמנוע צמיחה מרכזי, במסגרת ניהול עצמאי של הנכסים ששווים נאמד בכ־5 מיליארד שקל.

בתוך כך, לגלובס נודע כי במסגרת המהלך, שופרסל ו-LARO נדל"ן האריכו בעשר שנים את חוזה השכירות עם סיסקו בנתניה, על 13 אלף מ"ר. לפי גורמים בענף, סיסקו תשלם כ־1-1.3 מיליון שקל בחודש (היקף כולל של 125-156 מיליון שקל לעשר שנים, לפני הצמדות ודמי ניהול).

ההחלטה לאגד את כלל נכסי הנדל"ן של הקבוצה, מהמרלו"גים (מרכזים לוגיסטיים) ועד המתחמים המסחריים, מגיעה על רקע החלטתה של שופרסל בתחילת השנה לבטל את תוכנית הפיצול וההנפקה של זרוע הנדל"ן. LARO מקדמת כיום מספר פרויקטים משמעותיים בתחום הנדל"ן. בפרויקט בתלפיות בירושלים החברה משלבת מגורים ומסחר במתחם אחד; במצפה ספיר בכוכב יאיר-צור יגאל מתוכנן חידוש מלא של המרכז המסחרי הישן עם בנייה מחדש; ובהר בוקר מתווספים שטחים מסחריים חדשים בהיקף רחב. במקביל, LARO ממשיכה לקדם עם קבוצת ביג את תוכנית BIG Fashion בראשון לציון, על קרקע הכוללת את המרלו"ג ומטה שופרסל, במטרה לאשר תב"ע חדשה שתשלב מגורים ומסחר - שלפי שעה נתקלת בהתנגדות העירייה.

במקום הנפקה

את התהליך מובילים מנכ"ל שופרסל נדל"ן עמיחי פינקלשטיין והמשנה למנכ"ל אוהד סיני. לדברי גורמים בשוק, מאז רכשו האחים אמיר את שופרסל, הם מקפידים לשדר שאינם מעוניינים בהנפקת LARO, מחשש שהפיכתה לחברה ציבורית תוביל בין היתר להתייקרות דמי השכירות שתגבה הרשת ותפגע ברווחיותה. בסביבת האחים ציינו בעבר את דוגמת רשת קרפור (בעברה רשת מגה, ולפני כן הקו-אופ), שנשארה ללא נכסים והייתה כפופה לעליית דמי השכירות, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסתה ורכישתה על ידי אלקטרה צריכה.

מי שנמצאת כעת על מסלול הנפקה היא רמי לוי נדל"ן, שמחזיקה סניפים פרטיים והאריכה את חוזי השכירות ארוכי הטווח כהגנה מפני עליית דמי השכירות. אם כי, הפיכת החברה לציבורית עדיין לא ודאית, בין היתר בשל מחלוקת סביב השווי של החברה בהנפקה.