ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות שופרסל עושה מתיחת פנים לזרוע הנדל"ן וממתגת אותה מחדש
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיסקו

שופרסל עושה מתיחת פנים לזרוע הנדל"ן וממתגת אותה מחדש

שופרסל מאחדת את נכסי הנדל”ן תחת המותג LARO, ומבססת את הזרוע כמרכיב צמיחה מרכזי עם נכסים בשווי כ־5 מיליארד שקל • במהלך זה החברה האריכה בעשור את חוזה השכירות עם סיסקו, ומקדמת שורה של פרויקטים ברחבי הארץ, זאת במקום מהלך הפיצול וההנפקה שבוטל

מיטל וייזברג 12:00
האחים שלומי (מימין) ויוסי אמיר, בעלי שופרסל / צילום: יונתן בלום
האחים שלומי (מימין) ויוסי אמיר, בעלי שופרסל / צילום: יונתן בלום

שופרסל מקדמת מהלך מערכתי רחב בזרוע הנדל"ן שלה, תחת מותג חדש - LARO נדל"ן. שמה של הזרוע החדשה הופיע לראשונה בדוחות האחרונים כמעט באופן "שקט", והוא חלק ממהלך אסטרטגי שנועד לקדם את פעילות הנדל"ן של שופרסל כמנוע צמיחה מרכזי, במסגרת ניהול עצמאי של הנכסים ששווים נאמד בכ־5 מיליארד שקל.

האם הלקוחות נוטשים את שופרסל בגלל העלאות המחירים
30 קומות שוממות: מגדלי המשרדים מוכנים, אבל השוכרים לא באים

בתוך כך, לגלובס נודע כי במסגרת המהלך, שופרסל ו-LARO נדל"ן האריכו בעשר שנים את חוזה השכירות עם סיסקו בנתניה, על 13 אלף מ"ר. לפי גורמים בענף, סיסקו תשלם כ־1-1.3 מיליון שקל בחודש (היקף כולל של 125-156 מיליון שקל לעשר שנים, לפני הצמדות ודמי ניהול).

ההחלטה לאגד את כלל נכסי הנדל"ן של הקבוצה, מהמרלו"גים (מרכזים לוגיסטיים) ועד המתחמים המסחריים, מגיעה על רקע החלטתה של שופרסל בתחילת השנה לבטל את תוכנית הפיצול וההנפקה של זרוע הנדל"ן. LARO מקדמת כיום מספר פרויקטים משמעותיים בתחום הנדל"ן. בפרויקט בתלפיות בירושלים החברה משלבת מגורים ומסחר במתחם אחד; במצפה ספיר בכוכב יאיר-צור יגאל מתוכנן חידוש מלא של המרכז המסחרי הישן עם בנייה מחדש; ובהר בוקר מתווספים שטחים מסחריים חדשים בהיקף רחב. במקביל, LARO ממשיכה לקדם עם קבוצת ביג את תוכנית BIG Fashion בראשון לציון, על קרקע הכוללת את המרלו"ג ומטה שופרסל, במטרה לאשר תב"ע חדשה שתשלב מגורים ומסחר - שלפי שעה נתקלת בהתנגדות העירייה.

במקום הנפקה

את התהליך מובילים מנכ"ל שופרסל נדל"ן עמיחי פינקלשטיין והמשנה למנכ"ל אוהד סיני. לדברי גורמים בשוק, מאז רכשו האחים אמיר את שופרסל, הם מקפידים לשדר שאינם מעוניינים בהנפקת LARO, מחשש שהפיכתה לחברה ציבורית תוביל בין היתר להתייקרות דמי השכירות שתגבה הרשת ותפגע ברווחיותה. בסביבת האחים ציינו בעבר את דוגמת רשת קרפור (בעברה רשת מגה, ולפני כן הקו-אופ), שנשארה ללא נכסים והייתה כפופה לעליית דמי השכירות, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסתה ורכישתה על ידי אלקטרה צריכה.

מי שנמצאת כעת על מסלול הנפקה היא רמי לוי נדל"ן, שמחזיקה סניפים פרטיים והאריכה את חוזי השכירות ארוכי הטווח כהגנה מפני עליית דמי השכירות. אם כי, הפיכת החברה לציבורית עדיין לא ודאית, בין היתר בשל מחלוקת סביב השווי של החברה בהנפקה.