המדינה תאסוף דאטה על עובדים ישירות מהמעסיקים. כך זה יעבוד

סעיף חדש בחוק ההסדרים משנה את הדרך שבה אוספים נתונים על תעסוקה ואבטלה בישראל. כיום, הנתונים נאספים באמצעות "סקר כוח אדם" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). אולם, סקרי הלמ"ס סובלים מירידה בשיעורי ההשבה, מה שמעלה ספקות לגבי אמינותם.

כדי ליישם זאת, יידרש מהלמ"ס להקים "מילון עיסוקים" שיתרגם עבור המעסיקים את תפקידיהם של העובדים לסיווג הסטטיסטי המקובל. איך זה יתבצע בפועל? עדיין לא ברור.

כיום, כל מעסיק מגיש מדי חודש טופס 100, הכולל את פרטי השכר של עובדיו. החל מ־1 בינואר 2027, יתווסף לטופס סעיף חדש: עיסוק העובד. המשמעות של הדבר: המדינה תחזיק לראשונה בנתוני אמת על כל המועסקים במשק. זאת, כדי לאפשר קבלת החלטות מבוססות יותר ולפתח מענים תעסוקתיים מדויקים ומותאמים לצרכים בשגרה ובמשבר.

הסיווג הקיים כיום הוא כללי מאוד: חלק ניכר מהעובדים בהייטק נכללים תחת "תכנות מחשבים", ותחת הסיווג "רופא" רשומים רופאי משפחה לצד מנתחי מוח. המטרה היא להגיע לרמת העמקה שתאפשר הבחנה בין מקצועות שונים. לשם כך, המעסיקים יצטרכו כלי נגיש ומובן לדיווח מדויק - ולכן בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפתחים את "מילון העיסוקים". עם זאת, עדיין לא ברור כיצד המילון ייראה, ועד כמה יהיה אינטואיטיבי גם למעסיקים שאינם מורגלים לבירוקרטיה.

יש לציין, כי ביטוח לאומי יתחיל להטמיע את הסעיף החדש בטופס 100, אך הדיווח יהיה וולונטרי עד 2029 ויופעל בהדרגה בעיקר בחברות הגדולות במשק. רק החל משנת 2030 הדיווח יהפוך לחובה עבור כל המעסיקים, כולל עסקים קטנים.

"בוחנים שימוש בבינה מלאכותית"

תגובת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: "בימים אלו מובילה הלמ"ס, יחד עם משרד העבודה, שירות התעסוקה וג'וינט-תבת, פרויקט שמטרתו לסייע למעסיקים - ובעיקר לעסקים קטנים - להבין בצורה פשוטה וברורה את הסיווג המקצועי הנכון עבור העובדים שלהם.

ליבת היוזמה היא יצירת "מילון עיסוקים" שיאפשר לכל מעסיק לזהות את התפקידים בארגון בהתאם לדרישות הרגולציה החדשה. המידע שייאסף יספק לישראל נתוני אמת על סוגי העיסוקים במשק - תנאי חיוני לניתוח היצע וביקוש, לפיתוח הכשרות מקצועיות תואמות, ולהבנת מגמות תעסוקתיות גם ברמת היישוב. אלו יכולות שעד היום אינן זמינות.

הפרויקט נמצא כעת בפיתוח, כולל בחינת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית וכלים טכנולוגיים נוספים. עם השלמתו, צפויה הלמ"ס להציג לציבור את המערכת והמילון החדשים".