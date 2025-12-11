לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה מייצגים ראשי התיבות של בחינות מיצ"ב?

2. מיהו האסטרונום הראשון שגילה כי פני הירח אינם חלקים?

3. באילו מדינות יתקיים המונדיאל ב-2026?

4. מאיזה צמח מופק שמן קיק?

5. איך נקראת סופה טרופית שמתרחשת בים התיכון?

6. זמר של איזו להקה ידועה הכריז בהופעה: "לשיר הבא נצטרך את עזרתכם - אלה שיושבים במקומות הזולים יותר, נא מחאו כפיים. היתר, רשרשו בתכשיטיכם"?

7. מי האדריכל שתכנן את מוזיאון גוגנהיים בבילבאו?

8. איזו חברה בתעשיית הקולנוע האמריקאית ייסדו האחים (היהודים) הארי, אלברט, סם וג'ק?

9. מהו פֵּרוּא?

10. מה שם האחות של אורה בספרו של אריך קסטנר "אורה הכפולה"?

11. מי היה מנהיג ברית המועצות שכונן את תוכנית הפרסטרויקה?

12. באיזו סדרת טלוויזיה ישראלית לנוער מככבים אח ואחות שנולדו באותו התאריך בהפרש של שנה?

13. היכן נמצא הפארק הלאומי ביג בנד?

14. באיזו שנה הצטרפה ישראל לארגון הסחר העולמי?

15. מה זה קרשנדו?