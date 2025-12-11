ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
איך נקראת סופה טרופית שמתרחשת בים התיכון?
הטריוויה השבועית

איך נקראת סופה טרופית שמתרחשת בים התיכון?

היכן נמצא הפארק הלאומי ביג בנד, מיהו האסטרונום הראשון שגילה כי פני הירח אינם חלקים ובאילו מדינות יתקיים המונדיאל ב–2026? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 13:05
איך נקראת סופה טרופית שמתרחשת במזרח התיכון? / צילום: Shutterstock
איך נקראת סופה טרופית שמתרחשת במזרח התיכון? / צילום: Shutterstock

1. מה מייצגים ראשי התיבות של בחינות מיצ"ב?
2. מיהו האסטרונום הראשון שגילה כי פני הירח אינם חלקים?
3. באילו מדינות יתקיים המונדיאל ב-2026?
4. מאיזה צמח מופק שמן קיק?
5. איך נקראת סופה טרופית שמתרחשת בים התיכון?
6. זמר של איזו להקה ידועה הכריז בהופעה: "לשיר הבא נצטרך את עזרתכם - אלה שיושבים במקומות הזולים יותר, נא מחאו כפיים. היתר, רשרשו בתכשיטיכם"?
7. מי האדריכל שתכנן את מוזיאון גוגנהיים בבילבאו?
8. איזו חברה בתעשיית הקולנוע האמריקאית ייסדו האחים (היהודים) הארי, אלברט, סם וג'ק?
9. מהו פֵּרוּא?
10. מה שם האחות של אורה בספרו של אריך קסטנר "אורה הכפולה"?
11. מי היה מנהיג ברית המועצות שכונן את תוכנית הפרסטרויקה?
12. באיזו סדרת טלוויזיה ישראלית לנוער מככבים אח ואחות שנולדו באותו התאריך בהפרש של שנה?
13. היכן נמצא הפארק הלאומי ביג בנד?
14. באיזו שנה הצטרפה ישראל לארגון הסחר העולמי?
15. מה זה קרשנדו?

תשובה 1

מדדי צמיחה ויעילות בית ספרית

תשובה 2

גלילאו גליליי

תשובה 3

ארה"ב, מקסיקו וקנדה (זו תהיה הפעם הראשונה שהתחרות נערכת ביותר משתי מדינות)

תשובה 4

קיקיון מצוי

תשובה 5

מדיקן (הלחם של המילים Mediterranean ו־Hurricane)

תשובה 6

ג'ון לנון, בהופעה לכבוד המלכה ואישים נוספים ממשפחת המלוכה הבריטית

תשובה 7

האדריכל היהודי־אמריקאי פרנק גרי (שהלך לעולמו בשבוע שעבר)

תשובה 8

וורנר ברוס

תשובה 9

תהליך של החזרת הטבע למצבו הפראי

תשובה 10

לוטה

תשובה 11

מיכאיל גורבצ'וב

תשובה 12

בני מצווה (שמשודרת בכאן חינוכית)

תשובה 13

בדרום־מערב מדינת טקסס בארה"ב במדבר צ'יוואווה

תשובה 14

בשנת 1995

תשובה 15

מונח באיטלקית שמשמעותו הגברה הדרגתית בעוצמת הנגינה