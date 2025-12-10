ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מנהל רשות המסים: "בין 1.5 ל־2 מיליארד שקלים מועלמים בשוק ההשכרה"

מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' הזהיר בוועידת מרכז הבנייה הישראלי כי מיליארדי שקלים אינם מדווחים בשוק ההשכרה וקורא לחובת דיווח גורפת על כל חוזה שכירות •  בנוסף, הציג תמונה חיובית של הכנסות המדינה, הסביר מדוע הוא צופה ש-2025 תסתיים הרחק מעל היעד, והתייחס לאפשרות החזרת מס הרכוש

אלה לוי-וינריב 14:38
שי אהרונוביץ, מנהל רשות המסים / צילום: מורג ביטן
שי אהרונוביץ, מנהל רשות המסים / צילום: מורג ביטן

"חובת דיווח על השכרת דירות עשויה לשנות את כללי המשחק, גם אם שיעור המס יישאר נמוך. ברגע שחוזה ייכנס למערכת - רמת הדיווח תעלה. לפי ההערכות שלנו, יש פה בין 1.5 ל־2 מיליארד שקלים שלא מגיעים לקופה" - כך אמר היום (ד') מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ', במסגרת ועידת מרכז הבנייה הישראלי המתקיימת באילת. לדבריו, "יש הרבה אנשים שלא מדווחים. הפטור עומד על 5,471 שקלים, ובמרכז הארץ כמעט אין דירות גדולות שנשכרות באמת במחיר הזה".

הפערים בנתונים ומי משלם הכי הרבה: 3 גרפים על שיטת המיסוי בישראל
נתוני רשות המסים חושפים: זו ההכנסה של העשירון העליון

היוזמה להקמת "מאגר דירות מושכרות" חזרה לשולחן, לאחר מספר פעמים שנפלה בעבר, במסגרת הצעת התקציב לשנת 2026. משרד האוצר מבקש לחדש את היוזמה להחיל חובת דיווח על הכנסות משכר דירה, גם כאלה שנמוכות מרף תשלום המס. הרציונל הוא שחובת הדיווח החדשה תוביל לגביית מס מבעלי דירות שכבר כיום נמצאים מעל תקרת הפטור, אך נמנעים מדיווח ומתשלום המס בהיעדר חובת דיווח גורפת. אולם בדרך לרפורמה, שאמורה להניב למדינה תוספת הכנסה של כ-50 עד 130 מיליון שקלים בכל שנה בשנים הקרובות, עמדו בשנים האחרונות גורמים פוליטיים שחסמו אותה.

הפעם משדר אהרונוביץ' אופיטמיות. "זה מהלך שנמצא כבר שנתיים בתיאום עם משרד המשפטים, ואני מעריך שהוא יעבור".

אהורונביץ' התייחס גם לגביית המסים השנה והציג תמונה חיובית במיוחד של הכנסות המדינה. "גבינו כ־466 מיליארד שקלים. זה נתון שמבלבל משום שהוא עדיין לא מנוכה מרכיבים מסוימים, אבל זה המספר הרשמי - והוא מצביע בסבירות גבוהה על כך שנסיים את 2025 עם כ־100.5 מיליארד שקל מעל היעד. זה הישג מטורף. התחלנו את השנה עם יעד של 460-462 מיליארד".

אהרונוביץ ציין עוד, כי גם שוק הנדל"ן, למרות חולשתו בחלק מהסגמנטים, תרם לגידול ניכר בהכנסות. "בזכות כמה עסקאות מסחריות גדולות, אנחנו צפויים להגיע השנה ל-18-19 מיליארד שקל בגביית מסים מהענף, לעומת 15 מיליארד בלבד בשנה שעברה. כלומר, יש גידול הן במס רכישה והן במס שבח. זו תמונה הרבה יותר טובה ממה שחשבו בתחילת השנה".

לדבריו, בעוד שמכירות של חברות ציבוריות ירדו וגם בשוק הדירות נרשמה ירידה, ההכנסות מעסקאות מסחריות מחזיקות את המערכת. "מבצעי 80/20 ו-60/40 גורמים לכך שרוב הרוכשים דוחים תשלום, ולכן זה לא נכנס לגבייה. כולנו מניחים ש־2026 תהיה שנה טובה יותר, ואני מקווה שזה יהיה המצב בפועל".

מס רכוש: כואב אבל לא פופוליסטי

עוד התייחס מנהל רשות המסים לדיון סביב החזרתו של מס רכוש במסגרת חוק התקציב ואמר, כי "מס רכוש נועד בעיקר להקטין את הנטל של המס הישיר על עבודה ולהעביר חלק ממנו למס על הון. בישראל הנטל על עבודה הוא מהגבוהים ב-OECD והנטל על הון נמוך יחסית. המטרה היא לאזן. זה לא מס חדש או מהפכני, אבל הוא משנה את התמהיל". לדבריו, למרות היסטוריה של החלת מס רכוש וביטולו, הפעם "יש אווירה אחרת. יש רצון לבחון מקורות גבייה חדשים. אני לא חושב שהמס הזה יפגע בענף הנדל"ן בצורה שמציגים, אבל מי שמחזיק נכסים יצטרך לשלם. זה לא דרמטי - מדובר בכ-1.5% מס, בעבר היינו ב-2.5%".

אהרונוביץ הוסיף, כי רשות המסים נוקטת קו אחראי וזהיר בענייני מיסוי הציבור ואמר: "אנחנו לא בפתרונות של ‘תעלה אחוז מס ותגמור עניין’. בשנים האחרונות הוכחנו שאנחנו נזהרים: הקפאנו מדרגות מס, העלינו מע״מ באחוז אחד בלבד. מס רכוש הוא צעד פשוט, כן - הוא כואב - אבל הוא לא מהלך פופוליסטי".

באשר לשאלה אם ניתן יהיה לבטל את הקפאות מדרגות המס שנגזרו על הציבור, ציין מנהל רשות המסים כי "אני לא יודע אם זה יעודכן השנה או בשנה הבאה. כרגע אין תוכנית לשחרר את ההקפאה. אולי ב־2026 או 2027, אם נצליח לשמור על משמעת הוצאות. הרבה תלוי במצב הביטחוני ובהוצאות החריגות".