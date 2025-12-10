ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה מאה מיליון דולר: הגיוס החדש של חברת הקוונטים מנס ציונה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
גיוס הון

מאה מיליון דולר: הגיוס החדש של חברת הקוונטים מנס ציונה

קוונטום ארט, שמפתחת מחשבים קווונטים, גייסה מאה מיליון דולר כדי לבנות את הדור הבא של המחשוב הקוונטי • את הסבב הנוכחי של החברה, שהוקמה ב-2022 כספין אוף ממכון ויצמן, הובילה קרן Bedford Ridge Capital

מיטל וייזברג 15:56
מחשב קוונטי / צילום: Shutterstock
מחשב קוונטי / צילום: Shutterstock

חברת קוונטום ארט מנס ציונה, שמפתחת מחשבים קוונטיים המשתמשים בחלקיקים זעירים כבסיס לחישוב קוונטי, גייסה מאה מיליון דולר בסבב A. עם הגיוס הנוכחי מגיע היקף ההשקעות המצטבר בחברה, שהוקמה ב-2022 כספין אוף ממכון ויצמן, ל־124 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן Bedford Ridge Capital והשתתפו בו בטרי ונצ'רס, Partners, Disruptive AI, הראל ומשקיעים נוספים. לצידם השתתפו גם המשקיעים הקיימים, בהם Amiti Ventures שהובילה את סבב הסיד, וכן סטייג' וואן, ורטקס, אנטרי קפיטל ומכון ויצמן.

גל פיטורים בהייטק: הסטארט-אפ הישראלי לושה מפטר 8% מהעובדים
17.5 מיליארד דולר: השקעת הענק של מיקרוסופט בהודו

ההשקעה החדשה תממן את פיתוח Perspective - מערכת קוונטית מתקדמת שיכולה לבצע חישובים מורכבים בהרבה מאשר היכולות הקיימות כיום. בנוסף, הכסף יאפשר לקוונטום ארט לפתח דגמים ראשונים של הדור הבא של המערכות שלה, שנועדו להגיע להיקפי חישוב גדולים משמעותית ולהתמודד עם בעיות תעשייתיות מורכבות.

מנכ"ל החברה והמייסד השותף, ד"ר טל דוד, אמר כי היקף ההשקעה מבטא אמון עמוק בטכנולוגיה של החברה ובקצב ההתקדמות שלה. לדבריו, הארכיטקטורה שפיתחה קוונטום ארט מאפשרת להרחיב את המערכת בצורה יעילה, כך שגם כשהיא גדלה היא שומרת על מהירות ביצוע גבוהה.

ד"ר עמית בן קיש, מייסד שותף וה-CTO של החברה, ציין כי הצוות הצליח להפוך רעיונות שאפתניים למערכות מתקדמות בזמן קצר במיוחד. לדבריו, הגיוס יאפשר לחברה להרחיב את הצוות, לחזק שיתופי פעולה אסטרטגיים ולהאיץ את הדרך למכונות קוונטיות בקנה מידה מסחרי.