מאה מיליון דולר: הגיוס החדש של חברת הקוונטים מנס ציונה

חברת קוונטום ארט מנס ציונה, שמפתחת מחשבים קוונטיים המשתמשים בחלקיקים זעירים כבסיס לחישוב קוונטי, גייסה מאה מיליון דולר בסבב A. עם הגיוס הנוכחי מגיע היקף ההשקעות המצטבר בחברה, שהוקמה ב-2022 כספין אוף ממכון ויצמן, ל־124 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן Bedford Ridge Capital והשתתפו בו בטרי ונצ'רס, Partners, Disruptive AI, הראל ומשקיעים נוספים. לצידם השתתפו גם המשקיעים הקיימים, בהם Amiti Ventures שהובילה את סבב הסיד, וכן סטייג' וואן, ורטקס, אנטרי קפיטל ומכון ויצמן.

ההשקעה החדשה תממן את פיתוח Perspective - מערכת קוונטית מתקדמת שיכולה לבצע חישובים מורכבים בהרבה מאשר היכולות הקיימות כיום. בנוסף, הכסף יאפשר לקוונטום ארט לפתח דגמים ראשונים של הדור הבא של המערכות שלה, שנועדו להגיע להיקפי חישוב גדולים משמעותית ולהתמודד עם בעיות תעשייתיות מורכבות.

מנכ"ל החברה והמייסד השותף, ד"ר טל דוד, אמר כי היקף ההשקעה מבטא אמון עמוק בטכנולוגיה של החברה ובקצב ההתקדמות שלה. לדבריו, הארכיטקטורה שפיתחה קוונטום ארט מאפשרת להרחיב את המערכת בצורה יעילה, כך שגם כשהיא גדלה היא שומרת על מהירות ביצוע גבוהה.

ד"ר עמית בן קיש, מייסד שותף וה-CTO של החברה, ציין כי הצוות הצליח להפוך רעיונות שאפתניים למערכות מתקדמות בזמן קצר במיוחד. לדבריו, הגיוס יאפשר לחברה להרחיב את הצוות, לחזק שיתופי פעולה אסטרטגיים ולהאיץ את הדרך למכונות קוונטיות בקנה מידה מסחרי.