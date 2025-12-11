אקסל רוכשת שתי חברות בתחום הביטחוני ב-90 מיליון שקל

ספקית מוצרי התקשורת אקסל סולשנס יוצאת ברכישה גדולה נוספת - כך נודע לגלובס. בכך אקסל תרחיב את פעילותה בתחום הביטחוני, מעבר לתחום הסייבר. אקסל, שמנוהלת ע"י רונן שור המייסד ומוחזקת גם ע"י גיל דויטש ורוני בירם (13.7%) רוכשת את החברות סטראלייט ואחותה נקסטוויב (100%) תמורת עד 90 מיליון שקל (50 מיליון שקל במזומן ועוד 40 מיליון שקל במהלך שלוש השנים הקרובות). מאז הפיכתה של אקסל לחברה ציבורית, היא ביצעה לא פחות מ-14 רכישות.

על פי האתר שלהן, סטארלייט ונקסטוויב הוקמו בשנת 2000 והן מפתחות ומבצעות אינטגרציה של מערכות RF ו-Microwave לתעשייה הביטחונית. מדובר במערכות שרלוונטיות לתחום הלוהט של השנה - כטב"מים, הן בעקבות המלחמה בישראל והן בגלל מלחמת רוסיה-אוקראינה. הן מוכרות את התוצרים לחברות כמו למשל התעשייה האווירית, אלביט מערכות, אלתא ורפאל, וגם לחברות בחו"ל. באקסל ירצו להרחיב את הפעילות גם לתחום האזרחי. שתי החברות מוחזקות ע"י המייסדים שלהן, רמי בל-עש ואודי פרידמן, שהם מהנדסים שפועלים בתחום שנים רבות ומחזיקים בבעלות בחלקים זהים. הם צפויים להמשיך להוביל את הפעילות גם ב-5 השנים הקרובות.

על פי הערכות, מחזור המכירות של שתי החברות עמד בשנת 2025 (עד אוקטובר) על כ-34 מיליון שקל והן רשמו רווח תפעולי של 14 מיליון שקל. מדובר בשיפור מסוים ביחס לשנת 2024 אז נרשמו הכנסות של 33 מיליון שקל ורווח תפעולי של 15 מיליון שקל. הרווח המצרפי של החברות הוא כ-18 מיליון שקל.

צומחת באמצעות מיזוגים ורכישות

אקסל, שהוקמה ע"י רונן שור בשנת 2004 והצטרפה לבורסה דרך שלד בורסאי בתחילת 2020, ידועה בכך שהיא צומחת באמצעות מיזוגים ורכישות, וגם המקרה הנוכחי לא שונה. אקסל ביצעה לפחות 14 רכישות מאז שהצטרפה לבורסה. אלא שכעת ההערכה היא שהיא משלימה "פאזל" שכולל פעילות בתחומי התקשורת, סייבר, שכר וכעת גם התחום הביטחוני.

באקסל קרוב לוודאי שלא יבצעו רכישות נוספות בתקופה הקרובה וירצו בעיקר להשביח את כל החברות, לפחות בשנתיים-שלוש הקרובות במטרה להגדיל את הרווחיות של אקסל. מדובר שינוי כיוון משמעותי ביחס לדבריו של מנכ"ל החברה שור לפיו החברה מחפשת ומבצעת עוד ועוד רכישות.

גובה העסקה הנוכחית הופך אותה לאחת משתי העסקאות הגדולות שביצעה אקסל מאז הקמתה. הרכישה הגדולה השנייה בוצעה רק לאחרונה כאשר רכשה אקסל את השליטה בחברת השכר סינאל ב-93 מיליון שקל.

אלא שרכישת סינאל בינתיים לא עלתה יפה. אקסל השלימה את רכישת החברה רק לאחרונה ואז גילתה לטענתה כי סינאל רשמה בעבר הכנסות עודפות של 20 מיליון שקל בעקבות טעות בהפרשה. אקסל תנסה להגיע למצב שהיא משלמת פחות על העסקה בעקבות כך.

כזכור, סינאל דיווחה לבורסה על "תיקון טעות מהותית בדוחות בגין הפרשה לחובות מסופקים, במהלך השנים 2023, 2024 וחציון (מחצית, נ"א) ראשון של 2025".

סינאל ציינה כי "במסגרת עריכת דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי התגלה ממצא לפיו הוכרו על ידה (באותן שנים, נ"א) הכנסות ביתר, בהיקף של כ-20 מיליון שקל במצטבר (כרבע מהמחזור השנתי של סינאל, נ"א). הטעות נבעה, בין השאר, מהפרשה שגויה לחובות מסופקים והפרשה של חשבוניות תחת סעיף חובות מסופקים, במקום להפחיתן מהכנסות החברה".

הרכישה הנוכחית צפויה גם להקפיץ את תוצאות אקסל. כך, בשנת 2024 החברה רשמה EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של 31.1 מיליון שקל. כעת ההנחה היא שעם רכישת סינאל וכן סטארלייט ונקסטוויב, ה-EBITDA השנתית יותר מאשר תוכפל לסביבות 67 מיליון שקל.

ובכל זאת, בינתיים משקיעי אקסל לא רווים נחת מהמניה. זו השלימה מתחילת השנה עלייה של 12% בלבד לשווי שוק של 292 מיליון שקל. בשלוש השנים האחרונות סיפקה אקסל תשואה של רק 47%, פחות ממדד ת"א 125 שכמעט הכפיל את עצמו (94%) באותו הזמן.