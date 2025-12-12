פרשת השחיתות בהסתדרות: בית משפט השלום בראשון לציון ידון ביום ראשון (14.12) בבקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מכל גופי הארגון ב-90 ימים נוספים - עד מרץ 2026. ביחידת להב 433, החוקרת את הפרשה, מבקשים גם לאסור על בר-דוד ליצור קשר עם המעורבים בתיק ולשמש בתפקידו כיו"ר במהלך התקופה.

● בנק ישראל נגד חוק הגיוס: לוקה בחסר ולא יביא לגיוס החרדים הנדרש

● ניר ברקת במכתב לסמוטריץ': עצור את הרחבת הפטור ממע"מ

בר-דוד שוחרר לפני כחודש למעצר בית, לאחר שנעצר למשך 11 ימים ונחקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, והלבנת הון. בתקופת מעצר הבית, נאסר על בר-דוד לשמש בתפקידו. בקשת המשטרה להארכת הרחקתו מההסתדרות הוגשה לקראת פקיעת תנאי השחרור שקבע ביהמ"ש, אשר צפויים להסתיים בשבת. סגנית נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, דורית סבן נוי, קבעה כאמור כי הדיון בבקשת המשטרה יתקיים ביום ראשון הקרוב אחר הצהריים.

לפי בקשת המשטרה, הרחקת בר-דוד לתקופה נוספת מההסתדרות נדרשת, מכיוון ש"קיים חשש ממשי כי חזרתו לכיסאו עלולה להקל על ביצוע עבירות נוספות זהות וכן על ביצוע פעולות מטעם המשיב (בר-דוד - ע"ג) לטשטוש ו/או שיבוש הראיות אשר נאספו ונאספות כנגד עד כה". עוד מוסיפים במשטרה, כי "מרבית המעורבים אשר נחקרו בגדרי החקירה מקורבים למשיב ו/או מועסקים בהסתדרות והם סרים למרותו, לכן לא יכול להיות חולק כי חזרתו לתפקיד מקימה חשש ממשי לשיבוש החקירה".

הפרשה התפוצצה בחודש שעבר, כאשר המשטרה עצרה את בר-דוד ואת סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי, כמו גם את אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר-דוד, ובכירים בארגון. המשטרה חושדת, בין היתר, כי במסגרת יחסי "תן וקח", סייעו בכירים בהסתדרות להעביר עובדים לסוכנות הביטוח של גבאי, בתמורה לטובות הנאה ולהשפעת גבאי על מינוי דירקטורים מטעם ועדי עובדים. לפי בקשת החוקרים מביהמ"ש, נגד בר-דוד "עולה תמונה ראייתית המצביעה על כך שהמשיב ניצל את כוחו ומעמדו כיו"ר ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות השחיתות המיוחסות לו, כשרקם יחד עם אחרים מנגנון שוחדי, שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם, על־מנת לצאת נשכרים שלא כדין".

עוד מדגישים במשטרה, כי בפרשה קיים "מצבור ראיות ברף גבוה" וכי החקירה מתנהלת בקצב אינטנסיבי. לפי החוקרים, חקירת בר-דוד היא "מורכבת ומסועפת", ועד כה הצטברו חומרי חקירה בהיקפים גדולים. משכך, מסבירים בלהב 433, "החזרת המשיב לתפקידו מציבה אותו בעמדת כוח שעלולה להקל עליו ביצוע עבירות חדשות מאותו סוג, וכן מאפשרת לו לשבש באופן פעיל את ההליכים המתנהלים בעניינו, בשים לב לעובדה כי משרתו אפשרה מלכתחילה את ביצוע אותן העבירות".

בר-דוד התחייב להתפטר אם יוגש כלפיו כתב אישום

בתשובה שהגיש בר-דוד אתמול (חמישי) לבית המשפט, הסכים יו"ר ההסתדרות להאריך את הרחקתו מהארגון בשבועיים בלבד מיום קבלת ההחלטה בנושא. בתום תקופה זו, הציע בר-דוד כי יחזור לתפקידו "אך יוטלו עליו מגבלות הקשורות לחשדות הנחקרים. הוא לא יעסוק במינויים לדירקטוריונים ולא יהיה מעורב במכרזים של ההסתדרות בתקופת הביניים. סמכויות אלו יואצלו לבעלי תפקידים אחרים".

עוד הציע בר-דוד במסגרת מה שמכונה "מנגנון הסדר מפצה", כי אם הוא יידרש לערוך ישיבות עם מעורבים בפרשה, אלה יתקיימו בנוכחות צדדים שלישיים, דוגמת יועץ משפטי מההסתדרות או מבקר הארגון. ישיבות אלה יתועדו והמשטרה תוכל לקבל לידיה את הפרוטוקולים שלהן. בר-דוד אף התחייב, כי במידה ויוגש נגדו כתב אישום, יתפטר לאלתר מתפקידו. "המשיב בטוח בחפותו, ובטוח כי הפרשה שהחלה בקול ענות גבורה, תסתיים בדממה דקה", נכתב בתשובת יו"ר ההסתדרות.

בנימוקים להתנגדותו של בר-דוד לבקשת המשטרה נכתב עוד, כי "היעדרותו של יו"ר ההסתדרות מתפקידו משפיעה במישרין על מיליוני אזרחים, דרך אותם 650,000 מפרנסים ומפרנסות עליהם פרוסה מצודתה של ההסתדרות (הכוונה לחברי הארגון - ע"ג), ומשפיעה בעקיפין על המשק כולו. וללא הגזמה נאמר כי המשמעות האמיתית של החקירה היא פירוק ההסתדרות - והפקרתה כטרף בידי חורשי רעתה". כמו כן, נטען כי המשטרה "לא השכילה להבין את הפגיעה הקשה בדמוקרטיה, ברצון הבוחר ובחופש העיסוק של המשיב. אין מדובר במינוי פקידותי אלא בהבעת אמון ישירה של ציבור ענק".