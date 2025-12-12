מגמה מעורבת בוול סטריט; מניית לולולמון מזנקת

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

בורסות וול סטריט נפתחו במגמה מעורבת. מדד הדאו מתרומם בכ0.2% לשיא חדש. S&P 500 ונאסד"ק משילים 0.1% ו-0.3%, בהתאמה.

יצרנית השבבים ברודקום יורדת בכ-8%, גם לאחר שהביסה את התחזיות ברבעון הרביעי ונתנה תחזית חזקה לרבעון הנוכחי, לאחר שאמרה כי מכירות שבבי הבינה המלאכותית צפויות להכפיל את עצמן.

מניית לולולמון מזנקת בכ-11% לאחר שקמעונאית בגדי הספורט והאקטיב הודיעה כי המנכ"ל יפרוש מתפקידו בסוף ינואר, בעקבות ביצועים גרועים של החברה בשנה האחרונה.

14:25

המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בעליות שערים קלות. מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, מדד הפוטסי עולה בכ-0.1% והקאק מטפס בכ-0.5%.

מחיר הזהב עולה בשעה זו בכ-1.3%, לשיא של מעל שבעה שבועות, ועומד על כ-4,4430 דולר לאונקיה. ב-CNBC מציינים כי העליות מגיעות על רקע החולשה של הדולר, ציפיות להורדות ריבית נוספות בהמשך וביקוש לנכסים בטוחים בשל טלטלות גיאו־פוליטיות.

13:00

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בשעה זו במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס ממשיך במומנטום החיובי שלו ועולה בכ-0.2%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.2% והנאסד"ק נופל בכ-0.5%.

מניות השבבים וה-AI ממשיכות לספוג לחצים במסחר המוקדם בוול סטריט. בין היורדות נמצאות מניות ברודקום , אנבידיה , אינטל , אורקל , פלנטיר , AMD , מיקרון טכנולוג'י וסופר מיקרו קמפיוטר.

מניית לולולמון מזנקת במעל 9%, לאחר שחברת הלבשת הספורט הודיעה כי המנכ"ל קלווין מקדונלד צפוי לסיים את תפקידו ב-31 בינואר. אנליסטים בבנק ההשקעות ג'פריס שדרגו את המלצתם על המניה מ־"ביצועי־חסר" ל־"החזק", אך אמרו שהשקעה בה במהלך 2026 שקולה ל"כסף מת". המניה ירדה במעל 50% מתחילת השנה.

11:40

המסחר באירופה מוסיף להתנהל בעליות שערים, בעקבות העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט. מדד הדאקס עולה בכ-0.6%, הפוטסי מתקדם בכ-0.3% והקאק מוסיף לערכו כ-0.7%.

המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות במגעים לסיום המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. מזכ"ל האו"ם מארק רוטה אמר אתמול בנאום בברלין כי אירופה צריכה להיות מוכנה למלחמה. "רוסיה הביאה מלחמה לאירופה, ואנו צריכים להיות מוכנים למלחמה בסדר גודל שהסבים שלנו עברו".

10:20

מחיר הזהב עולה כעת בכ-0.3%, ועומד על כ-4,290 דולר לאונקיה. אתמול, המתכת היקרה עלתה לרמתה הגבוהה ביותר מזה מעל חודש, לאחר שהורדת הריבית של הפדרל ריזרב דחפה את הדולר כלפי מטה.

הכסף עלה אתמול בכ-4% לשיא של כל הזמנים, ונסחר לזמן מסוים ברמה של 64.31 דולר לאונקיצה. כעת, מחירו יורד בכ-0.8% והוא נסחר סביב 64 דולר לאונקיה.

10:05

עליות קלות בפתיחה באירופה: מדד הדאקס עולה בכ-0.4%, הפוטסי מתקדם בכ-0.4% והקאק מוסיף לערכו כ-0.2%.

9:30

השקל מתחזק כעת מול הדולר בכ-0.2% לרמה של כ-3.19 שקלים - שיא של ארבע שנים, מאז דצמבר 2021. אתמול, הדולר ירד אתמול לשפל של כמה חודשים מול האירו, הפרנק השוויצרי והליש"ט והמשיך במומנטום השלילי שלו, זאת לאחר שהפדרל ריזרב סיפק תחזית פחות ניצית ממה שחלק מהמשקיעים צפו בהחלטת הריבית ביום רביעי האחרון.

9:10

הדולר מתחזק הבוקר קלות מול השקל, ושערו עומד כעת על 3.2 שקלים. זאת, לאחר שאתמול השקל התחזק מול הדולר בשיעור משמעותי של כ-0.6%.

8:30

באסיה, נרשמות הבוקר עליות שערים, לאחר שה-S&P 500 והדאו ג'ונס טיפסו לשיא חדש אתמול בוול סטריט (ראו הרחבה מטה). מדד הניקיי עלה בכ-1.4%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-1.8%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4% והקוספי קפץ בכ-1.4%.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המסחר ננעל בעליות שערים, לאחר שמדדים פתחו את יום המסחר בירידות. מדד S&P 500 עלה ב-0.2% לשיא חדש, בעוד שהנאסד"ק ננעל בירידה של 0.3%, לאחר שבתחילת יום המסחר ירד בכ-1.6%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס זינק ב-1.3% לשיא של 48,698 נקודות. מדד ראסל 2000 , שמייצג מניות קטנות, עלה ב-1.3% וגם הוא לשיא שני ברציפות.

כך, נמשכת המגמה של הרוטציה ממניות הטכנולוגיה הגדולות לסקטורים אחרים, חלקם דפנסיביים יותר. כריס זאכארלי, מנהל השקעות ראשי ב-Northlight Asset Management, אמר ל-CNBC כי "לדאו ג'ונס היה יום נהדר, ואם המגמה תימשך, זו יכולה להיות התחלתה של ההתרחבות במסחר. המפתח להמשכיות של השוק השורי הוא שיתר השוק יעלה אפילו ללא העזרה של 'שבע המופלאות' - ואם המקל יוכל לעבור הלאה והראלי יוכל להתרחב, אז לא נהיה מופתעים לראות ראלי של סוף־שנה שיימשך גם לתוך תחילת השנה הבאה".

כאמור, לאחר הפתיחה הרעה של יום המסחר, הקונים חזרו, לאחר שהחששות לגבי תוכניותיה של אורקל להגדיל משמעותית את ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית הובילו לנסיגה רחבה מנכסים מסוכנים. מניית אורקל צנחה לאחר שמכירות תחום הענן איכזבו והחברה העלתה את תחזית הוצאות ההון לשנת 2026 ב-15 מיליארד דולר לרמה של 50 מיליארד דולר. שווי השוק של אורקל ירד בכ-70 מיליארד דולר ל-555 מיליארד דולר, ויו"ר החברה לארי אליסון, שמחזיק בכ־40% מהמניות, רשם הפסד "על הנייר" של כ־25 מיליארד דולר ביום אחד.

סטיב סוסניק, האסטרטג הראשי של Interactive Brokers, אומר שהשוק מודאג בצדק מאורקל, ובהרחבה מכל תחום ה-AI, משום שיש בו התחייבויות בהיקף של טריליוני דולרים, אבל עדיין לא ברור איך כל ההשקעות האדירות הללו יתממשו בפועל. לדבריו, אורקל מתפקדת כרגע כמו "הקנרית במכרה הפחם", סימן אזהרה מוקדם לכך שמשהו לא עובד כמצופה. לכן, השוק פועל נכון כשהוא מקטין חשיפה ומסתובב חלקית החוצה ממניות ה-AI.

במהלך הלילה, חברת השבבים ברודקום פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. תחילה, המניה קפצה בכ-3% במסחר המאוחר, אך בהמשך העליות נמחקו והיא נפלה בכ-4.5%.

החברה דיווחה על רבעון חזק במיוחד, שבו הביקוש הגובר לשבבי הבינה המלאכותית שלה דחף את ההכנסות לשיא. ברבעון הרביעי הפיסקלי, רשמה ברודקום הכנסות של 18 מיליארד דולר, מעל תחזיות השוק, וצמיחה של 28% לעומת השנה שעברה. גם הרווח למניה עקף את הצפי. תחום השבבים זינק ל־11 מיליארד דולר ותחום התשתיות הגיע ל־6.9 מיליארד דולר.

מנכ"ל החברה, הוק טאן, ציין כי הכנסות ה־ AI ברבעון זינקו ב־74% וצפויות להכפיל את עצמן ברבעון הראשון ל־8.2 מיליארד דולר, הודות למאיצי AI ייעודיים ולמתגי את’רנט מתקדמים. ברודקום צופה כי הכנסות הרבעון הראשון יגיעו ל־19.1 מיליארד דולר עם EBITDA מתואם של כ־67%, מה שתומך בתחושת המשקיעים שהביקוש לשבבי AI ממשיך להאיץ.

בוול סטריט ג'ורנל ציינו כי המניה נפלה במסחר המאוחר בעקבות תהיות שהעלו אנליסטים לגבי תחזיות המכירות של החברה, צבר ההזמנות שלה ושולי הרווח העתידיים הצפויים. כמו כן, צוין כי מנכ"ל החברה אמר כי עסקי ה-AI של החברה, המציגים צמיחה גבוהה בהכנסות, מניבים רווח גולמי נמוך יותר ממוצרים שאינם AI; זאת, כאשר תחזית ההכנסות למוצרים שאינם בתחום ה-AI ברבעון הבא נותרה ללא שינוי.

איליי לילי פרסמה אתמול את תוצאות הניסוי הטובות ביותר של תרופת הרזיה עד היום. תרופת ה"מנגנון המשולש" של החברה - הדור הבא של תרופות ההרזיה שלה - השיגה בניסוי קליני את התוצאות הטובות ביותר שנצפו עד היום בתחום זה. הנבדקים היו משתתפים עם השמנת יתר ודלקת מפרקים ניוונית בברך, ללא סוכרת.

לאחר 68 שבועות איבדו המטופלים, שנטלו את המינון הגבוה של התרופה, כ־28.7% ממשקל גופם - ירידה ממוצעת של כ־32.3 קילוגרם. גם מינון מעט נמוך יותר, של 9 מ"ג, היה אפקטיבי מאוד והוביל לירידה ממוצעת של 26% במשקל, שהם 29.1 קילוגרם. נוסף על כך דיווחו המשתתפים על שיפור משמעותי בכאבי הברכיים ובתפקוד.

בגזרת המדיה, אתמול דווח כי דיסני תשקיע מיליארד דולר ב-OpenAI ותאפשר לפלטפורמת הבינה המלאכותית להשתמש בדמויותיה ובנכסיה ליצירת סרטונים קצרים על בסיס פרומפטים של משתמשים. השיתוף החדש שהוכרז מהווה צעד משמעותי בפתיחת דלתות הוליווד לבינה מלאכותית גנרטיבית, אף על פי שבענף מודאגים מהשפעת ה-AI על עבודות יצירה ועל זכויות קניין רוחני.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות, לאחר שאתמול רשמו ירידות של יותר מ-1%. ברקע, המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות במגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, כמו גם בחזית המתיחות בין ארה"ב לוונצואלה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.7 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה הבוקר במעל 2% ומחירו נע סביב 92 אלף דולר. המטבע עדיין רחוק מאוד מהשיא שרשם בינואר השנה, אז מחירו עמד על כ-126 אלף דולר.