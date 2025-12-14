מלחמת המחירים בין היצרניות הסיניות מחריפה. קבוצת סמלת השיקה היום את הקרוס-אובר החשמלי המשפחתי החדש B10 של המותג ליפמוטור, במחיר "שובר סגמנט" של כ-139 אלף שקל. אורכו של הרכב 4.52 מ', רוחבו 1.89 מ', גובהו 1.66 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.73 מ'. תא המטען הוא בנפח 430 ליטר.

● בתעשיות הביטחוניות כבר מודאגים: האם הגיע הזמן לחשוב מחדש על הרכבים הסיניים?

● בפחות מ-170 אלף שקל: הקרוס אובר הזה עושה כמעט 50 ק"מ לליטר דלק

● שבעה מקומות וטווח חשמלי חריג: האם המכונית ההיברידית הזו מצדיקה את המחיר?

מערכת ההנעה כוללת מנוע חשמלי בודד בהספק 218 כ"ס וסוללה בקיבולת 67.1 קילוואט-שעה עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ. הרכב תומך בטעינה מהירה בקצב של עד 168 קילוואט-שעה.

האבזור התקני בגרסת הבסיס כולל מסך מולטימדיה בגודל 14.6 אינץ', מצלמה היקפית ועוד. הגרסה המאובזרת יותר מוסיפה ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים, דלת תא מטען חשמלית ועוד. הרכב קיבל ציון של 5 כוכבים במבחן NCAP האירופי. מחירו כ-139 אלף שקל לגרסת הבסיס ו-150 אלף שקל לגרסה המאובזרת.

המותג GEELY השיק בסוף השבוע האחרון את הקרוס אובר החדש STARRAY עם הנעת פלאג-אין במחיר, שגם הוא נצמד לרף התחתון של המחירים בפלח. אורכו של הרכב 4.74 מ', רוחבו 1.9 מ', גובהו 1.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.75 מ'. נפח תא המטען 528 ליטר.

הרכב מצויד בהנעה שמשלבת מנוע 1.5 ליטר טורבו-בנזין, מנוע חשמלי וסוללה של 18.4 קילוואט-שעה. ההספק הכולל 214 כ"ס והטווח על חשמל הוא עד 83 ק"מ. רמת הגימור ההתחלתית מגיע עם ריפוד עור מלאכותי, מצלמה היקפית, חישוקי 18 אינץ' ועוד כאשר הרמה הבכירה מוסיפה חלון גג פנורמי, דלת מטען חשמלית ועוד. גם לרכב הזה חמישה כוכבי NCAP. מחירו מתחיל ב-169 אלף שקל ומגיע עד 176 אלף לגרסה הבכירה.