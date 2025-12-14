ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה מלחמת המחירים מסלימה: הדגמים הסיניים החדשים במחירי רצפה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יבוא רכב

מלחמת המחירים בין הסיניות מסלימה: ליפמוטור ו-GEELY משיקות דגמים חדשים במחירי רצפה

קבוצת סמלת השיקה היום את הקרוס-אובר החשמלי המשפחתי החדש B10 של המותג ליפמוטור, במחיר "שובר סגמנט" של כ-139 אלף שקל לגרסת הבסיס • המותג GEELY השיק בסוף השבוע האחרון את הקרוס אובר החדש STARRAY ומחירו מתחיל מ-169 אלף שקל

דובי בן גדליהו 13:41
ליפמוטור ו-GEELY משיקות דגמים חדשים במחירי רצפה (יחסית) / צילום: יח''צ
ליפמוטור ו-GEELY משיקות דגמים חדשים במחירי רצפה (יחסית) / צילום: יח''צ

מלחמת המחירים בין היצרניות הסיניות מחריפה. קבוצת סמלת השיקה היום את הקרוס-אובר החשמלי המשפחתי החדש B10 של המותג ליפמוטור, במחיר "שובר סגמנט" של כ-139 אלף שקל. אורכו של הרכב 4.52 מ', רוחבו 1.89 מ', גובהו 1.66 מ' והוא ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.73 מ'. תא המטען הוא בנפח 430 ליטר.

בתעשיות הביטחוניות כבר מודאגים: האם הגיע הזמן לחשוב מחדש על הרכבים הסיניים?
בפחות מ-170 אלף שקל: הקרוס אובר הזה עושה כמעט 50 ק"מ לליטר דלק
שבעה מקומות וטווח חשמלי חריג: האם המכונית ההיברידית הזו מצדיקה את המחיר?

מערכת ההנעה כוללת מנוע חשמלי בודד בהספק 218 כ"ס וסוללה בקיבולת 67.1 קילוואט-שעה עם טווח נסיעה של עד 424 ק"מ. הרכב תומך בטעינה מהירה בקצב של עד 168 קילוואט-שעה.

האבזור התקני בגרסת הבסיס כולל מסך מולטימדיה בגודל 14.6 אינץ', מצלמה היקפית ועוד. הגרסה המאובזרת יותר מוסיפה ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים, דלת תא מטען חשמלית ועוד. הרכב קיבל ציון של 5 כוכבים במבחן NCAP האירופי. מחירו כ-139 אלף שקל לגרסת הבסיס ו-150 אלף שקל לגרסה המאובזרת.

המותג GEELY השיק בסוף השבוע האחרון את הקרוס אובר החדש STARRAY עם הנעת פלאג-אין במחיר, שגם הוא נצמד לרף התחתון של המחירים בפלח. אורכו של הרכב 4.74 מ', רוחבו 1.9 מ', גובהו 1.68 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.75 מ'. נפח תא המטען 528 ליטר.

הרכב מצויד בהנעה שמשלבת מנוע 1.5 ליטר טורבו-בנזין, מנוע חשמלי וסוללה של 18.4 קילוואט-שעה. ההספק הכולל 214 כ"ס והטווח על חשמל הוא עד 83 ק"מ. רמת הגימור ההתחלתית מגיע עם ריפוד עור מלאכותי, מצלמה היקפית, חישוקי 18 אינץ' ועוד כאשר הרמה הבכירה מוסיפה חלון גג פנורמי, דלת מטען חשמלית ועוד. גם לרכב הזה חמישה כוכבי NCAP. מחירו מתחיל ב-169 אלף שקל ומגיע עד 176 אלף לגרסה הבכירה.