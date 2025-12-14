ביטול פיטורי היועמ"שית: "פסק הדין של בג"ץ היה צפוי ומתבקש"

בג"ץ קבע היום (א') בפסק דין דרמטי, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, כי החלטת הממשלה ששינתה את ההסדר להפסקת כהונת היועץ המשפטי לממשלה, וההחלטה לפיה תופסק לאלתר כהונתה של היועמ"שית גלי בהרב-מיארה - הן בטלות.

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, כתב את פסק הדין, ואליו הצטרפו יתר השופטים פה-אחד. נקבע כי הפגם בהליך קבלת ההחלטה לשינוי המנגנון מלמד כי החלטה בטלה, ומשכך גם החלטת הפיטורים בעניינה של היוע"משית.

בית המשפט גם קבע לעתיד, בהתייחס לניסיונות לפטר את היועמ"שית או להוריד ממעמדה, כי "כל פעולה חד-צדדית שיש בה כדי לשנות ממעמדה, מסמכויותיה או מדרכי העבודה של היועצת, אינה עולה בקנה אחד עם פסק הדין".

פסק הדין של בג"ץ מקבל משנה תוקף דווקא נוכח זהות חברי ההרכב המגוון. ההרכב כלל שופטים המזוהים עם ריסון שיפוטי, ובראשם המשנה לנשיא נעם סולברג, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ, אשר הצטרפו כאמור פה-אחד לביטול החלטות הממשלה.

בתגובה תקף שר המשפטים יריב לוין את פסק הדין של בג"ץ: "אם יש מי שסבר כי בבית המשפט יש שופטים שמרנים, מגיע פסק הדין ומוכיח שוב שבבית המשפט ישנם אקטיביסטים, ואקטיביסטים קיצוניים". לדבריו, "אין אף בית משפט בעולם שהיה כופה על ממשלה יועץ משפטי שאין לה אמון בו. הממשלה חייבת לדחות על הסף את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה ולעמוד על זכותה לעבוד עם יועץ משפטי שיש לה אמון בו".

"הרכב שופטים מגוון"

שופטת בית המשפט העליון לשעבר דורית ביניש אומרת בתגובה לפסק הדין של בג"ץ: "הממשלה, בדרך-לא-דרך, שלא על-פי הכללים שנקבעו בוועדת שמגר ואומצו על-ידי הממשלה, החליטה להדיח את היועמ"שית רק משום שהיא מנסה לחייב אותה או להגביל אותה לפעול על-פי החוק. הממשלה שינתה את הכללים ללא בסיס לא באופן עובדתי ולא באופן משפטי, ועל זה בית המשפט מתח ביקורת. השרים חושבים שהם יכולים לפרש את החוק, ואינם מכירים בכך שתפקידו של היועמ"ש לפרש את החוק ולהנחות את הממשלה".

השופטת בדימוס דורית ביניש / צילום: איל יצהר

בהתייחס להרכב השופטים אומרת ביניש כי "אין להגדירו כשמרני או לא, והיה פה הרכב מאוד מגוון של שבעה שופטים, שקבע את פרשנות המצב המשפטי החוקי. הממשלה מסרבת לקבל את הכללים שהיא עצמה קבעה בעבר ושאומצו על-ידי ועדת שמגר, שינתה את הנוהג שלא על-פי כללי מינהל תקין, וכרגע מודיעים שגם לא יצייתו.

"יש כללים שנקבעו כיצד ממנים יועמ"ש וכיצד יכולים להדיח או להחליף אותו, והממשלה הלכה על דרך פוליטית בלי לבחון את העילות והתעלמה מהעובדה שתפקיד היועמ"ש הוא להנחות אותה כיצד היא תתפקד על-פי חוק. אם חוות-דעת שלה לא מוצאת חן בעיניהם, הפתרון של הממשלה זה להדיח, וזה לא מתקבל על הדעת".

"שמרנות אין משמעה הפקרות"

עו"ד רז נזרי, לשעבר המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה וראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון, טוען כי "פסק הדין היה צפוי ומתבקש, כמו גם התוצאה פה-אחד". לדבריו, "אמרתי לפי חודשים שההליך הזה היה 'נח בשבע שגיאות' מבחינת הפגמים המנהליים שעשתה הממשלה בנושא. לא בכדי גם השופטים שמוגדרים שמרנים הצטרפו לפסק הדין.

"כמי שמאמין בנכונות ובחיוניות הגישה השמרנית, וחושב שגם בג"ץ והיועמ"שית טועים לא אחת, צריך להבין ששמרנות אין משמעה הפקרות, וזה לא אומר שהממשלה יכולה לעשות כל דבר ולהפר כל כלל בדרך לתוצאה המיוחלת מבחינתה".

עו''ד רז נזרי / צילום: יונתן בלום

לדברי פרופ' יניב רוזנאי, מנהל אקדמי של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן, "פסק הדין ניתן בהרכב פה-אחד גם שמרני וגם ליברלי, כי תוצאת פסק הדין הייתה צפויה. הממשלה לא שלחה נציג להליך, כי היא ידעה שהיא הולכת לקבל פסק דין נגדה. די ברור שאתה לא יכול לשנות את התהליך שנקבע במקור מאחורי מסך בערות, רק בגלל שאתה לא מצליח להשיג את המטרה שלך לפי מה שקבעת.

"הממשלה הבינה שאין הצדקה להיפטר מהיועמ"שית, אז היא שינתה אד-הוק את ההליך, ואת זה אי-אפשר לעשות. ברור שהממשלה יכולה לשנות את הדרך הזו, אבל זה צריך להיעשות צופה פני עתיד, לא עכשיו לנקודה הזו. פסק הדין נכון ומוצדק. חבל שהממשלה ממשיכה להוביל אותנו להתנגשות".