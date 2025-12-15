כמעט 300 אלף משקי בית עברו לספקי חשמל פרטיים בשנה האחרונה, קפיצה של כמעט פי שלושה. בממוצע, מצטרפים כ־10,000 משקי בית נוספים מדי חודש. היכן ניתן לקבל את ההנחה הגדולה ביותר, מי החברה החזקה בשוק, והאם העסק אכן רווחי גם עבור הספקים עצמם? גלובס עושה סדר.

● החל מינואר: תעריף החשמל יעלה ב־1.5%

● הרפורמה הצרכנית בחשמל: מי ייהנה מהחשמל הזול?

מה מציעים הספקים הפרטיים?

המוצר שמציעים הספקים הפרטיים הוא הנחה בחשבון החשמל, לעומת התעריף הרגיל שקבע הרגולטור. את התעריף הזה משלמים כיום כ־90% ממשקי הבית שלא עברו לספקיות הפרטיות. לרוב, ההנחות נעות בין 5% ל־7%. גם אם מדובר בהנחה קטנה, החיסכון השנתי ניכר: משפחה שלה חשבון חשמל ממוצע של 400 שקל בחודש שתעבור למסלול המציע הנחה של 7%, תחסוך 336 שקל בשנה.

על רקע זה, רשות החשמל החליטה להעלות את תעריף החשמל בינואר הקרוב ב־1.5%.

את ההנחה הגבוהה ביותר מציעה סלקום אנרג'י (עד 10%). סופר פאוור (לשעבר אלקטרה פאוור) מציעה הנחה לא משתנה של 6.5%. גם הוט ואמישראגז מציעות הנחה של 7% ללקוחות של שירותיהם האחרים.

בניגוד להנחות הקבועות שזמינות לכל הלקוחות, ההנחה המשתנה לפי שעות זמינה רק לבעלי מונים חכמים המאפשרים מעקב רציף אחר הצריכה, גם בשעות השפל ביום ובלילה.

את המחיר המוזל ביותר בשעות השפל מציעה סופר פאוור: 16% ביום (7:00 עד 17:00) ו־21% בלילה (23:00 עד 7:00).

ספקים אחרים לרוב מציעים 15% ביום ו־20% בלילה באותן שעות. סלקום מציעה מסלול ייחודי - הנחה של 18% בין 14:00 ל־20:00, הכוללת חלק משעות השיא.

מה קורה בעת תקלה?

במקרים של תקלה, הפנייה היא בכל מקרה לחברת החשמל. הפערים בין החברות הפרטיות בעיקר נוגעים למחירים ולמסלולים השונים שהן מציעות.

שוכרי דירות יכולים לעבור?

כן, גם שוכרים המשלמים את חשבון החשמל בדירתם השכורה יכולים לעבור לספק פרטי. כמובן שעדיף לעדכן את בעל הדירה לפני כן.

מה צפוי להתרחש בהמשך?

שוק ספקי החשמל בחיתוליו וכל החברות עדיין בהפסד, בשל מחסור בחשמל זול שניתן לקנות באופן פרטי עם התחייבות להנחה על כל תעריף החשמל. בפברואר תצא רשות החשמל במכרז של 500 מגהוואט מוזלים, והספקים יתחרו על גובה ההנחה שיציעו. אך הם מתריעים שזה לא מספיק, וחלק ניכר מההספק יילקח למגזר העסקי.

בקרב הספקים עלה גם חשש מפני צמצום בהנחה שהם מסוגלים להציע עקב עליית מחיר החשמל מינואר, שתעלה את החלק הקבוע (שהם נאלצים לשלם ולא יכולים לתת עליו הנחה) אך תוריד את החלק המשתנה (שלגביו ביכולתם לנהל מו"מ מול היצרנים). אך בעקבות הערות הספקים, ברשות החשמל מיתנו את הפער והקלו עליהם, כך שיוכלו להציע הנחות גם בהמשך.