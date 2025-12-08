החל מינואר: תעריף החשמל יעלה ב-1.5%

תעריף החשמל יעלה בחודש ינואר הקרוב ב-1.5%, שיעור מתון ביחס לטווח שרשות החשמל הגדירה בספטמבר, בין 1.3% ל-2.5%. זאת בשל עליה של מדד המחירים לצרכן, שרוסן על ידי התחזקות של השקל מול הדולר. מעתה, תעריף החשמל ייקבע פעם בחצי שנה במקום פעם בשנה. בהמשך מתוכנן לעבור למתכונת רבעונית. ספקי החשמל עדיין ממתינים להרכב התעריף שתשפיע על רווחיותם.

על פי רשות החשמל, העליה בתעריף החשמל מינואר עד יוני 2026 מייצג תוספת של 5.9 שקלים בחודש ל"צרכן ביתי מייצג". כמובן, מחיר החשמל משורשר למחירי כמעט כל המוצרים במשק, כך שההשפעה העקיפה תהיה גבוהה מעט יותר. ובכל זאת, מדובר על עליה נמוכה יותר ממדד המחירים לצרכן שעומד על 2.5%, ועליה נמוכה גם מזו של שנה שעברה שעמדה על 3.5%, בין השאר בשל עליית המע"מ. מדד המחירים לצרכן עצמו גם מכתיב 70% ממחיר החשמל, והעליה המתונה הפעם הושגה בזכות השקל שהתחזק בשנה האחרונה מול הדולר.

לראשונה, רשות החשמל עוברת למדיניות של עדכון אוטומטי על פי מדדים מוכתבים מראש, כאשר בהמשך יהיה ניתן לחזות מראש את תעריף החשמל לרבעון הבא. אך בינתיים ברשות החשמל מסתפקים בעדכון פעם בחצי שנה. עד כה היה נהוג עדכון שנתי בחודש דצמבר, אך מעתה יתווסף לו אחד נוסף גם בחודש יוני.

זאת, לפי רשות החשמל, בשל "התמורות הרבות במשק החשמל בישראל בשנים האחרונות, ולאחר פתיחת מקטע היצור לתחרות והאצת פתיחת מקטע האספקה, הרשות מתאימה את אופן עדכון התעריף המפוקח לצרכני החשמל ומבצעת שינוי במבנה התעריף כך שיתבסס על מדדים אובייקטיבים כמחיר הדולר ומדד המחירים לצרכן". מדד המחירים לצרכן הפך למעשה למכתיב של כ-70% מעריף החשמל.

הספקים עדיין מחכים למסמכי ההרכב המדויק

מחירי חשמל עדכניים נעשו חשובים במיוחד מאז הרפורמה הצרכנית בחשמל, שאפשרה לצרכנים ביתיים להתחבר לספקים פרטיים. הם קונים חשמל מיצרנים סולאריים ומתחנות הכוח החדשות והיעילות שהוקמו, ומציעים אותם בהנחה לצרכנים. משום כך, נוצר אינטרס עסקי שהמחיר הרשמי של החשמל לצרכן (עליו ניתנת ההנחה) יהיה כמה שיותר קרוב למציאות מצד אחד, וכמה שיותר שקוף וחזוי מראש מצד שני.

עם זאת, הספקים עדיין מחכים למסמכי ההרכב המדויק של תעריף החשמל, בין עלויות הייצור לעלויות הקבועות. חלוקה זו, שאין לה משמעות ישירה לצרכנים, היא בעלת חשיבות גדולה לרווחיות של הספקים שצריכים לשלם את מלוא העלות הקבועה - אך יכולים להתמקח מול היצרנים על העלות המשתנה. התחום, ככלל, נחשב עדיין הפסדי, ובקרוב צפוי מכרז לחלוקת חשמל בהנחה מתוך המערכת כדי לאפשר לו להתרחב.