דיווח: המחבל השני שהשתתף בטבח בסידני - אזרח לבנוני ממוצא פלסטיני

ככל שנוקפות השעות מתבהרים עוד ועוד פרטים על ממדי הטרגדיה שאירעה היום (א') בסידני. על פי דיווחים המחבל השני שהשתתף בטבח בחוף בונדאי הוא חאלד אל-נבלוסי, אזרח לבנוני ממוצא פלסטיני. לפי שעה, באוסטרליה חוקרים את כל הממצאים בניסיון להבין אם מדובר בפיגוע "ספונטני" או שמדובר בהכוונה של מדינה או ארגון טרור. באוסטרליה מעדכנים כי מספר הנרצחים עלה ל-15.

● ארה"ב: הרוגים ופצועים באירוע ירי המוני באוניברסיטת בראון היוקרתית

בתוך כך, משרד החוץ הצרפתי פרסם את שמו של דן אלקיים, תושב צרפת, שנרצח בפיגוע באוסטרליה. "בצער עמוק קיבלנו את הידיעה כי בן ארצנו, דן אלקיים, נמנה עם קורבנות פיגוע הטרור הנתעב שכוון נגד משפחות יהודיות שהתכנסו בחוף בונדאי שבסידני", ספד לו ז'אן-נואל בארו, שר החוץ של צרפת.

"אנו מתאבלים יחד עם בני משפחתו ויקיריו, עם הקהילה היהודית ועם העם האוסטרלי השרויים באבל", המשיך. "מעשה נפשע זה הוא ביטוי טרגי נוסף להתפרצות המזעזעת של שנאה אנטישמית, שעלינו לבלום בכל תוקף".

The second Bondi Beach terrorist has been identified as Khaled al-Nablusi, a Lebanese national of Palestinian descent. https://t.co/qcZp3kURH1 pic.twitter.com/jCQgPGINRQ - StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 14, 2025

החשש למעורבות איראנית - והסימנים בשטח

בישראל בודקים אם איראן עומדת מאחורי הטבח שאירע היום באוסטרליה, כך פרסמנו הערב ב"מהדורה המוקדמת". לאחר הפיגוע, משרד החוץ האיראני פרסם "גינוי", וטען כי "טרור והרג בני אדם בכל מקום בו בוצעו נדחים ומגונים". לפני כמה שבועות התקיימו הפגנות פרו-פלסטיניות בסידני, בהן הניפו המפגינים שלט של מנהיג איראן.

חודשים ספורים לפני שפרצה המלחמה, נתפסו אנשים של כוח קודס באוסטרליה, שהגיעו למדינה כדי לבצע פיגועים וחיפשו אחר בתי כנסת והתאספויות של יהודים.

מיד לאחר הפיגוע בישראל האשימו את ממשלת אוסטרליה: התרענו במשך תקופה ארוכה על כוונות לבצע מתקפת טרור - ובאוסטרליה לא עשו מספיק כדי למנוע את זה. גורם ישראלי אמר: "הכול היה על השולחן, העברנו במשך בחודשים האחרונים אזהרות על כוונות לבצע מתקפות טרור". לטענתו הרשויות במדינה פשוט לא עשו מספיק כדי למנוע את המתקפה הקטלנית בבונדי ביץ'.

המשטרה האוסטרלית עצרה שני חשודים ומסרה שמלבד ההרוגים, 11 בני אדם נפצעו מהירי. עוד מסרה המשטרה: יותר מאלף איש נכחו באירוע בעת הירי, נבדק חשד למעורבות חשוד שלישי. ראש ממשלת אוסטרליה התייחס תחילה לפיגוע ללא אזכור של הקהילה היהודית, ואז ציין כי "זו מתקפה מכוונת ביום הראשון של חנוכה - יום של אושר וחגיגה".

הכתבה פורסמה לראשונה ב־N12