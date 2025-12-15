ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הטיסות, הדלק והשקל: הכלכלנים צופים אינפלציה נמוכה בנובמבר
הכלכלנים מביעים אופטימיות לגבי המשך התמתנות האינפלציה במדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר • לדבריהם המדד צפוי לרדת ב־0.4% עד 0.55% והאינפלציה השנתית צפויה להישאר על רמה של כ־2.5% או אף לרדת קלות

נתנאל אריאל 06:40
שיעורי האינפלציה / צילום: Shutterstock
היום (שני) תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר והכלכלנים מביעים אופטימיות לגבי המשך התמתנות האינפלציה. לדבריהם מדד נובמבר צפוי לרדת ב־0.4% עד 0.55% והאינפלציה השנתית צפויה להישאר על רמה של כ־2.5% או אף לרדת קלות.

בלעדי | רוב המומחים מעריכים שהשקל יוסיף להתחזק. לפי סיטי הוא צריך ליפול ב־20%
כך הפך השקל לאחד המטבעות החזקים מול הדולר

עיקר ההתמתנות מיוחס לירידות במחירי הטיסות, הפירות והירקות, הנופש והדלק. כל אלו מצטרפים להתחזקות השקל שמסייעת גם היא למתן את האינפלציה. בחלוקה מפורטת לרכיבים, מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מעריך כי מחירי הטיסות לבדם צפויים להוריד את המדד בכמעט 0.4%, הייסוף בשקל צפוי להוריד את המדד בקרוב ל־0.05%, ומחירי הדלקים יורידו כ־0.05% במדד. מנגד, מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, מעריך כי סעיף הדיור, שתופס כ־25% ממדד המחירים לצרכן, צפוי לרשום עלייה.

הנגיד יוריד שוב ריבית?

בנק ישראל הוריד את הריבית בהחלטתו האחרונה הבנובמבר, ברבע אחוז, לרמה של 4.25%. אך הכלכלנים סבורים שבהחלטה הבאה, ב־5 בינואר, הנגיד פרופ' אמיר ירון ישאיר את הריבית ללא שינוי. לדברי שטרית מהפניקס, "בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה בינואר, ולהפחית אותה שוב בהחלטה שתתקיים בפברואר או במרץ".

שפריר מהפועלים מעריך גם הוא שבנק ישראל לא ימהר להמשיך עם הורדות הריבית בשל "שוק העבודה ההדוק מאוד, הציפייה לצמיחה חדה יחסית ב־2026 והציפייה למדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר מההערכות הראשוניות".

סיבה נוספת לכך לדבריו היא ש"נראה כי בנקים מרכזיים בחלק לא מבוטל מהשווקים המפותחים צפויים לחזור ולהעלות את הריבית בשנת 2026 (שבדיה, אוסטרליה, קנדה, צ'כיה, יפן, ובהסתברות קטנה גם הבנק האירופאי)".

ובכל זאת, רוב הכלכלנים מעריכים שבעוד שנה מהיום הריבית בישראל תעמוד על רמה של 3.25%־3.75%, ושהאינפלציה תרד בעוד שנה לכ־2%־1.8% בלבד.