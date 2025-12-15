ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שואב אבק

יצרנית שואבי האבק Roomba הכריזה על פשיטת רגל, אך מנסה להרגיע חששות מפני "השבתת" המכשירים

במהלך הצגת תוכנית השיקום של החברה, iRobot הודיעה כי Picea, קבלן הייצור הראשי שלה יקבל 100% מהבעלות בחברה - מהלך שלדברי iRobot יאפשר לה להמשיך לפעול • לדברי החברה, שירות הלקוחות והאפליקציה לא ייפגעו למרות תהליך השיקום

ג׳ון קילמןThe Wall Street Journal 10:50
שואב אבק רומבה / צילום: גלובס TV
שואב אבק רומבה / צילום: גלובס TV

החברה שמייצרת את שואבי האבק הרובוטיים Roomba הכריזה ביום ראשון על פשיטת רגל, אך הדגישה כי פעילות המכשירים תימשך כסדרה בזמן שהחברה עוברת ארגון מחדש.

iRobot, שממוקמת במסצ'וסטס, מתקשה כבר שנים מבחינה פיננסית, בין היתר בשל תחרות זרה שהציפה את השוק בשואבים אוטונומיים זולים יותר, ולדעת חלק מהצרכנים גם מתקדמים יותר מבחינה טכנולוגית. כאשר עסקת מכירה מתוכננת לאמאזון נפלה ב-2024 בשל חששות רגולטוריים, מניית החברה צנחה בחדות.

חורף ביטקוין? ההיסטוריה מלמדת מה קורה אחרי שהמטבע צולל ב־30%
בבורסה לא ראו מעולם נהירה כזו של משקיעים זרים. האם זו רק ההתחלה?

iRobot נוסדה ב-1990, ושואבי האבק האוטונומיים שלה סייעו להוציא לאור את תחום הרובוטיקה לצרכן הביתי. רבות מהגרסאות האחרונות של Roomba כוללות תכונות הנשלטות באמצעות אפליקציה ייעודית של המותג.

חלק מהלקוחות הביעו חשש כי בדומה למוצרים אחרים התלויים בחיבור לאינטרנט, שואבי ה-Roomba שלהם עלולים לשבות - במידה והחברה תקרוס. iRobot מסרה כי אינה צופה כל פגיעה בתמיכת המוצרים או בתפקוד האפליקציה.

בדיווחים תאגידיים אחרונים אותתה iRobot כי פשיטת רגל עשויה להיות קרובה. החברה חייבת 352 מיליון דולר ל-Picea, קבלן הייצור הראשי שלה, הפועל מסין ומווייטנאם. על פי iRobot, כמעט 91 מיליון דולר מהחוב כבר עברו את מועד הפירעון.

ביום ראשון במהלך הצגת תוכנית השיקום של החברה, iRobot הודיעה כי Picea תקבל 100% מהבעלות בחברה - מהלך שלדברי iRobot יאפשר לה להמשיך לפעול.