באקלים הסחר הגלובלי הנוכחי, אירופה זקוקה לכל הזדמנות יצוא שהיא יכולה להשיג. השוק הסיני לא רק קרס בעבור יצוא אירופי, אלא שהפך למתחרה רציני שלו בתוך האיחוד האירופי ומחוצה לו; ארה"ב כבר הטילה מכסים על סחורה אירופית ונראה שידה עוד נטויה; גם האובדן של השוק הרוסי משפיע באופן שלילי על הגוש, ובמיוחד על כמה מדינות בו (פינלנד, גרמניה ועוד).

לכן, הסכם סחר חופשי עם כמה ממדינות אמריקה הלטינית הגדולות ביותר המאוגדות בגוש הסחר החופשי מרקוסור (Mercosur), שהיה אמור להיחתם ביום שבת הקרוב בברזיל, הסתמן כחבל הצלה ממשי.

אבל ביממה האחרונה, ימים בלבד לפני הטקס שתוכנן במפלי האיגואסו, הודיעה צרפת כי היא מתנגדת להסכם במתכונתו הנוכחית. הממשלה בראשות סבסטיאן לקורנו הודיעה במפתיע כי למרות שהיא "מברכת בעיקרון על הסכמי סחר חופשיים", הרי שהם "צריכים להיות הוגנים ומאוזנים". פריז דורשת כעת ביטול של טקס החתימה ודחייה של הדדליין להגעה להסכם בין הצדדים, "כדי לעסוק בדאגות לגיטימיות בנוגע להשפעה של ההסכם על החקלאות האירופית".

במיוחד במצב העניינים כעת, כאשר האיחוד האירופי מנסה לשלוח לעולם מסר של עוצמה בהיותו גוש של כחצי מיליארד תושבים והיקף הפעילות הכלכלית הבשני בגודלו בעולם, העמדה הבדלנית הצרפתית מחלישה את המאמצים.

מה זה מרקוסור בספרדית: השוק המשותף הדרומי. גוש סחר אזורי שהחברות המרכזיות בו הן ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי ואורוגוואי. מטרתו לקדם סחר חופשי לצד יצירת שיתוף פעולה פוליטי, חברתי וכלכלי בין המדינות החברות

שני עשורים של דיונים

הסכם הסחר החופשי כולל את האיחוד האירופי מצד אחד ואת מדינות מרקוסור מצד שני - ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי. ההסכם נדון בין הצדדים כבר יותר משני עשורים, עבר הליכים של אישור וביטול, עלה וירד מסדר היום האירופי בגלל ענייני איכות סביבה וחקלאות, אבל שב למרכז הבמה בשנה האחרונה.

ההסכם כולל הסרה של רוב המכסים של שני הגושים, ולפי הערכות יכול להגדיל את היצוא של מדינות אירופה למדינות אלה בקרוב ל־40%, בעיקר סביב יצוא כימיקלים, מוצרי תעשייה וכלי רכב. בהתאם לכך, גרמניה וספרד הן בין המדינות העיקריות שדחפו לחתימה על ההסכם. מה שמדינות אמריקה הלטינית יקבלו בתמורה הוא יצוא חופשי בעיקר של מוצרים חקלאיים כמו בשר, וגם חומרי גלם.

בספטמבר האחרון, הנציבות האירופית - המנהלת את המשא ומתן בשם 27 המדינות החברות באיחוד - הודיעה על נוסח סופי שלו. ההסכם עבר למדינות לטובת קבלת אישור בפרלמנטים הלאומיים, כנדרש. ראשי האיחוד אף התכנסו באוקטובר האחרון כדי לדון בו, ולאחר 12 שעות של דיונים יצא קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לתקשורת והכריז כי "הדרך למרקוסור סלולה". "אין יותר התנגדויות, הכל נסגר. חתום", אמר.

סימן אזהרה ראשון החל להופיע כמה שעות לאחר מכן. נשיא צרפת עמנואל מקרון יצא לתקשורת והודיע כי יש "להמשיך בעבודה הסופית על נוסח ההסכם". הצרפתים דרשו מנגנון שבו המכסים על בשר ומוצרים חקלאיים אחרים ממדינות אלו יעלו באופן אוטומטי אם המחירים שלהם באיחוד האירופי יירדו מתחת לרף מוסכם, ולכן יפגעו בחקלאים הצרפתים. מקרון אמר אז כי הדברים אכן "מתקדמים בדרך הנכונה", אך כי "החלטה סופית יכולה להתקבל רק בסוף התהליך".

הנציבות האירופית לקחה את ההערות הצרפתיות לתשומת לבה, והכניסה את המנגנון הנדרש להסכם. היא גם הוסיפה להסכם את הדרישה הצרפתית לבדיקות מעבדה ובדיקות וטרינריות חמורות יותר בכניסה לאיחוד האירופי, וכן הצהרות בנוגע להשוואת תנאי הייצור בין שני הגושים.

הפגנת חקלאים צרפתים נגד ההסכם, השבוע / צילום: Reuters, Anadolu

"ההתקדמות לא מספקת"

אבל ביום ראשון השבוע, ימים לפני טקס החתימה החגיגי אליו תיכננה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין לנסוע, הודיעו הצרפתים כי הם בכל זאת מתנגדים להסכם המוצע. בשלב זה, חלק גדול ממדינות אירופה כבר אישרו אותו, כולל גרמניה בהצבעה בפרלמנט בשבוע שעבר.

מבחינה פורמלית, מספיק אישור של שני שלישים מהמדינות החברות באיחוד כדי שההסכם ייכנס לתוקף. מבחינה סמלית, הסכם מקיף וכלל־אירופי שכזה, שלא זוכה לתמיכה של הכלכלה השנייה בגדולה ביבשת, יכול להיראות יותר כנושא לחיכוכים ולעימותים בעתיד, ופחות כהזדמנות כלכלית לצמיחה. "צרפת הטילה למעשה וטו על ההסכם הנוכחי", כתב העיתון הכלכלי "לז אקוס".

הצרפתים הודיעו כי "ההתקדמות שנרשמה עד כה עדיין אינה מספקת וחייבת להיות מושלמת כך שתצא לפועל באופן יעיל". הצרפתים נימקו את ההתנגדות החדשה שלהם בין היתר בהשפעה של מגפת קטרת העור (Lumpy Skin Disease) על החקלאים במדינה בחודשים האחרונים, כולל השמדה של עדרי בקר גדולים. הפגנה גדולה של חקלאים אירופיים צפויה להתקיים בבריסל ב־18 בדצמבר והם חוששים כי ההסכם החדש ידרדר את מצבם עוד יותר.

במיוחד בצרפת, החקלאים הם לובי רב־עוצמה, המלווה בנכונות לצאת לרחובות ולהפגין נגד הממשלה. העובדה כי ההסכם אינו פופולרי בקרבם עלולה לדרדר עוד יותר את מעמדה הרעוע של הממשלה, שנסמכת בשלב זה על רצונה הטוב של האופוזיציה שלא להפיל אותה.

האיחוד שוב במחלוקת

בצד הגרמני ישנו זעם רב, וברלין הזהירה בימים האחרונים כי "חלון ההזדמנויות" לחתימה על ההסכם הולך להיסגר. מקורות אמרו לתקשורת הגרמנית כי יש לחתום על החוזה עד סוף השנה, בשבועיים הקרובים, משום שלאחר מכן ברזיל כבר לא תכהן כיושבת הראש של ארגון מרקוסור, ויכולתה לדחוף להסכם תפחת. "אנחנו גם נפסיד הרבה מהאמינות שלנו בתור שותף סחר אפשרי, בשל הביטול ברגע האחרון", אמר מקור.

בשל האינטרס הגרמני, יש מי שמציע במדינה "לדחוף" את ההסכם ולהסתפק ברוב של שני שלישים. בצד הצרפתי היה מי שהזהיר את הגרמנים באמצעות התקשורת כי מהלך כזה יפגע אנושות בתמיכה הצרפתית באיחוד האירופי, שנה וחצי לפני הבחירות הקריטיות במדינה שבהן הימין המתנגד להעברת סמכויות לבריסל עשוי לנצח.

בעקבות המשבר של הרגע האחרון, הנושא אמור לעלות לדיון לכל המאוחר בפסגה של ראשי המנהיגים של האיחוד ביום חמישי הקרוב. כרגע, פולין והונגריה, שתי מעצמות חקלאיות אירופיות, הודיעו כי הן יתנגדו למהלך, אך הן אינן מרכזיות להליך קבלת ההחלטות באיחוד כמו צרפת. אוסטריה ובלגיה צפויות להימנע אם הדבר יובא להצבעה ואיטליה טרם הודיעה רשמית מה עמדתה. בין אם צרפת מנסה לסחוט הטבות של הרגע האחרון או נחושה להתנגד להסכם, עמדתה כעת משקפת את הפירוד וחוסר האמון ששוררים בין חברות האיחוד האירופי.