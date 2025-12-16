כשמדובר בשאלה האם לעודד לקוחות להשקיע לטווח ארוך או לקחת את הנתיב המהיר, ריק וורסטר יודע היטב היכן עומדת חברת הברוקראז’ שלו. והוא לא בצד של האיש הלבוש כנהג מרוצים (רמז למנכ"ל רובינהוד).

וורסטר, שמונה למנכ"ל צ’ארלס שוואב בינואר האחרון, הציג השנה רווחים גבוהים יותר, הודות לעלייה בביטחון של משקיעים פרטיים שסוחרים בכל דבר, ממניות ואג"ח ועד אופציות וקרנות סל (ETF).

ראלי ממושך הוביל חלק מהאמריקאים מן השורה לשווקים מסוכנים ותנודתיים יותר. כיום, משקיעים יכולים לבצע עסקאות ממונפות במטבעות קריפטוגרפיים, לרכוש אופציות עם תאריך פקיעה באותו יום (zero-day-to-expiry options), ולהמר על השאלה אם קבוצת קנזס סיטי צ’יפס תנצח במשחק פוטבול. הצעות אלו, ורבות אחרות, זמינות כיום באופן נרחב בפלטפורמות ברוקראז’ מרכזיות.

וול סטריט מתמודדת זמן רב עם השאלה מה מגדיר השקעה זהירה ומה יש לתייג כהימור נועז. התקדמות טכנולוגית ושינויים בטעמי הלקוחות אולי הקשו על חלק מהמשקיעים להבחין בין השניים, אך וורסטר אומר שהוא אינו רואה כאן שום עמימות.

"יש גבול מאוד ברור בין השקעה לבין הימורים", אמר וורסטר בראיון מקיף לוול סטריט ג’ורנל. "אני באמת מודאג מהמסר שנשלח למשקיעים צעירים - שצריך להשיג רווחים מהירים".

מנכ"ל רובינהוד, ולד טנב, הפך לאחד הדוברים המשכנעים ביותר עבור משקיעים צעירים. בכנס השנתי של החברה לסוחרים פעילים מוקדם יותר השנה, השווה טנב את המסחר בשווקים להקפות במסלול מרוצים, שבו "המכונה יכולה לעשות את כל ההבדל". המסחר, לדבריו, הוא "עתיר סיכונים", ו"אחד מסגנונות החיים האינטנסיביים ביותר שיש". כדי להמחיש את דבריו, טנב לבש סרבל של נהג מרוצים שעליו מתנוסס לוגו רובינהוד.

בפלטפורמה של רובינהוד, משקיעים יכולים להשתתף בשווקי תחזיות, לסחור בעשרות מטבעות קריפטוגרפיים - ובמהלך השנה הבאה אף לגלול בפיד של רשת חברתית בתוך האפליקציה. שוואב אינה מציעה חוזי אירוע (event contracts - מכשירים פיננסיים שמאפשרים לך לסחור על תוצאות של אירועים עתידיים כמו משחקי ספורט או בחירות), לא השיקה מסחר ספוט בקריפטו, והשקיעה לאחרונה דווקא ברכיב ותיק בהרבה של טכנולוגיה פיננסית: רשת הסניפים שלה.

"לא תמיד נהיה בשוק שורי"

ווורסטר, יועץ מקינזי לשעבר שהצטרף לשוואב ב־2016, מעדיף חליפות עסקים מסורתיות, כמו האפורה שלבש בראיון לג’ורנל. "לא תראו אותי בסרבל של פורמולה 1, והסיבה לכך היא שאני חושב שזה משדר מסר שגוי למשקיעים צעירים", אמר. "השוואת השקעות למרוץ מלמדת את המשקיע הצעיר שהוא חייב לנצח היום, חייב להיות מהיר, ואם המניה לא עולה היום - אז משהו לא בסדר". לדבריו, הדבר עלול להוות סיכון ממשי עבור אותם משקיעים אם וכאשר שוקי המניות יירדו. "אנחנו לא תמיד נהיה בשוק שורי חזק שנמשך שלוש שנים", אמר.

מנגד, מנהלי רובינהוד טוענים שהם נמצאים בצד הנכון של מגמה ארוכת טווח בשווקים, שמטרתה להנגיש את כל סוגי המסחר למשקיעים פרטיים. "אני מספיק מבוגר כדי לזכור שכאשר קרנות סל יצאו לראשונה, הן נחשבו למוצרים סופר־מסוכנים", אמר סטיב קווירק, מנהל הברוקראז’ של רובינהוד, בראיון בחודש שעבר, בהתייחסו לקרנות הזולות שכיום שולטות בתעשיית ניהול הנכסים. "אנחנו מרחיבים את מגוון הנכסים והיכולות שאנו מציעים לציבור. זה מה שהם רוצים".

ייתכן שהשוק השורי עדיין בעיצומו, אך בתעשיית הברוקראז’ קווי העימות כבר נמתחו. שוואב, שהייתה חלוצה בתחום הברוקראז’ בעלות נמוכה בשנות ה־70, היא כיום חלק מהממסד שמוביל עם ניהול עושר, ייעוץ השקעות ושירותי בנקאות. מנגד, פלטפורמות צעירות כמו רובינהוד פורצות לשווקים חדשים שפונים לדור חדש של לקוחות צמאי סיכון.

ההימור של שוואב: יימשכו את הצעירים?

טריליוני דולרים מונחים על הכף, דור ה־Z והמילניאלז צפויים לרשת יותר מ־100 טריליון דולר מנכסי דור הבייבי־בומרס בעשורים הקרובים, לפי חברת מריל, תופעה המכונה "העברת העושר הגדולה".

ביישום האסטרטגיה שלו, וורסטר עושה הימור משלו: רבים מהמשקיעים הצעירים, שכיום אולי מוקסמים מרווחים קצרי טווח, יבשילו בסופו של דבר לשירותי בנקאות, ייעוץ פיננסי פנים אל פנים ושירותים נוספים שהם סימן ההיכר של שוואב. וככל שתנאי השוק ישתנו, הם יתעניינו פחות בגישה מוקדמת לעסקאות הלוהטות ביותר, או בכך שמנכ"ל פלטפורמת הברוקר שלהם מגיב לפוסטים שלהם ברשת X (טוויטר לשעבר).

אך כאן טמון הקושי: ייתכן שהדור החדש של הסוחרים יתחיל לראות בשווקי תחזיות או בקריפטו שירותי ליבה, בדומה לאופן שבו הוריהם או סביהם ראו מסחר במניות ללא עמלות או קרנות סל זולות, כשירותים בסיסיים שהם מצפים שברוקר יציע.

וורסטר אומר ששוואב כבר "קורעת את השוק" בקרב משקיעים צעירים, ומציין שהלקוח החדש הממוצע עדיין נמצא בשנות ה־30 לחייו, ושליש מהם צעירים מגיל 24. שוואב נותרה שחקנית גדולה יותר מרובינהוד, עם שווי שוק של כ־170 מיליארד דולר נכון ליום שישי (לעומת כ־106 מיליארד דולר לרובינהוד). היקף העסקאות היומי הממוצע של שוואב נע בין 7 ל־8 מיליון דולר; רובינהוד ומתחרות אחרות כמו Interactive Brokers קרובות יותר ל־4 או 5 מיליון.

עם זאת, וורסטר בוחר להימנע מהתחום העסקי שהציב את רובינהוד בעמדה שבה היא יכולה לצמצם את הפער. נפחי המסחר החודשיים בבורסות שווקי תחזיות הפכו מרכזיים יותר והוכפלו פי ארבעה בחודשים האחרונים, לפי צוות אנליסטים בפייפר סנדלר. רובינהוד, שלה שותפות עם בורסת התחזיות קלשי (Kalshi), אמרה שחוזי אירוע הם קו הפעילות הצומח ביותר שלה אי פעם. צ’ארלס "צ’אק" שוואב עצמו היה משקיע מוקדם בסבב A של קלשי.

"אין לי בעיה עם הימורים"

האם וורסטר ישקול אי פעם מחדש את עמדתו לגבי חוזי אירוע? "זה לא נמצא גבוה ברשימה שלנו כרגע. אם נגלה ששווקי תחזיות הופכים להכרח תחרותי בתחום הברוקראז’… זה משהו שנצטרך לשקול בבירור", אמר, אך הוסיף ששוואב אינה שומעת עניין רב מצד הלקוחות. "הנפח עדיין באמת נמצא בספורט".

לא שלווורסטר יש בעיה עם ספורט. המנכ"ל היה קפטן קבוצת הגולף שלו בקולג’, ואימן את קבוצות הכדורסל, הבייסבול והפוטבול של בנו. הוא גם אינו מתנגד אידיאולוגית להימורים: "אין לי שום דבר נגד הימורי ספורט", אמר. "אני פשוט לא רוצה שאנשים יחשבו שזה המסלול להצלחה פיננסית".

שוק שורי סוער מקשה כעת לראות את היתרונות בבחירה בדרך אחרת. אך וורסטר אומר שהוא משחק את המשחק לטווח ארוך. "זה מה שמבדיל אותנו ומה שימשיך לייחד אותנו", אמר. "במיוחד אם וכאשר השווקים אולי לא ימשיכו לעלות בקו ישר מדי שנה".