בעקבות הירידות בוול סטריט: בורסות אסיה נופלות

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בירידות חדות, בעקבות הירידות שנרשמו אמש בוול סטריט, בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד הניקיי היפני ירד בכ-1.5%, בורסת הונג קונג נחלשת בכ-1.6%, מדד הקוספי נפל בכ-2.2% ובורסת שנגחאי ירדה בכ-1.1%.

וול סטריט

אמש, וול סטריט ננעלה בירידות שערים, כאשר המשקיעים המשיכו במגמת הנסיגה שלהם ממניות הטכנולוגיה הגדולות לטובת מעבר לאזורים פחות יקרים של השוק. מדד הנאסד"ק נפל בכ-0.6%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.1%

מניית חברת השבבים ברודקום המשיכה במומנטום השלילי שלה משבוע שעבר ונפלה בכ-5.5%. המניה צנחה ביום שישי האחרון במעל 11% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות. החברה אמנם עקפה את צפי האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, אך אכזבה את המשקיעים עם תחזית מכירות חלשה ביחס לציפיות, דבר שהצית מחדש את החששות סביב תמחור חברות הבינה מלאכותית (AI), והוביל לירידות בסקטור כולו.

גם ענקית מחשוב הענן אורקל , שחקנית AI מרכזית נוספת שפרסמה בשבוע שעבר תוצאות כספיות שאכזבו את המשקיעים, סיימה את היום בירידה של קרוב ל-3%. החברה דיווחה על הכנסות שנפלו מתחת לצפי האנליסטים וצנחה גם היא ביום שישי האחרון בכ-10%.

לצד ברודקום ואורקל, בין מניות הטכנולוגיה הבולטות שנסחרו בטריטוריה שלילית ניתן למצוא את אפל , אמזון , TSMC , מיקרוסופט , AMD , קורוויב ומיקרון . מנגד, טסלה , מטא ופלנטיר סיימו את היום בעליות.

דיוויד וגנר, ראש תחום מניות ב-Aptus Capital Advisors, אמר ל-CNBC אתמול כי "זה מרגיש כאילו כולם שונאים את המסחר ב-AI כרגע. אין ספק בכך. אבל אני רואה שהשוק ממשיך להיות מונהג על ידי הריכוזיות בשוק, כלומר, 'שבע המופלאות', בגלל עיקרון הליבה הזה שלדעתי השוק ממשיך לזלזל בו - המינוף התפעולי שיש לחברות האלה. כל עוד תהיה להן איזושהי צמיחה בהכנסות, החברות האלה ימשיכו להרחיב את שולי הרווח שלהן, והן יהיו יניבו תשואות חזקות בשנה הבאה".

מנגד, יונתן קרינסקי, אסטרטג טכני ראשי בבנק ההשקעות BTIG, כתב אתמול בהודעה למשקיעים שנדמה כי המסחר במניות ה-AI מתחיל להגיע לפסגה שלו. "קשה לומר שזו ה-פסגה, אבל בפרספקטיבה של הטווח־הבינוני, סל מניות ה-AI הציב 'שפל נמוך יותר' ו'שיא נמוך יותר' בחודשים האחרונים. זה הסמן המקדים לתהליך של הגעה לפסגה", כתב קרינסקי.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו ירידות בתשואות האג"ח הממשלתיות, כאשר המשקיעים דרוכים למספר נתוני מאקרו חשובים שצפויים להתפרסם השבוע, ביניהם דוח התעסוקה, שיפורסם מאוחר יותר היום, ומדד המחירים לצרכן, שיפורסם ביום חמישי. התשואה לעשר שנים ירדה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 4.18%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.5%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחיר הזהב עלה אתמול לשיא חדש של כל הזמנים, ברמה של כ-4,373 דולר לאונקיה, אם כי בהמשך נסוג מעט. הבוקר, מחיר הזהב יורד ועומד על כ-4,310 דולר. השיא האחרון של המתכת היקרה בעת הנעילה נרשם ב-20 באוקטובר, אז מחירה עמד על 4,359 דולר לאונקיה. בגולדמן זאקס העריכו שמחיר הזהב יגיע ל־4,900 דולר בסוף 2026, עלייה של כ־13% לעומת המחיר הנוכחי.

מחירי הנפט נפלו אתמול במעל 1% והמשיכו במומנטום השלילי שלהם משבוע שעבר. זאת, בין היתר, על רקע המגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, שעלול להביא לעלייה בהיצע העולמי במידה שיוסרו הסנקציות על הנפט הרוסי. הירידות התאזנו מעט על־ידי המתחים המתגברים בין ונצואלה לארה"ב, לאחר שארה"ב השתלטתה על מכלית נפט בשטחה בשבוע שעבר והשיתה עליה סנקציות. ברויטרס דווח כי יצוא הנפט מוונצואלה ירד בחדות מאז האירוע. הבוקר, המחירים ממשיכים לרדת, והנפט נסחר בשפל של כארבע שנים. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-56.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-60.1 דולר.

הביטקוין צנח אתמול בכ-4% ונסחר הבוקר סביב 86 אלף דולר. המטבע הקריפטוגרפי נמצא בשבועות האחרונים בקורלציה עם שווקי המניות, ונוטה לרשום ירידות כאשר המשקיעים נסוגים מנכסי מסוכנים יותר, כמו מניות הטכנולוגיה הגדולות. באמצע נובמבר, המטבע ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל ונסחר קצת מתחת לרף ה-81 אלף דולר. המטבע רחוק כעת במעל 30% משיא כל הזמנים שנרשם בינואר 2025, אז מחירו עמד על כ-126 אלף דולר.

מאקרו

בבית ההשקעות פסגות מתייחסים לדוח התעסוקה של נובמבר שצפוי להתפרסם בארה"ב היום, ומציינים שהוא יוצא דופן מכמה בחינות. בין היתר, בעקבות השבתת הממשל (אוקטובר־נובמבר) הדוח יכלול גם אומדן ראשון לתוספת המשרות באוקטובר, אך לא את נתוני האבטלה לחודש זה, שכן סקר משקי הבית לא נערך. שנית, הנתונים יושפעו מגורם חד־פעמי: סיום תשלום הפיצויים לעובדי ממשל שהתפטרו בתוכנית ההתייעלות של אילון מאסק.

"כעת כשתקופת הפיצויים הסתיימה, התוצאה הצפויה היא ירידה נטו של כ־60 אלף משרות באוקטובר", הם כותבים. "ירידה כזו נראית דרמטית, אבל היא משקפת בעיקר בירוקרטיה ולא האטה כלכלית. בנובמבר, כשרוב ההשפעה מאחורינו והשבתת הממשל הסתיימה, הצפי הוא לתוספת משרות צנועה של 50 אלף משרות". להערכתם, שוק העבודה נמצא במצב שהשוק אוהב: "לא מספיק חזק כדי להצית מחדש חששות אינפלציוניים, אבל לא מספיק חלש כדי לדרוש תגובה אגרסיבית מהפד".