חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, פועלת לרכישת השליטה (45%) בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל לפי שווי של 1 מיליארד שקל. המהלך עשוי להכניס אותה לשוק ייצור החשמל הקונבנציונלי, אחרי שנים ארוכות בהן התמקדה אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת.

על פי העסקה המסתמנת נופר תרכוש את חלקם של שלושת מייסדי אלומיי, שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל (אלמנתו של חמי רפאל) תמורת כ-460 מיליון שקל. השווי לפיו בוצעה העסקה משקף אפסייד קטן עבור אלומיי שכן היא נסחרה בבורסה בת"א ערב העסקה לפי שווי של כ-916 מיליון שקל.

אלומיי מחזיקה בכ-17% בפעילות דוראד המפעילה את תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל לייצור חשמל. מלבד זאת, לחברה פעילות גם בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה (ספרד, איטליה והולנד) ובארה"ב. בנוסף, לחברה פעילות גם בארץ הכוללת פרויקט אגירה שאובה בהקמה בצוק מנרה (83.34%) בהספק של 156 מגה וואט.

את המחצית הראשונה של 2025 סיימה אלומיי עם הכנסות של כ-20.1 מיליון אירו, גידול של כ-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור לחשמל של שני מתקנים סולאריים שלה באיטליה. בשורה התחתונה, רשמה אלומיי הפסד של כ-1.6 מיליון אירו, לעומת הפסד של כ-3.3 מיליון אשתקד.

עבור נופר זו תהיה כניסה ראשונה לתחום האנרגיה הקונבנציונליות אחרי שנים ארוכות בהן בחרה להדיר את רגליה מפעילות ייצור החשמל המסורתית. ברקע, הביקוש הגואה לחשמל בישראל וסביבה רגולטוריות תומכת באופן יחסי.

אחרי ביצור השליטה ינאי נושא עיניים לתגמול חלומי

המהלך של נופר מגיע לאחר שורה של צעדים שביצע בעת האחרונה ינאי בחברה אותה ייסד. בסוף החודש שעבר, הודיע ינאי, המשמש כמנכ"ל נופר, לצד הבעלות במועדון הכדורסל של הפועל תל אביב, על הקמת חברה משותפת ("עופר ינאי גרופ") עם לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר ושבה מחזיקים ינאי ב-80% ולאומי ב-20%. לאומי פרטנרס השקיעה בחברה המשותפת 150 מיליון שקל כנגד הקצאת המניות וכן העמידה לה הלוואה של 450 מיליון שקל.

בד-בבד עם הקמתה, רכשה עופר ינאי גרופ (החברה) מגופים מוסדיים 3.55% ממניות נופר תמורת 120 מיליון שקל, כך שהיא מחזיקה כעת 26.3% ממניות החברה הבורסאית, ואילו ינאי עצמו ממשיך להחזיק ישירות במניות נופר המהוות כ-5% מההון (ובסה"כ חולש על 31.3% מהחברה).

כמה ימים קודם לכן, אישרה אסיפת בעלי המניות של נופר לינאי תנאי תגמול חריגים. הללו כוללים, מלבד שכר שנתי של עד 5.7 מיליון שקל, גם תגמול הוני באמצעות מניות חסומות המהוות 4.8% מהון החברה. ככל ששווי השוק של נופר יעמוד על 16 מיליארד שקל (לעומת 3.3 מיליארד שקל כיום) למשך תקופה של חודש במהלך שלוש השנים הבאות, יזכה ינאי להטבה ההונית, ששווייה במקרה זה יעמוד על 760 מיליון שקל.

נופר, העוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית, לא רשמה ביצועים מרשימים בשנים האחרונות ומתחילת השנה הנוכחית היא עלתה ב-22% (רוב העליות בשבועות האחרונים), לעומת זינוק של 66% במדד ת"א-תשתיות אנרגיה שבו היא נכללת. כל זה לאחר שנה סוערת שבה נפרד ינאי משלושת המנהלים הבכירים שהצטרפו לנופר בתחילת הדרך - סמנכ"ל הכספים לשעבר נועם פישר והמנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון - שעם פרישתם מכרו את מלוא החזקותיהם בחברה למוסדיים, בסדרת מימושים שיצרה לחץ על מחיר המניה.