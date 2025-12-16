לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מי טבע את המושג הקולנועי מוקומנטריה?
2. מה מקור השם שפעת?
3. איזו עיר בדרום אמריקה חתמה השבוע על הסכם ערים תאומות עם ראשון לציון?
4. מה הייתה הסדרה הראשונה שהפיקה נטפליקס?
5. איך נקראת בעברית צפיית בינג', לפי האקדמיה ללשון?
6. מהו טנטוס?
7. כמה ערי בירה יש לרפובליקת דרום אפריקה?
8. מה משותף למדינות כף ורדה, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן?
9. באיזו סדרת אנימציה חיית המחמד נקראת Santa's Little Helper?
10. מה מציין "יום ראשון של הדקלים"?
11. לפי איגוד השידור האירופי, כמה מדינות ישתתפו באירוויזיון 2026?
12. מה מפיקים מהצמח קמֶליה סינית?
13. איך נקרא מטבע שאינו מגובה בסחורה כלשהי כמו זהב או כסף?
14. מהו המוטו הלאומי של קנדה שמופיע גם על סמלה?
15. ומה מקורו?
תשובה 1
הבמאי האמריקאי רוב ריינר (שנרצח השבוע), המושג הוא הלחם של Mock (ללעוג) ו-Documentary (תיעודי), סרטו ספיינל טאפ משתייך לקטגוריה זו
תשובה 2
מהמילה הלטינית influentia שמשמעותה השפעה (בשנת 1743 התחוללה מגפת שפעת באירופה והרופאים סברו שהיא התפרצה מהשפעה אסטרולוגית שלילית)
תשובה 3
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
מונח מרכזי בתיאוריה הפסיכואנליטית של זיגמונד פרויד, ומשמעותו דחף אנושי לעבר מוות או הרס עצמי
תשובה 7
שלוש: קייפטאון, פרטוריה ובלומפונטיין
תשובה 8
בקיץ הקרוב הן ישתתפו לראשונה בתולדותיהן במונדיאל
תשובה 9
תשובה 10
את היום הראשון של פסחא ואת כניסתו של ישו לירושלים כמה ימים לפני הפסיון (דרך הייסורים)
תשובה 11
תשובה 12
תשובה 13
תשובה 14
מים עד ים (מתאר את מיקומה של קנדה בין שני האוקיינוסים, האטלנטי והשקט)
תשובה 15
הגרסה הלטינית של ספר תהלים (בעברית: "וירד מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ")
