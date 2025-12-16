לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מי טבע את המושג הקולנועי מוקומנטריה?

2. מה מקור השם שפעת?

3. איזו עיר בדרום אמריקה חתמה השבוע על הסכם ערים תאומות עם ראשון לציון?

4. מה הייתה הסדרה הראשונה שהפיקה נטפליקס?

5. איך נקראת בעברית צפיית בינג', לפי האקדמיה ללשון?

6. מהו טנטוס?

7. כמה ערי בירה יש לרפובליקת דרום אפריקה?

8. מה משותף למדינות כף ורדה, קורסאו, ירדן ואוזבקיסטן?

9. באיזו סדרת אנימציה חיית המחמד נקראת Santa's Little Helper?

10. מה מציין "יום ראשון של הדקלים"?

11. לפי איגוד השידור האירופי, כמה מדינות ישתתפו באירוויזיון 2026?

12. מה מפיקים מהצמח קמֶליה סינית?

13. איך נקרא מטבע שאינו מגובה בסחורה כלשהי כמו זהב או כסף?

14. מהו המוטו הלאומי של קנדה שמופיע גם על סמלה?

15. ומה מקורו?