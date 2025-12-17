עליות באירופה; האינפלציה בבריטניה נפלה בחדות ל-3.2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:20

בורסות אירופה נסחרות בעליות שערים בפתח יום המסחר. מדד הדאקס עולה בכ-0.3%, הפוטסי מוסיף לערכו כ-1% והקאק מטפס בכ-0.1%.

העליות בבריטניה מגיעות לאחר שמוקדם יותר, מדד המחירים לצרכן במדינה הצביע על ירידה חדה באינפלציה, לקצב שנתי של 3.2% בנובמבר - מה שמחזק את הסיכויים להורדת ריבית של בנק אנגליה בפגישתו האחרונה של הבנק המרכזי מחר.

9:20

אסיה

באסיה, הבורסות מתאוששות הבוקר מעט מהירידות החדות שנרשמו אתמול. מדד הניקיי עלה בכ-0.4%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.8%, בורסת שנגחאי הוסיפה לערכה כ-1.2% והקוספי קפץ בכ-1.4%.

מניית יצרנית השבבים הסינית MetaX המריאה במעל 700% ביום הבכורה שלה בבורסה בשנגחאי, לאחר שהחברה גייסה קרוב ל-600 מיליון דולר בהנפקה הראשונה שלה לציבור. החברה מפתחת מעבדים גרפיים לטובת יישומי בינה מלאכותית.

אירופה

האינפלציה בבריטניה ירדה בחדות לרמה של 3.2% בנובמבר, משמעותית מתחת לצפי האנליסטים, שעמד על 3.5%. הדבר מחזק את הסיכויים להורדת ריבית של בנק אנגליה בפגישתו האחרונה של הבנק המרכזי מחר.

וול סטריט

אמש, בתום יום תנודתי, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.2%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.2% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%. המסחר התנהל כאשר בתחילו פורסם דוח התעסוקה לחודש נובמבר, שהצביע על תמונת מצב מעורבת בשוק העבודה האמריקאי (ראו הרחבה מטה). הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות של עד 0.3%.

מניית טסלה ננעלה אתמול בשיא. לאחר צניחה של 36% ברבעון הראשון, התקופה הגרועה ביותר של המניה מאז 2022, מניית טסלה התאוששה במלואה וטיפסה לשיא כל הזמנים של 489 דולר. בכך, היא עקפה את שיאה הקודם שנרשם כמעט בדיוק לפני שנה, אז ננעלה במחיר של 479 דולר. הסיבה המרכזית לזינוק בימים האחרונים היא הודעת החברה כי היא ממשיכה בניסויים בשירותי ה-Robotaxi שלה באוסטין, טקסס, ללא נהג בטיחות ברכב. ההודעה חיזקה את האופטימיות בשוק לגבי התקדמות של החברה בתחום הנהיגה האוטונומית והפוטנציאל העסקי העתידי של שירותי מוניות אוטונומיות, שנתפסים כמנוע צמיחה משמעותי מעבר למכירת רכבים חשמליים.

בשוק הקריפטו, ויזה (Visa) הודיעה כי היא פותחת את רשת התשלומים שלה בארה"ב לסליקה באמצעות סטייבלקוינס, במהלך שמסמן העמקה משמעותית של שילוב הקריפטו במערכת הפיננסית המסורתית. מי שנהנית מההודעה היא סירקל (Circle) שזינקה בכ-10%. סירקל מניו יורק מנפיקה מטבע יציב, שנקרא USDC. מטבעות יציבים הם מטבעות קריפטו שערכם צמוד לדולר או לאירו, כך שלכאורה הם אמורים ליהנות מחד מהיציבות של מטבעות מסורתיים, ומאידך מהגמישות של מטבעות מבוזרים.

בגזרת הישראליות בוול סטריט:

וויקס עלתה בכ-4%. החברה הודיעה היום כי Wix Payments מרחיבה את מגוון אמצעי התשלום המקומיים שהיא מציעה ברחבי אירופה, במסגרת שיתוף הפעולה המתמשך שלה עם חברת השירותים הפיננסיים Stripe. המניה חוותה תקופה קשה לאחרונה, עם ירידה של כמעט 20% במהלך החודש האחרון וכ־52% במהלך השנה האחרונה, וזאת אף שההכנסות והרווחים ממשיכים לצמוח.

מניית נאבן הישראלית נפלה במעל 11% בעקבות עזיבה מפתיעה של סמנכ"לית הכספים. החברה לא סיפקה הרבה נחת למשקיעים בה מאז ההנפקה הראשונית בנאסד"ק לפני כחודש וחצי. המניה - שהונפקה במחיר של 25 דולר ששיקף לחברה שווי של 6.2 מיליארד דולר - נפלה ביום המסחר הראשון ב-20% ומאז המשיכה לרדת. החברה נסחרת כעת (יום ג') בכ-2.9 מיליארד דולר, כחצי משווי ההנפקה.

גילת , שמפתחת מוצרים ושירותים לתקשורת לוויינית, ירדה בכ-5% לאחר שהשלימה אתמול (שני) גיוס של 100 מיליון דולר, בהנפקה פרטית של מניות למשקיעים מוסדיים ישראליים.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו אתמול ירידות, בעקבות דוח התעסוקה המעורב שפורסם בארה"ב לחודשים נובמבר ואוקטובר. עם זאת, הבוקר נרשמות עליות שערים. התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.17%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכ-2.5 נקודות בסיס לרמה של 3.5%.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, מחירי הנפט המשיכו אתמול במגמת הירידה שנרשמה בימים האחרונים ונפלו בכ-3%, על רקע המגעים לסיום מלחמת רוסיה־אוקראינה, שעלול להביא לעלייה בהיצע העולמי במידה שיוסרו הסנקציות על הנפט הרוסי. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר במהלך סוף השבוע כי קייב מוכנה לוותר על שאיפתה להיכלל בברית נאט"ו, אם תקבל ערבויות ביטחוניות להגנה מפני רוסיה - מה שנחשב לשינוי מהותי במדיניות אוקראינה. נוסף על כך, הנשיא טראמפ אמר ביום ב' כי עסקת שלום בין שתי המדינות קרובה מתמיד. התפתחויות אלו דחפו את מחירי הנפט לשפל של כארבע שנים.

עם זאת, הבוקר המחירים מתאוששים מעט רושמים עליות של כ-1.5%, לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על ממשלת ונצואלה כארגון טרור והורה על מצור ימי מלא, שימנע כניסה ויציאה של כל מכליות הנפט לתוך המדינה וממנה החוצה. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-56 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-59.8 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות סביב מחיר של 86 אלף דולר - רחוק במעל 30% מהשיא שרשם בינואר האחרון, אז עמד על 126 אלף דולר.

הביטקוין בדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו, כאשר הגל האחרון של הירידות הגיע ביום שני, עם מכירת חיסול חדה שהפילה את המטבע המקורי בעד 5.2%. בסיכום שנתי, ביטקוין ירד בכ־6% ומחירו נמוך כיום בכ־30% משיא כל הזמנים של מעט מעל 126 אלף דולר, שנרשם בתחילת אוקטובר.

אחד האיומים הגדולים על מטבעות הקריפטו הוא הבנק המרכזי של יפן. בנק יפן (BOJ) צפוי לפרסם את החלטת הריבית הבאה שלו ב־19 בדצמבר, יום שישי הקרוב, והספקולציות הגוברות לגבי העלאת ריבית מעוררות חשש כי ביטקוין ונכסי סיכון נוספים עלולים להיתקל בלחץ מחודש. נגיד הבנק, קאזואו אואדה, רמז כי העלאות ריבית נוספות אפשריות כבר החודש. להחלטות המדיניות של בנק יפן יש השפעה גלובלית רחבה בשל עסקות ה-Carry Trade, אסטרטגיה שבה משקיעים לווים ין בריביות אפסיות כדי לרכוש נכסים דולריים בעלי תשואה גבוהה יותר.

כאשר יפן מעלה ריבית, עסקאות אלו נוטות להתפרק, מה שמוביל ליציאת נזילות ממניות, אג"ח ואף מנכסים דיגיטליים כמו ביטקוין. היסטורית, ביטקוין הגיב בצורה שלילית למחזורי הידוק מוניטרי מצד בנק יפן. ב־18 במרץ 2024 העלה בנק יפן את הריבית מרמה של ‎-0.1%‎ לטווח של ‎0%-0.1%‎ - והביטקוין צנח בכ־22% בתקופה קצרה יחסית. ב־31 ביולי העלה הבנק את הריבית ל־‎0.1%-0.25%‎, בעקבות זאת ביטקוין ירד בכ־25%.

מאקרו

בארה"ב, פורסם דוח התעסוקה לחודש נובמבר, שנדחה בשבועיים בשל השבתת הממשל. הנתונים מצביעים על שתי מגמות מנוגדות: מצד אחד תוספת המשרות בחודש עמדה על 64 אלף, נתון טוב בהרבה מהתחזיות. במקביל, שיעור האבטלה טיפס ל-4.6%. זהו שיעור גבוה מהצפוי, והרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2021. נוסף על כך, באוקטובר, נתון שהתפרסם רק אתמול, בעקבות השבתת הממשל במהלך אוקטובר ונובמבר, נרשמה ירידה של 105 אלף עובדים במשק האמריקאי.

המשקיעים ממשיכים להמר כי היחלשות הדרגתית בשוק העבודה תסלול את הדרך להורדות ריבית נוספות בחודשים הקרובים, מבלי לעורר בשלב זה חשש מחריף למיתון.