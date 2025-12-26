למה פרויקט ברמת אביב תקוע חמש שנים בוועדה המקומית

בחודש יוני פגע טיל איראני ברמת אביב. כמה מהבניינים פונו לצמיתות, ואחרים נפגעו באופן קל יותר והתושבים חזרו אליהם. בין אלה שנפגעו קל גם בניינים ברחובות ליאון בלום וברזיל, שם מקודם פרויקט פינוי־בינוי.

התוכנית משתרעת על שטח של 13.2 דונם, ומורכבת משני מתחמים: ליאון בלום 19־29 (אי־זוגי) ברזיל 24־34 (זוגי), שם הפרויקט הוא של אקרו יחד עם אזורים, וליאון בלום 1־15 (אי־זוגי) ברזיל 6־20 (זוגי), שם היזמית היא אקרו ביחד עם תדהר ותפ אראל יזמות. רוב הבניינים הוקמו בשנות ה־60 של המאה הקודמת.

כיום יש במתחם 196 בעלי דירות קיימים וכ־86% מהם חתמו על הסכמי פינוי־בינוי. במצב החדש כוללת התוכנית 475 יח"ד.

השכנים התנגדו

באפריל 2021 הופקדה התוכנית להתנגדויות, ורובן הגיעו מבעלי דירות בבניינים שמול - ברזיל 1, 3 ו־5. הבניינים שלהם מגיעים לגובה של 12 קומות - והם ביקשו להשאיר את המצב הקיים על כנו והתנגדו לבנייה החדשה, שתגביה את הבניינים ל־9 ול־15 קומות.

ההתנגדויות נדחו בדצמבר 2021 והתב"ע אושרה בוועדה המקומית.

דיון בוועדת הערר התקיים רק בפברואר 2023, ובעקבותיו נדחו טענות השכנים המתנגדים, אולם החברות היזמיות התבקשו להכניס השלמות שונות לקראת דיון נוסף.

אותו דיון נוסף התקיים רק בספטמבר 2024, ובו אושרה התוכנית שוב וכן התקבלה החלטה להוסיף 15% דיור בר השגה (דב"י) לתמהיל דירות הפרויקט. בעלי הדירות שממול (ברזיל 1 ,3 ו־5) שוב הגישו התנגדויות והפעם בעניין תוספת הדב"י, וביולי 2025 התקיים הדיון בדב"י במסגרתו נדחו ההתנגדויות.

כעת ביקשו כמה מחברי מועצת העיר לקיים דיון חוזר, וגם הוא כבר נדחה ארבע פעמים.

בספטמבר האחרון שלח אחד מחברי נציגות הדיירים, שי מיטרני, מכתב לחברי מועצת העיר ובו תיאר את השתלשלות העניינים. לדבריו, קידום הפרויקט החל כבר בשנת 2018, ומאז נתקל במכשולים בלי סוף. "כתושבי השכונה המעורים בכלל קבוצות הווטסאפ והפייסבוק השונות, חזינו בהתארגנות ובניסיון מכוון לתקוע כל מקל אפשרי בגלגלי התוכנית, וזאת מצד בעלי הדירות במגדלים הגבוהים המצויים אל מול הפרויקט, כאשר כל מהלך אפשרי לדחייה של התוכנית נעשה, ובכלל זה הגשת עררי סרק והתנגדויות שאין בהן כל ממש. לגופו של עניין, 112 בעלי זכויות משוועים לתחילת ביצוע הפרויקט וזאת במשך תקופה של יותר משמונה שנים (שבמהלכה טרם אושרה התוכנית)".

מיטרני הוסיף במכתבו כי "תמוהה לבעלי הדירות הבקשה לקבוע דיון חוזר בתוכנית לאחר שבוצעו אין ספור דיונים לגבי התוכנית, דנו בהתנגדויות ואף נערכו ההתאמות הנדרשות. בשורה התחתונה הבתים הקיימים מטים לנפול ולראיה ניתן להבחין בנזקים העצומים שאירעו לבניינים הסמוכים בעקבות נפילת טיל במהלך החזית האחרונה עם איראן".

מיטרני, שגדל כילד בשכונה, מסכם את מכתבו במילים: "לסיכום, חבל כי אותם דיירים במגדלים, אשר אנו כילדים בשנות ה־80 של המאה הקודמת ראינו אותם נבנים וחוסמים לבעלי הדירות בפרויקט את הנוף, וכן נוטלים את שדה המשחקים שהיה שדה בור, אינם מבינים כי כפי שהם מימשו את זכותם לבניית מגדלים גבוהים העמידים לרעידות אדמה ומלחמות, כך אף בעלי הדירות בפרויקט זכאים לאותן זכויות ממש".

הדיירים מתוסכלים

יש תסכול גדול מאוד בקרב הדיירים, שחלקם הגדול לא צעירים", אומר עו"ד ארז ספיר ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר, המייצג את המתחם הגדול בפרויקט המונה 112 דיירים. "הם מרגישים שכל פעם יש משהו אחר עוצר את התהליך, ושהדרך לדירה מוגנת מתארכת וזה מגיע למועדים שאי אפשר אפילו לראות אותם. מתי המלחמה הבאה עם איראן?

"הם גם לא מבינים מה הבעיה ולמה בכלל מבקשים דיון חוזר. הרי התוכנית תואמת את תוכנית המתאר והכול נעשה בזהירות ובאופן שישמור על הצביון של השכונה. בעיריית תל אביב פינוי בינוי לא צריך לקחת 15 שנה (בלי לחשב את תקופת ההתארגנות של הדיירים). הדיון הנוסף שהעירייה מקיימת הוא דיון סגור ואפילו לא נהיה בו. למה צריך דיון חוזר (שנדחה עבר מספר פעמים) על תוכנית שעמדה כבר כמה פעמים להיות על סף אישור?".

מעיריית תל אביב־יפו נמסר בתגובה כי "לאור בקשתה של חברת המועצה אורנה ברביבאי, אשר ביקשה לדחות את הדיון בשל נסיעה לחו"ל, הוחלט, בהתאם לחוות דעת הייעוץ המשפטי, כי במידה שמתקבלת הסכמה ובקשה משותפת של כל החברים שהגישו את הערר, יידחה הדיון עד למליאה הבאה שתתקיים בהמשך החודש.

"בהמשך לכך, התקבלה פנייה מחברי המועצה אשר הגישו את הבקשה לדיון נוסף, לדחות את הדיון על מנת לאפשר להם להציג את ההתנגדות. יו"ר הוועדה נענה לבקשה, בהתאם לחוות דעת הייעוץ המשפטי, אולם הנחה את המערערים כי זו הפעם האחרונה שהדיון יידחה".

הדיון הנוסף נקבע ל־29.12 וכעת נותר לראות אם סוף סוף תאושר התוכנית.