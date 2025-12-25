רת"א אישרו להכשרת הישוב 10 קומות נוספות למגדל בבית מעריב

חדשות טובות להכשרת הישוב : לאחר שנים של מאבקים בנוגע לגובה מגדל יעקב נמרודי המתוכנן להיבנות על ידי החברה בבית מעריב הישן, רשות התעופה האזרחית (רת"א) החליטה לאשר לחברה את בניית המגדל בגובה של 220 מטר, שיכלול כ-52 קומות.

● החברה שזכתה במכרז הענק לפרויקט דיור להשכרה בתל השומר

● הביקוש קפא, המחירים ירדו: ענף הנדל"ן מסכם שנה מאתגרת, ומה צפוי ב־2026?

הקרקע שעליה מתוכנן לקום מגדל יעקב נמרודי חולשת על 1,712 מ"ר בצומת הרחובות דרך מנחם בגין וקרליבך. עד לסוף שנת 2019 עמד במקום בית מעריב המיתולוגי, אשר היה שייך לחברת הכשרת הישוב, ובסמוך לו היה גם גשר מעריב. הגשר נהרס בשנת 2015, ואילו לבית מעריב ניתנו היתרי הריסה ראשונים בנובמבר 2019 - אז גם החלו עבודות ההריסה.

המאבק שהשתלם להכשרת הישוב

המאבק על גובה מגדל יעקב נמרודי החל בשנת 2018, אז החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל-אביב לאשר למתן תוקף את התוכנית של חברת הכשרת הישוב להקמת מגדל משרדים בצומת בית מעריב. במסגרת ההחלטה לאשר את התוכנית, החליטה הוועדה המחוזית להפחית משמעותית את גובה המגדל שביקשה להקים הכשרת הישוב, מ-60 קומות ובגובה 256 מטרים מעל הים, ל-42 קומות ו-180 מטר מעל לפני הים, בשל התנגדות הרשות לתעופה אזרחית.

כתוצאה הוגשו שני עררים למועצה הארצית לתכנון ובנייה נגד החלטה זו: אחד הוגש מטעם חברת הכשרת הישוב, ובו ביקשה החברה להורות על אישור התוכנית שהופקדה, הכוללת מגדל בן 60 קומות, וזאת בכפוף לאישור הרשות לתעופה אזרחית או הוועדה למר"מ. ערעור נוסף הוגש על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, שטענה מצידה כי להחלטה השלכות רוחב על כל המרחב התכנוני של העיר.

בשנת 2022, ההכרעה הגיעה לסיומה, כאשר בית המשפט העליון קבע כי "החלטת הוועדה למר"מ שלא ניתן לאשר תוכנית להקמת בניין בן 60 קומות בתל אביב, בשל מגבלת הגובה הקבועה בתמ"א 2/4 נתב"ג ובשל מיקומו של הבניין בנתיב גישה אווירי להמראות ונחיתות בנתב"ג, תעמוד על כנה, מבלי שתוטל עליה החובה להגדיר מהן החריגות ממגבלות הגובה שבכוונתה לאשר ביחס לתוכנית עתידית. הגדרה שכזו אינה נדרשת לא לצורך עמידה בחובת ההנמקה, ולא לצורך קיום כל חובה מינהלית אחרת".

עם זאת, הכשרת הישוב המשיכה במאבקה להגדיל את גובה הבניין וציינה גם בדוחותיה הכספים כי היא ממשיכה לפעול מול רת"א לקבלת אישור להגבהת המגדל עד ל-60 קומות יחד עם תוספת שטחים סחירים.

מקבוצת הכשרת הישוב נמסר : "מגדל יעקב נמרודי (בית מעריב לשעבר) הוא פרויקט דגל של החברה. אנו מברכים על כך שרת"א עדכנה את עמדתה והביעה תמיכה בהקמת מגדל בן כ-50 קומות, צעד משמעותי המחזק את החברה ואת הפרויקט. במקביל, בימים אלה פועלת הכשרת הישוב לקידום היתר הבנייה לשטחים העיליים בבניין, לאחר שעבודות הדיפון בתת קרקע הושלמו. הנגישות התחבורתית של הפרויקט לשני קווי הרכבת הקלה תהפוך את הפרויקט לאטרקטיבי ביותר עבור שוכרים".