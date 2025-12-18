בנט: "פרצו לי לטלגרם, צ'אטים ומספרים אמיתיים הופצו"

עדכונים שוטפים

01:12 - בנט: "פרצו לי לטלגרם, צ'אטים אמיתיים הופצו"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודה אמש (רביעי) כי האקרים פרצו לחשבון הטלגרם שלו - והשיגו גישה למספרי טלפונים וצ'אטים. זאת, לאחר שהאקרים איראנים טענו שפרצו למכשיר הטלפון האישי שלו מוקדם יותר אתמול.

"לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ", כתב בנט. "כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ'אטים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".

עוד הדגיש בנט כי הנושא בטיפול גורמי הביטחון, והוסיף: "אויבי ישראל יעשו הכול כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל".

רק בשבוע שעבר פרסם בנט ציוץ ב-X, שבו ציטט דברים שאמר בכנס סייבר בין-לאומי בתל אביב. "דמיינו שאיראן מחדירה בחשאי לישראל מיליון מומחי פריצת סייבר, והם חודרים לכל המערכות שלנו ומחוללים תוהו ובוהו בישראל", כתב רה"מ לשעבר. לקריאת הכתבה המלאה

03:00 - בעקבות הפיגוע הרצחני בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע כי ממשלתו תעבוד על חקיקה חדשה למאבק בפשעי השנאה ובהקצנה הגוברת. במסגרת הרפורמות החדשות, משרד הפנים יקבל סמכויות לבטל אשרות של "אלו המפיצים שנאה"

22:25 - שר החוץ סער: "הרשות הפלסטינית מסווה תשלומים למחבלים כתשלומים לגמלאים של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים"

22:13 - נתניהו הודיע לאמריקאים: אמנה נציג למו"מ עם סוריה שיחליף את דרמר

ראש הממשלה נתניהו אמר לשליח האמריקאי טום ברק בפגישתם ביום שני כי בכוונתו למנות נציג מטעמו למו"מ עם סוריה במקום השר לשעבר רון דרמר, שהוביל את הנושא עד להתפטרותו לפני כמה שבועות - כך לפי שני בכירים אמריקאים שמעורים בנושא.

במהלך הפגישה אמר השליח האמריקאי ברק לנתניהו כי הוא רוצה לחדש את המו"מ על ההסכם הביטחוני עם סוריה, אך ביקש לדעת מי יוביל את המו"מ מהצד הישראלי.

בתחילה סברו האמריקאים שדרמר ימשיך לנהל את המו"מ גם מחוץ לממשלה כשליח מיוחד של נתניהו. אך בכיר אמריקאי ציין כי בפגישה הבהיר נתניהו שדרמר לא יעסוק בנושא וכי ימנה אדם אחר במקומו ויודיע על כך לממשל טראמפ בתוך כמה ימים. לקריאת הכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12