אזהרת שגריר ארה"ב: מודאג מהלך הרוח הרפובליקני נגד ישראל

09:38 - צילם את נמל חיפה ובתי הזיקוק: שב"כ עצר אזרח רוסי בחשד לריגול עבור איראן

08:07 - חסידי ברלנד נכנסו הלילה לקבר יוסף בשכם - דרסו פלסטיני ואז ניסו לברוח

מדובר צה"ל נמסר על האירוע: "כמה אזרחים ישראלים נכנסו הלילה במכוון למרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון, ללא אישור ודרסו פלסטיני שנפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, הם פרקו מהרכב וברחו רגלית מהנקודה. הרכב נתפס ויוסגר למנהל האזרחי בקרוב, כוחות צה״ל עצרו מספר אזרחים ישראלים אשר הועברו להמשך טיפול המשטרה. נדגיש כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק"

00:57 - שגריר ארה"ב מייק האקבי: "מודאג מהלך הרוח נגד ישראל במפלגה הרפובליקנית"

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, מודאג מהקולות נגד ישראל, גם מתוך המחנה שלו - המפלגה הרפובליקנית - והוא אינו שולל אפשרות שמתנהל קמפיין השפעה של מדינה זרה. האקבי הוא תומך מובהק של ישראל ומעריך מאד את הקשר שבין המדינות.

"אני מודאג מהלך הרוח נגד ישראל בקרב חלקים במפלגה הרפובליקנית, בעיקר הצעירים", סיפר השגריר. "זה מסוכן, אני לא מתעלם מזה. הם עושים הרבה יותר רעש מהשפעה אבל זה מדאיג". האקבי סיכם באזהרה מטרידה: "אני חושב שיש מעורבות של ישויות זרות שמתדלקות את הקולות נגד ישראל גם בימין האמריקני". לקריאת הכתבה

03:02 - ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע כי ישיק תוכנית לאומית לאיסוף נשק מאזרחים בעקבות הפיגוע הרצחני בסידני. "אנו צופים כי מאות אלפי כלי נשק ייאספו ויושמדו באמצעות התוכנית", אמר במסיבת עיתונאים

02:06 - שגריר בריטניה בישראל סיימון וולטרס ערך אירוע הדלקת נרות של קרן קמ"ח בביתו, והתייחס לאנטישמיות הגואה באירופה. הוא סיפר על מאבקה של הממשלה הבריטית בתופעה, כשלדבריו הושקעו 10 מיליון ליש"ט נוספים לחיזוק אמצעי האבטחה סביב מוסדות יהודיים. כמו כן, ציין שבלונדון מקדמים חקיקה חדשה שתטפל במחאות מחוץ לבתי תפילה, והדגיש שהמשטרה הבריטית פועלת לתגבר את סיורי הביטחון באירועי החנוכה בממלכה

22:44 - ישראל תעלה את דרג ההשתתפות שלה במו"מ עם לבנון. בפגישה שתתקיים מחר בנאקורה ישתתף סגן ראש המל"ל ד"ר יוסי דרזנין, כך לפי שני מקורות המעורים בפרטים. מדובר במפגש ישיר שני בין הצדדים. מהצד הלבנוני ישתתף השגריר סימון כראם ומהצד האמריקני הדיפלומטית מורגן אורטגוס. מקור שמעורה בפרטים אמר כי באופן רשמי הפגישה עוסקת בשת"פ כלכלי בגבול, אך באופן פחות רשמי היא עוסקת בנסיון לבלום את חידוש המלחמה

21:20 - טראמפ אומר שנתניהו רוצה לפגוש אותו בפלורידה "אבל עוד לא קבענו זאת סופית. הוא כנראה יבוא". כנשאל האם גם נשיא מצרים א-סיסי יגיע, השיב: "הוא חבר שלי ואשמח לפגוש אותו גם כן"

20:36 - העיתון א-שרק אל-אווסט דיווח מפי מקורות בחמאס כי התנועה התמודדה עם קשיים ועיכובים בתשלום המשכורות לפעיליה בשל "תנאים ביטחוניים". עם זאת, המקורות טענו כי חמאס חזר לשלם את המשכורות לפעיליה באופן חלקי

