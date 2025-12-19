סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:15

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בעליות. מדד הנייקי מוסיף לערכו כ-1.3%, הקוספי בדרום קוריאה מתחזק בכ-0.8%, ההנג סנג בהונג קונג עולה בכ-0.7% ובשנגחאי העליות מעט מתונות יותר ועומדות על כ-0.3%.

האירוע המרכזי היום באסיה הוא החלטת הבנק המרכזי של יפן להעלות את הריבית במדינה ל-0.75%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. הבנק אף מסר כי הריביות הריאליות צפויות להישאר "שליליות משמעותית". במקביל, האינפלציה ביפן ירדה ל-2.9% בנובמבר. בעקבות ההחלטה, התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל-10 שנים עלתה בכ-5 נקודות בסיס ל-2.019%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1999.כמו כן, הין נחלש ב-0.32% ל-156.01 מול הדולר ומדד הנייקי כאמור רושם עליות.

בשוק המט"ח, הדולר ממשיך להיחלש ושערו עומד כעת על 3.20 שקלים - ירידה של 0.25%. מתחילת החודש נחלש הדולר בכ-1.8% ובשלושת החודשים האחרונה הוא כבר רושם ירידות של כ-3.9%.

אתמול, וול סטריט רשמה התאוששות מרשימה שהחזירה את האופטימיות לשווקים, לאחר שבוע קשה, בזכות שילוב של נתוני אינפלציה מעודדים וביצועים חזקים במגזר השבבים. המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.14%, S&P 500 עלה ב-0.79% ונאסד"ק קפץ ב-1.38%. הנעילה הירוקה של S&P 500 שברה רצף של ארבעה ימים בהם המדד רשם ירידות.

העליות הגיעו לאחר הודעה כי האינפלציה השנתית בארה"ב ירדה בנובמבר ל-2.7% - הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי - לעומת ציפיות ל-3.1%. גם האינפלציה הליבתית ירדה ל-2.6%, הרמה הנמוכה ביותר מאז מרץ 2021.

היום, לעומת זאת, צפוי להיות יום תנודתי במיוחד - זהו יום פקיעת אופציות "quadruple witching" הגדול ביותר בהיסטוריה, עם יותר מ-7.1 טריליון דולר של אופציות שפוקעות. בינתיים, החוזים העתידיים על וול סטריט מראים מגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק מתחזק בכ-0.2%, הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2% ו-S&P500 נותר יציב.

נראה שהמגמה המעורבת תגיע גם לאירופה בפתיחת המסחר. החוזים העתידיים על הדאקס יורדים כעת בכ-0.3%, הקאק מתחזק ב-0.57% במסחר המוקדם והפוטסי נותר יציב. זאת, לאחר שאתמול אירופה התעסקה בעיקר בהחלטות הריבית השונות. הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית על 2%, בנק אנגליה הוריד אותה ל-3.75% - הרמה הנמוכה ביותר מזה 3 שנים - ובנורבגיה נותרה הריבית ללא שינוי, תוך שהכלכלנים במדינה סבורים שהקיצוץ יגיע רק בקיץ הבא.

בשוק הקריפטו, הביטקוין מתחזק הבוקר בכ-0.56% וערכו נע כעת סביב 87 אלף דולר. בשיאו עמד המטבע על 124 אלף דולר, ואת שנת 2024 הוא סיים ברמה של 93 אלף דולר למטבע.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים היום קלות. זאת, לאחר שאתמול הן עלו בעקבות הערכת המשקיעים לסנקציות נוספות מצד ארה"ב על רוסיה. המחיר לחבית ברנט יורד היום בכ-0.25% ל-59.7 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידות לרמה של 4,355 דולר.