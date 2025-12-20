עשרות מטרות הותקפו בזו אחר זו: ארה"ב פתחה במבצע בסוריה

עדכונים שוטפים

07:07 - "מתקפת עין הנץ": ארה"ב פתחה בגל תקיפות נרחב בסוריה

צבא ארה"ב פתח בגל תקיפות נרחב הלילה (בין שישי לשבת) נגד יעדי ארגון דאעש ברחבי סוריה. המבצע, שקיבל את השם "מתקפת עין הנץ", נפתח בעקבות האירוע הקטלני שאירע בשבוע שעבר בעיר תדמור שבו נהרגו שני חיילי צבא ארה"ב ומתורגמן . לפי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, במבצע השתתפו מטוסי קרב של חיל האוויר הירדני. בכיר אמריקני מסר שארה"ב עדכנה את ישראל מראש על התקיפות בסוריה.

זמן קצר לאחר תחילת התקיפות, פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו, ה-Truth Social: "בעקבות הרצח האכזרי של פטריוטים אמריקנים אמיצים בידי דאעש בסוריה אני מודיע בזאת כי ארצות הברית מבצעת פעולת תגמול חמורה ביותר, בדיוק כפי שהבטחתי, נגד הטרוריסטים הרצחניים האחראים לכך".

לדבריו, "אנו תוקפים בעוצמה רבה מעוזים של דאעש בסוריה - מקום שטבול בדם וסובל מבעיות רבות, אך כזה שיש לו עתיד מזהיר אם ניתן יהיה למגר את דאעש. ממשלת סוריה, בראשות אדם שפועל במרץ רב להשיב את הגדוּלה לסוריה, תומכת בכך באופן מלא".

התקיפות האמריקניות התבצעו במספר מוקדים ברחבי סוריה, בהם אזורי א-ראקה, דיר א-זור וחומס. על פי דיווחים בכלי תקשורת בארה"ב, גל התקיפות נערך כמה שעות, וכלל שימוש במטוסי קרב מסוג F-15 ו-A-10, מסוקי אפאצ'י ורקטות מדגם HIMARS. במהלך המבצע הותקפו 70 מטרות באמצעות 100 פצצות מדויקות שהוטלו ע"י מטוסי הקרב האמריקנים וכן מתקיפות באמצעות מסוקי קרב וארטילריה. לכתבה המלאה

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT - U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

06:03 - איראן: גבר הוצא להורג לאחר שהורשע בריגול למען ישראל ובקשרים עם קבוצות אופוזיציה, כך לפי סוכנויות הידיעות במדינה

