עשרות מטרות הותקפו בזו אחר זו: ארה"ב פתחה במבצע בסוריה
הפסקת אש | סיקור שוטף

עשרות מטרות הותקפו בזו אחר זו: ארה"ב פתחה במבצע בסוריה

עשרות יעדים של דאעש הותקפו מהאוויר ברחבי המדינה • המבצע נפתח בתגובה על המארב בתדמור שבו נהרגו שני חיילים אמריקנים ומתורגמן • אחרי תחילת המתקפה טראמפ כתב: "ארה"ב מבצעת פעולת תגמול חמורה ביותר" • לדברי נשיא ארה"ב, גם ממשלת סוריה תומכת במהלך • מטוסי קרב של חיל האוויר הירדני השתתפו במבצע גם כן

פורסם: 08:05 עודכן: 08:25
רכב של צבא ארה''ב בצפון-מזרח סוריה, ארכיון / צילום: ap, Baderkhan Ahmad
רכב של צבא ארה''ב בצפון-מזרח סוריה, ארכיון / צילום: ap, Baderkhan Ahmad

עדכונים שוטפים

07:07 - "מתקפת עין הנץ": ארה"ב פתחה בגל תקיפות נרחב בסוריה

צבא ארה"ב פתח בגל תקיפות נרחב הלילה (בין שישי לשבת) נגד יעדי ארגון דאעש ברחבי סוריה. המבצע, שקיבל את השם "מתקפת עין הנץ", נפתח בעקבות האירוע הקטלני שאירע בשבוע שעבר בעיר תדמור שבו נהרגו שני חיילי צבא ארה"ב ומתורגמן . לפי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, במבצע השתתפו מטוסי קרב של חיל האוויר הירדני. בכיר אמריקני מסר שארה"ב עדכנה את ישראל מראש על התקיפות בסוריה.

זמן קצר לאחר תחילת התקיפות, פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו, ה-Truth Social: "בעקבות הרצח האכזרי של פטריוטים אמריקנים אמיצים בידי דאעש בסוריה אני מודיע בזאת כי ארצות הברית מבצעת פעולת תגמול חמורה ביותר, בדיוק כפי שהבטחתי, נגד הטרוריסטים הרצחניים האחראים לכך".

לדבריו, "אנו תוקפים בעוצמה רבה מעוזים של דאעש בסוריה - מקום שטבול בדם וסובל מבעיות רבות, אך כזה שיש לו עתיד מזהיר אם ניתן יהיה למגר את דאעש. ממשלת סוריה, בראשות אדם שפועל במרץ רב להשיב את הגדוּלה לסוריה, תומכת בכך באופן מלא".

התקיפות האמריקניות התבצעו במספר מוקדים ברחבי סוריה, בהם אזורי א-ראקה, דיר א-זור וחומס. על פי דיווחים בכלי תקשורת בארה"ב, גל התקיפות נערך כמה שעות, וכלל שימוש במטוסי קרב מסוג F-15 ו-A-10, מסוקי אפאצ'י ורקטות מדגם HIMARS. במהלך המבצע הותקפו 70 מטרות באמצעות 100 פצצות מדויקות שהוטלו ע"י מטוסי הקרב האמריקנים וכן מתקיפות באמצעות מסוקי קרב וארטילריה. לכתבה המלאה

06:03 - איראן: גבר הוצא להורג לאחר שהורשע בריגול למען ישראל ובקשרים עם קבוצות אופוזיציה, כך לפי סוכנויות הידיעות במדינה

פורסם לראשונה ב-N12