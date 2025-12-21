אחרי שקבוצת בזלת קרסה: מניית אינטרקיור צונחת במסחר בת"א

מניית חברת הקנאביס אינטרקיור , אשר מגדלת ומשווקת מוצרי קנאביס, נפולת היום (א') ב-10% כתוצאה מנפילת קבוצת החברות בזלת, אשר הייתה מפעל העיבוד והאריזה של אינטרקיור וגם רכשה ממנה חומרי גלם למוצריה.

בזלת נכנסה בשבועות האחרונים להקפאת הליכים. על-פי דיווחיה של אינטרקיור, בזלת חייבת לה 27 מיליון שקל. מלבד עצם החוב שלא ברור מה יעלה בגורלו, אינטרקיור תצטרך כעת למצוא ספק אחר בתחום האריזה למוצרים שעד כה נארזו אצל בזלת.

בעקבות ההודעה שוויה של אינטרקיור עומד על כ-231 מיליון שקל, והיא משלימה ירידות של 28% מתחילת השנה. זאת, דווקא אחרי שבוע שבו רשמה מניית החברה תנועה יפה כלפי מעלה.

חזרה לצמיחה

אינטרקיור היא מובילת שוק הקנאביס הרפואי בישראל. היא הייתה בתנופת צמיחה משמעותית עם תזרים מזומנים חיובי גבוה עד ל-7 באוקטובר 2023, אז נפגע מתקן הייצור של החברה בניר עוז, חלק מעובדיה נרצחו או נחטפו, ומאוחר יותר המפעל הולאם והפך למתקן של צה"ל עבור התארגנות לפעילותו בעזה.

רק במהלך 2025 דיווחה אינטרקיור על חידוש הפעילות במפעל. השמשת המפעל מחדש התאפשרה רק לאחר שהחברה גייסה 66 מיליון שקל בסוף 2024 בהובלת צחי חג'ג', לאחר שלא קיבלה את הפיצוי עבור הנזק למפעל ממס רכוש.

דוחות אינטרקיור למחצית הראשונה של 2025 העידו כי היא חזרה לצמיחה: היא רשמה במחצית זו הכנסות של 130 מיליון שקל, גידול של 15% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. אולם לעומת רבעוני צמיחה רבים לפני המלחמה, היא רשמה הפסד של 1.8 מיליון שקל במחצית (אך EBITDA חיובי של 12.5 מיליון שקל). תזרים המזומנים היה גם הוא חיובי במחצית, כ-12 מיליון שקל.

אינטרקיור מגדלת ומשווקת קנאביס בישראל, אך בחרה לפעול בשוק הישראלי ללא מתקן עיבוד ואריזה, לאחר שהעריכה כי רכיב זה בתהליך הוא הפחות רווחי, בעיקר בעבר כאשר התחרות בתחום הזה הייתה רבה. ואכן, כמה מן החברות שעיקר פעילותן היה מפעל הייצור - כמו יוניבו, BOL וכעת גם בזלת - קרסו בזו אחר זו. אך כאמור, הקריסה של בזלת משפיעה גם על אינטרקיור.

בזלת צברה חוב כולל של כ-150 מיליון שקל. נציין כי חברת שיח מדיקל , החברה השנייה בגודלה בשוק הקנאביס הישראלי, אשר מחזיקה גם היא מפעל בבעלותה, נותרה עם חוב פתוח של בזלת אליה בהיקף של 4.8 מיליון שקל, וציינה כי חוב זה אינו אמור להשפיע בצורה משמעותית על פעילותה. גם מנייתה לא נפגעה. חברת טוגדר , הנסחרת גם היא בבורסה בתל אביב, לא דיווחה על חובות אליה מצד בזלת.

הקלה בהגבלות

ההודעה מגיעה בתקופה בה השוק האמריקאי הולך ונפתח בפני החברות הישראליות. ממשל טראמפ הודיע השבוע על השלמת המהלך להעברת הקאנביס מקטגוריה 1 של הסמים המסוכנים לקטגוריה 3. השינוי פותח אפשרות להקלת ההגבלות על שיווק הקנאביס בארה"ב, שעד כה אושר ברמה של מדינות מסוימות אך לא ברמה הפדרלית.

המיקום של הקנאביס באזור האפור הזה מנע מחברות נסחרות בנאסד"ק, כמו אינטרקיור, לשווק את מוצריהן בארה"ב, וכן הקשה על גיוס כספים לתחום מבנקים מובילים והגביל תקציבי מחקר ומעורבות של חברות פארמה. כעת התקווה היא שהתחום ינסוק, ואינטרקיור הביעה בעבר כוונה ליהנות מן השינוי הזה.

לאינטרקיור יש פעילות ייצור מחוץ לישראל, וייתכן שהיא תשתמש בה כדי לספק את מוצריה בהיעדר שירותי אריזה מבזלת. יש לה גם הסכמים עם חברות קנאביס בחו"ל, המאפשרים לה לרכוש ולשווק את מוצריהן בישראל ובעולם. כיום יש לאינטרקיור פעילות מועטה באירופה, ורוב השוק שלה הוא בישראל - יבוא וייצור מקומי.

לקראת הכניסה האפשרית לשוק האמריקאי, אינטרקיור רכשה בספטמבר האחרון את חברת בוטניקו מגדלת מוצרי קנאביס מובילים, וזאת תמורת כ-10% ממניות אינטרקיור. כמה שמות מעניינים מעורבים בחברה, ביניהם גיא בן ארצי, אחיינה של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו. המותגים של החברה גדלים במתקן השייך ליאיר קז, מייסד להקת "הג'ירפות", כך על-פי מגזין "קנאביס".