קרן ג'נריישן קפיטל , המשקיעה במיזמי תשתית בישראל ובעולם, הכריזה היום על הקמת חברה בשם BlueGen Waste Management. החברה תאחד את שלל הפעילויות של ג'נריישן בתחום הפסולת, כולל הגדלה משמעותית של ההחזקה שלה ב"דקל תשתיות" (הכוללת בין היתר את מתקני גרינט ירושלים, גרין דקל בחירייה וגרינסויל ברמת חובב), לאחר שקנתה כמעט את כל המניות מידי YSB (קבוצת האחים יעקובי), והכניסה את בנק לאומי כשותף.

ג'נריישן השתלטה על פעילות הפסולת שהוחזקה במשותף עם YSB, והיא מאחדת אותה יחד עם חברות טיפול בפסולת נוספות בשליטתה לכדי "פלטפורמת פסולת אינטגרטיבית". בתמורה לקנייה, בלוג'ן בשליטת קרן ג'נריישן תשלם 70 מיליון שקל ל- YSB, מה שיביא אותה ל-84% שליטה. פעילות זו אוחדה עם שאר פעילויות הטיפול בפסולת של ג'נריישן, וכעת היא פועלת באספקת שירותים לרשויות המקומיות, מקבלת כספים לפי חוק אחריות יצרן במחזור בקבוקים ואריזות, ומוכרת תוצרי מחזור בשוק. על פי הדוח של ג'נריישן לרבעון השלישי של 2025, היא צופה להגיע ל-EBITDA של 270 מיליון שקל ב-2028, עלייה של 190% לעומת המצב הקיים.

ג'נריישן דיווחה לאחרונה על מזכר הבנות עם לאומי פרטנרס להשקעה בחברה החדשה, במסגרתה לאומי תשקיע 171 מיליון שקל בתמורה ל-15% בחברה החדשה, כלומר שווי החברה מוערך ב-1.1 מיליארד שקל. היא תפעל בתחום הפסולת הביתית, נייר וקרטון, אריזות ובקבוקים ופסולת צמיגים. לדבריה בדוח של הרבעון השלישי "נכסי הפסולת של הקרן פועלים לכל אורך שרשרת הערך, במגוון רב של סוגי פסולות ונהנים מתזרימים יציבים לטווח ארוך".

על פי הודעת קרן ג'נריישן, "תחום הפסולת בישראל נמצא בשנים האחרונות בתהליך שינוי משמעותי שהולך ומואץ על רקע הגידול בהיקפי הפסולת המיוצרת, הרגולציה הסביבתית ובשל הצורך הדחוף להקטין משמעותית את שיעורי ההטמנה אשר נמצאים כיום הרחק מאחורי המדינות המפותחות". הם מקווים שהאיחוד החדש יביא לפעילות אינטגרטיבית של כלל התחומים יחד, ובכך להציף ערך רב יותר. ארז בלשה, מנכ"ל ומייסד ג'נריישן אמר ש"העסקה מהווה מהלך אסטרטגי נוסף, שיאפשר לנו להציף ערך בטווח הקצר, הבינוני והארוך, בתחום בעל פוטנציאל רב".