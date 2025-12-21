ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אחרי 16 שנה: מנכ"ל ויתניה עופר זיו עוזב את תפקידו. זה המחליף שלו
אחרי 16 שנה: מנכ"ל ויתניה עופר זיו עוזב את תפקידו. זה המחליף שלו

עופר זיו יסיים את תפקידו כמנכ"ל חברת הנדל"ן ויתניה בסוף מרץ 2026, ובמקומו ייכנס לתפקיד יריב בר-דעה, ששימש בתפקידו האחרון כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בגב-ים • מטעם ויתניה לא צוינה הסיבה לסיום כהונתו של זיו כמנכ"ל

מאיה לוין 16:00
עופר זיו, מנכ''ל ויתניה הפורש / צילום: דורון סהר

חברת הנדל"ן ויתניה נפרדת מהמנכ"ל הוותיק עופר זיו, שהחליט לפרוש מתפקידו לאחר 16 שנים. זיו יסיים את תפקידו בסוף חודש מרץ 2026, ובמקומו ייכנס לתפקיד יריב בר-דעה.

זיו כיהן כמנכ"ל ויתניה מאז שנת 2009, לאחר שכיהן כמשנה למנכ"ל דלק נדל"ן ושימש כמנהל חטיבת המגורים בסולל בונה וכסמנכ"ל חברת נכסי אזורים.

מטעם ויתניה לא צוינה הסיבה לסיום כהונתו של זיו כמנכ"ל. זיו עצמו מסר כי "לאחר קרוב לשני עשורים בהם הובלתי את חברת ויתניה, אסיים בקרוב את תפקידי כמנכ"ל החברה עם תחושת סיפוק גדולה. ויתניה היא חברת נדל"ן עם רקורד עשייה מרשים, איכותית ויציבה. במהלך השנים הגענו בויתניה לפסגות רבות והוכחנו איתנות ויכולות משמעותיות, ואני רוצה להודות לעובדי החברה, להנהלה ולבעליה על עבודתם המקצועית ועל מחויבותם להצלחת החברה לאורך השנים".

את זיו יחליף כאמור יריב בר-דעה, שייכנס לתפקיד מנכ"ל ויתניה בתחילת אפריל 2026. בר-דעה כיהן במספר תפקידים בכירים בעולם הנדל"ן ב-20 שנה האחרונות, כאשר בתפקידו האחרון כיהן במשך חמש שנים כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בחברת גב-ים. לפני כן שימש סמנכ"ל בחברת אקרו נדל"ן וכמנהל פיתוח עסקי ומנהל שיווק בקבוצת ב.ס.ר, שם עבד במשך תשע שנים. לבר-דעה מיש תואר ראשון במינהל עסקים בהתמחות מימון וניהול סיכונים מאוניברסיטת רייכמן.

 יריב בר דעה / צילום: סיון פרג

חברת ויתניה, שבשליטת משפחת אונגר, נסחרת בבורסת תל אביב לפי שווי שוק של 1.1 מיליארד שקל. לפני כחודשיים הגדיל רמי אונגר את החזקתו בחברה ל־62.4% באמצעות יבואנית הרכב טלקאר שבשליטתו, לאחר שרכש את החזקותיהם (7.5%) של מודי כידון ומשה תאומים, בעלי חברת הפרסום גיתם, וזאת למרות שויתניה הניבה ביצועי חסר בהשוואה למדד ת"א נדל"ן מניב ישראל. כך, בשנה האחרונה ירדה מניית ויתניה בכ-9.3%, בעוד ת"א מניב ישראל עלה ביותר מ30%.