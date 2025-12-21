ונצואלה נוקטת כבר תקופה ארוכה בשיטה דומה לזו של רוסיה ואיראן כדי לעקוף את הסנקציות האמריקאיות על תעשיית הנפט שלה, ועושה שימוש ב"צי צללים" של כלי שיט ישנים כדי להוביל נפט גולמי ללקוחות. אלא שמצור הנפט החלקי שהטיל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיים להרוס את השוק השחור הזה, שלדברי גורמים אמריקאים "ממלא את כיסיו של מנהיג ונצואלה ניקולס מדורו".

גורמים אמריקאים אמרו לוול סטריט ג'ורנל שהצבא מתמקד ברשת של ספינות שמשרד האוצר האמריקאי כבר הטיל עליהן סנקציות. "מכליות אלה מהוות כ־70% מיצוא הנפט של ונצואלה, שנשלח בעיקר לקונים באסיה המשלמים במטבעות קריפטוגרפיים", אמר הכלכלן הוונצואלי אסדרובל אוליברוס ברדיו הציבורי של המדינה ביום רביעי.

נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו / צילום: Reuters, Leonardo Fernandez Viloria

לדברי אוליברוס, אובדן הגישה לרשת הספינות יפחית את ההכנסות של ונצואלה בכ־8 מיליארד דולר בשנה. כבר כעת, מספר מכליות שהוטלו עליהן סנקציות כבר הסתובבו וחזרו כדי לא להיתקל במשט חיל הים האמריקאי בקריביים.

ונצואלה רגישה יותר לאמברגו נפט

על פי ההערכות, כ־75 מכליות שטות במימי ונצואלה ומחציתן נמצאות ברשימה השחורה של משרד האוצר האמריקאי של כלי שיט מפרי סנקציות; כ־25 מהן משמשות בדרך כלל ליצוא נפט גולמי.

כעת, ונצואלה רגישה יותר לאמברגו נפט. זאת משום שהיא אינה מעצמה צבאית כמו רוסיה או איראן, שמתמודדות גם הן עם סנקציות נפט אמריקאיות נוקשות שנאכפות באופן רופף. מדורו ועוזריו גינו את פעולות ארה"ב ותיארו אותן כחלק ממאמץ להפיל את הממשלה ולבזוז את עתודות הנפט של ונצואלה. קראקס גם האשימה את וושינגטון בגניבה, לאחר לכידת מכלית שהובילה 1.9 מיליון חביות נפט גולמי ונצואלי לקובה בשבוע שעבר.

המספרים מאחורי שוק הנפט של ונצואלה 900

אלף חביות

מייצרת ונצואלה בכל יום 70%

מיצוא הנפט מתבצע באמצעות מכליות 8

מיליארד דולר בשנה

הפסד הכנסות מוערך, בשל המצור 700%

תחזית לאינפלציה בשנה הבאה, לפי קרן המטבע הבינלאומית

בנאום שנשא ביום רביעי דחה מדורו את טענותיו האחרונות של טראמפ, שלפיהן ונצואלה גנבה אדמות ונפט מארה"ב. "הסחר בנפט שלנו ובכל משאבי הטבע שלנו יימשך, ויגיע לכל מקום", אמר מדורו. "מאות על גבי מאות של שנים, העם הריבוני של ונצואלה יהיה הבעלים המוחלט של הארץ, של האדמה ושל כל עושרה". בינתיים, בחברת הנפט הלאומית של ונצואלה טוענים כי המשלוחים שלה נמשכים "עם ביטוח מלא, גיבוי טכני וערבויות תפעוליות".

כלי שיט עושים אתם דרכם חזרה

בשבועות האחרונים קרא טראמפ למדורו לפרוש מתפקידו וכי "ימיו ספורים". הוא גם הגביר את הפעילות הצבאית מול חופי ונצואלה, לרבות יותר מ־20 תקיפות על סירות נושאות סמים לכאורה, שבהן נהרגו עשרות בני אדם. עם זאת, טראמפ לא קישר במפורש את פעולותיו לשינוי המשטר בוונצואלה. הוא אמר כי תקיפות צבאיות אמריקאיות על ונצואלה עצמה יגיעו בקרוב.

ניתוק זרם המכליות שהוטלו עליהן סנקציות יהווה מכה להונו האישי של מדורו ולכסף שבו הוא משתמש כדי להעשיר את המעגל הקרוב שלו. יתרה מכך, הוא עשוי להרוס את כלכלת המדינה.

כלכלנים מזהירים כי אכיפה מחמירה מצד ארה"ב תפגע בכלכלת המדינה, תגביר את המחסור במזון ובדלק במדינה התלויה במידה רבה ביבוא, ובה בעת תגרום להחרפת האינפלציה, אשר לפי הערכת קרן המטבע הבינלאומית תגיע לכמעט 700% בשנה הבאה.

ונצואלה שואבת כ־900 אלף חביות נפט ביום, כמות רחוקה מאוד מן השיא של 3.5 מיליון חביות ביום ששאבה בסוף שנות ה־90. כעת, הנפט היחיד שאינו נתון לסנקציות היוצא מן המדינה מובל על ידי חברת שברון, שנהנית מפטור מצומצם מן ההגבלות הפיננסיות שארה"ב מטילה.

כדי לשלוח נפט בעצמה, ונצואלה נעזרת במה שמכונה "צי צללים" המונה 900 כלי שיט, שפותח על ידי איראן כשהוטלו עליה סנקציות כבדות לפני יותר מעשור, ולאחר מכן נעשה בו שימוש על ידי רוסיה לאחר תחילת מלחמת אוקראינה. הרשת מנצלת מכליות ישנות שלפעמים מפליגות תחת דגל מדינה באופן שקרי, מעבירות נפט גולמי בין ספינות כדי להסתיר את מקורו.

הסנקציות האמריקאיות מרתיעות בדרך כלל את סוחרי הנפט הגלויים, אך השוק השחור שגשג. כעת, כשארה"ב מאיימת לאכוף את הסנקציות בחומרה, נראה שחלק מצי הצללים שוקל מחדש את התנהלותו.

רק ביום שני Bella 1, כלי שיט שהפליג לוונצואלה מאיראן, ביצע פניית פרסה פתאומית. המכלית, שנתונה לסנקציות אמריקאיות בשל הובלת נפט של טהרן בעבר, שינתה שוב את מסלולה ביום רביעי לכיוון דרום אמריקה, וציינה את קוראסאו כיעדה.

שיבושים נוספים בהובלת נפט התרחשו ב־29 בנובמבר, היום שבו אמר טראמפ כי יש להתייחס למרחב האווירי של ונצואלה כסגור, אמירה המהווה הסלמה משמעותית. באותו יום, מכלית ה־Star Twinkle 6 הנושאת את דגל פנמה, החלה להתעכב בקריביים, עמוסה ב־830 אלף חביות של נפט ונצואלי קל. על הספינה, שבדרך כלל מספקת נפט ונצואלי לסין, הוטלו סנקציות אמריקאיות במאי בשל הובלת נפט גולמי איראני בעבר.

בארה"ב "לא צופים התנגדות"

עם 11 ספינות מלחמה אמריקאיות בקריביים, לממשל טראמפ יש המשאבים לאכוף הסגר, אומרים מומחים. משחתות של חיל הים, שהן בעלות יכולת תמרון גבוהה ונושאות נשק רב עוצמה, ישמשו ככל הנראה ליירוט של מכליות נפט ולליווין לאזור כינוס ייעודי. לאחר שהמכליות יגיעו לאזור ריכוז, מסוקים צבאיים יוכלו לסייר באזור כדי לוודא שהמכליות עומדות בדרישות ההסגר, אומרים המומחים.

"לחיל הים יש תהליך שלם לאופן שבו יש להיצמד לצד של ספינה" וליירט אותה, אמר בריאן קלארק, אסטרטג ימי במכון הדסון. מלחים אמריקאים ישתמשו באמצעים פסיביים ויצרו קשר עם המכלית באמצעות מכשיר קשר בערוץ רדיו בינלאומי. אם המכלית לא תציית, אפשר לנקוט אמצעים אקטיביים יותר, כמו חסימת הדרך של הספינה ליעדה.

"לא צופים התנגדות כלשהי, כי מפעילי המכליות הללו הם רק אנשים שנשכרו לתפעל מכליות, ואין להם מה להרוויח אם הם יילחמו באחת מקבוצות הפיקוח הללו", אמר קלארק. אם מכלית מתנגדת בכל זאת לדרישות ההסגר האמריקאיות, צוותים מיוחדים כמו נחתים, יחידת הקומדו הימי של הצי האמריקאי ויחידות אכיפת החוק של משמר החופים יוכלו להיקרא אל הספינה, הוסיפו המומחים.

עם זאת, אכיפה מלאה של הסגר או מצור היא קשה, וייתכן שיידרש זמן עד שתהיה לכך השפעה, מה שיאריך את המבוי הסתום. "מדורו עשוי למצמץ רק אם האיום בפעולה צבאית יהיה אמין", אמר ביום רביעי ניקולס ווטסון, מנהל בחברת ייעוץ הסיכונים Teneo.