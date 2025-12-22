חברת הגז הישראלית ניו-מד , השותפה הגדולה ביותר במאגר לוויתן, החלה בקידוח אקספלורציה בשני מאגרי גז פוטנציאליים בבולגריה, בשווי פוטנציאלי של עשרות מיליארדי דולרים. אם היא תמצא שם גז, היא תוכל להפוך לספקית משמעותית עבור הבלקן כולו, וכך להפוך לשחקנית משמעותית בשוק האירופי היקר. לכך יש השפעה כלכלית על אירופה ועל החברה, כמו גם השפעה גיאופוליטית של חברה ישראלית כספקית גז. הקידוח מתבצע יחד עם החברה הרומנית OMV פטרוליום.

שני הפרוספקטים (מאגרי גז פוטנציאליים) הם וינק, בו יכולים להימצא כ-57 BCM, בסיכויי הצלחה מוערכים של 43%, וקרום בו יכולים להימצא 110 BCM בסיכויי הצלחה של 32%, עם פוטנציאל נוסף ל-53 BCM בסיכויי הצלחה נמוכים של 22% בלבד. חיזוי כמות המשאבים והסיכוי למצוא אותם ניתנו על ידי חברה בלתי תלויה בשם NSAI. אלו מאגרים קטנים יחסית בהשוואה למאגרי ענק כמו תמר ולוויתן בישראל, אך בשל מחירי הגז הגבוהים באירופה (11 דולר ליחידת חום, לעומת 4.5 בישראל) - הם צפויים להיות רווחיים במיוחד. זאת כמובן רק במידה ויימצא שם גז בפועל, מה שנדע עוד כ-60 יום, ברגע שיתקבלו תוצאות הקידוח.

בחישוב תוחלת פשוט של הכמויות הפוטנציאליות חלקי הסיכוי למצוא אותן, מדובר בכ-72 BCM. כלומר, תחת הנחה של מחיר גז של 300 מיליון דולר ל-BCM, מדובר על מאגרי גז בשווי של מעל 21 מיליארד דולר. אך כמובן, עד שיתבררו התוצאות המדויקות של המאגרים, השווי הזה יכול לעלות או לרדת דרמטית. גם מחיר הגז בעתיד ישפיע כמובן על שווי המאגרים הפוטנציאליים הללו.

כל צורכי האנרגיה של בולגריה ועודף לייצוא

שני הקידוחים מתבצעים כחלק מזיכיון "חאן אספרוך", על שם מייסד האימפריה הבולגרית הראשונה בימי הביניים המוקדמים. אם שני הגילויים יצליחו, תהיה לכך השפעה דרמטית על בולגריה, והשפעה מסוימת על האיחוד האירופי כולו: מדובר במספיק גז כדי לספק את כל צורכי האנרגיה של בולגריה, ועוד להשאיר עודף לייצוא לשאר אירופה. כבר היום יש צינור גז המחבר את בולגריה ליוון, את יוון לאיטליה, ומשם ניתן להזרים גז לאיחוד האירופי כולו. השוואה אחרת היא ליבוא הגז האירופי מנורבגיה, שהתעצם מאוד עם הפלישה הרוסית לאוקראינה. אם יגלו גז בשני המאגרים, הדבר שווה לשנתיים מלאות של יבוא גז מנורבגיה.

בישראל, ניו-מד אמורה להתחיל לחפש גז במי הים התיכון לאחר שזכתה במכרז עוד באוקטובר 2023, יחד עם BP הבריטית וסוקאר האזרית, אך החיפוש התעכב משמעותית בשל המלחמה והעיכוב במתן היתר היצוא, שניתן בסוף השבוע שעבר לאחר הסכמה על התחייבויות לאספקת גז זול למשק המקומי. כרגע, השלב המוקדם של החיפוש בישראל (סקירה סייסמית) צפוי להתחיל במחצית הראשונה של 2026.

בתגובה לתחילת קידוחי החיפוש בפועל, יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד אומר: "אנו מתקדמים בבחינת הפוטנציאל הגלום בים השחור וקידוח האקספלורציה הראשון שיתחיל בקרוב מסמן עבור ניו-מד אנרג'י אבן דרך חשובה בהרחבת פעילותנו אל עבר השוק באירופה".