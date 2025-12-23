חנוכה שמח בצפון: ענף בתי הקפה והמסעדות רשם זינוק במכירות

בין מבצעי סוף השנה למופעי הילדים והסופגניות, שבוע החנוכה תרם לעלייה בפעילות העסקית של ענף הקמעונאות הישראלי - שלפי מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי ואת התנהגות הצרכנים, צמחה בכ־10% בהשוואה לשבוע הקודם.

המרוויחים המרכזיים מהחג הם הקניונים והמרכזים המסחריים הפתוחים, והענפים שרשמו את העליות הגדולות ביותר במחזורי הקניות הם מוצרי החשמל, האופטיקה והמחשבים. גם ענף בתי הקפה והמסעדות רשם עלייה דו־ספרתית, כחלק ממגמת הבילוי מחוץ לבית במהלך החג.

בפילוח לפי תתי־ענפים, תחום בתי הקפה עלה במהלך חנוכה ב־16% בכל הארץ, בעוד באזור הצפון נרשמה עלייה חדה של 33%. תחום המסעדות עלה ב־11% ברחבי הארץ לעומת 23% בצפון, ובתחום המזון המהיר נרשמה עלייה של 11% ברחבי הארץ לעומת 19% בצפון.

ענף האופנה וההנעלה, שבמהלך נובמבר ידע כמה שבועות של ירידות - בין היתר בשל מבצעי העומק באתרים הבינלאומיים, ובשל מזג אוויר הקיצי - מציג החודש התאוששות ניכרת. הגעת החורף הובילה צרכנים לחנויות הפיזיות, ואחרי עלייה של כ־12% במחזור הקניות בשבוע שעבר, השבוע נרשמה עלייה נוספת של כ־8%. בניגוד למגמת הגידול בחנויות, באונליין לא נרשם שינוי במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "השילוב בין מזג האוויר הנעים, מבצעי סוף השנה וחופשת החג הוציא את הציבור לקניונים ולמרכזים הפתוחים - והפעם לא רק לצורכי קנייה, אלא גם לבילוי.

"בולטת במיוחד ההתאוששות בצפון - לאחר תקופה ארוכה של לחימה, ולאחריה חודשי שיקום מאתגרים ללא תיירות, אזור זה בלט בחג החנוכה עם שיעורי צמיחה גבוהים. מדובר באיתות חיובי לעסקים בצפון ולחזרת הציבור לבילוי ולצריכה גם באזורים שנפגעו יותר בשנה האחרונה".