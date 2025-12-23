קיצוץ בביטוח המשלים של קופות החולים: אילו טיפולים ייצאו?

משרד הבריאות מנסה לקדם מהפכה מתחת לשולחן בטיפולי השב"ן (שירותי בריאות נוספים, שיש לכ-80% מהציבור בישראל, נ.א). בטיוטת חוזר "תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות החולים", שפורסמה ביום רביעי האחרון ופתוחה להערות הציבור עד היום (ג'), בשעה 12, ולאחר רשימה ארוכה של שינויים טכניים, מבקש המשרד להוציא החוצה החזר לציבור על תחומים כמו סיוע לנשים בלידה ולאחר לידה, טיפולים לילדים עם קשיים התפתחותיים, ניתוחים אסתטיים ושירותי הבראה לאחר ניתוח "במוסדות שאינם מוסדות ייעודים להחלמה".

לדעת משרד הבריאות מדובר בשירותים "שאינם בעלי ערך רפואי משמעותי" ובהם הוא כולל תחומים כמו "דולה או תומכת לידה, ייעוץ שינה לתינוק, קורס הכנה ללידה, טיפולי רפואה משלימה, חזיות הנקה, אחות פרטית בבית היולדת, ימי הבראה ליולדת לאחר לידה, למעט שירותים בהסדר במוסדות ייעודיים לכך, וכן ייעוץ אישי בבית היולדת לפעילות גופנית ו/או לתזונה נכונה".

עוד מופיעים בחוזר נושאים כמו "רכיבה טיפולית, שחייה או ספורט טיפולי, למעט לילדים עם התוויה רפואית מאובחנת של אוטיזם, סומטיים, CP ,DCD", וכן ניתוחים וטיפולים אסתטיים, למעט ניתוח לתיקון ראייה בלייזר וניתוחים אלסטיים משלימים להליך רפואי".

על פי משרד הבריאות, קופות החולים צריכות להעביר למשרד תוך 14 ימי עסקים בקשה לשינוי תוכנית כיסויי השב"ן, שלא כוללת את ההחזרים הללו, וכי תהיה תקופה של 90-180 יום להחזרים עבור מטופלים שהחלו כבר לבצע טיפולים כאלה.

במשרד החליטו להשאיר בתוך השב"ן החזרים על טיפולים כמו "השתלות, ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל, תרומת ביצית בחו"ל, החזר על מכשירי שמיעה, פאות נוכריות, טיפולי התפתחות הילד, החזר נסיעה באמבולנס ועוד".

הורים שמתנגדים: "הטיפולים המשלימים עוזרים יותר מתרופות"

בשוק יש לא מעט גורמים שמתנגדים לשינוי. גורמים בשוק שנחשפו לחוזר החדש כועסים על השינוי ואומרים ש"הכל גועש" ומבטיחים ש"זה לא יעבור בקלות". עד כה התקבלו 55 הערות ציבור באתר החקיקה הממשלתית. לדברי אחד מהם, "יש טיפולים שלא תמיד נראים "רפואיים" על הנייר. אבל, מי שחי את המציאות הזו יום יום, יודע בדיוק מהי השפעתם - רכיבה טיפולית, שחייה טיפולית וספורט טיפולי. אלו לא חוגים, אלו מרחבים טיפוליים שבהם ילדים עם הפרעת קשב מצליחים לעשות דברים שלא תמיד מתאפשרים בדרכים אחרות: להירגע בגוף, לווסת הצפה, להרגיש מסוגלים, לסיים יום עם פחות תסכול ויותר שקט".

אחר הוסיף כי המהלך של משרד הבריאות הוא "פגיעה קשה בילדים שזקוקים לטיפולים הללו ועבורם זה הכרחי", אחר הוסיף ש"הטיפולים האלו הם משמעותיים מאוד לילדי הקשב, באותה מידה שהם משמעותיים מאוד לילדים עם אוטיזם ולבעיות הנוספות שאותם החרגתם... הטיפולים האלה הם לא טיפולי רשות, הם טיפולי הכרח לילדי הקשב שמוכיחים יום יום כמה הם עוזרים ומי שחושב אחרת צריך לבוא לטיפולים האלו ולראות בעצמו, קל לקבל החלטת מהמשרד הממוזג מבלי באמת להבין שמתעסקים כאן עם ילדים עם קושי נורא גדול".

מגיב נוסף ציין כי הוא "מורה לחינוך מיוחד" ולדבריו, "הטיפולים המשלימים עוזרים יותר מהתרופות. בתור משרד שאמור לדאוג לבריאות מתברר שיותר פשוט (ורווחי) לתת עוד תרופות קשוחות שהן בעצם סמים המפתחים תלות - שוב מעלה את השאלה לגבי המניעים של מקבלי ההחלטות".

לצד אלה בלטו גם הורים שהזדהו כהורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז שחזרו וטענו כי בתור הורים לילדים הם רואים את "החשיבות הרבה לכל טיפול ותמיכה כדי לאפשר להם להשתלב", וכן "טיפולים אלו לילדי ADHD הוכיחו את עצמם כיעילים וחשובים מאד. הם גורמים לוויסות, לרגיעה, מלמדים יכולות איפוק ושליטה ומעלים את דימוים העצמי של ילדי ADHD שלרוב דימוים העצמי נמוך במיוחד. להוריד תקצוב זה משמעותו לפגוע באופן ישיר בילדי ADHD שגם ככה מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים".

קרן לי בן בסט , יו"ר ארגון מניפה, ארגון הדולות בישראל הגיבה וטענה כי "מפתיע ומקומם שמשרד הבריאות שוקל להוציא את ליווי הדולה מהביטוחים המשלימים. משרד הבריאות מתעלם מהערך הבריאותי המוכח של השירות ליולדות. ליווי דולה הוא פרקטיקה מקובלת ומוכרת במערכות בריאות בעולם, הנתמכת במחקר רחב, ומוכיחה תרומה לשיפור חוויית הלידה, להפחתת התערבויות רפואיות מיותרות, ולהפחתת סיכון לטראומה בלידה ולדיכאון לאחר לידה. ההגדרה של ליווי דולה כנטול ערך רפואי חורגת מהידע המקצועי הקיים ומהסטנדרטים הנהוגים במדינות רבות, ומצמצמת את תפיסת בריאות האישה לאירוע טכני בלבד".